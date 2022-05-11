Обсуждается создание гуманитарного коридора для украинского зерна через Беларусь в порты Балтики, - Литва
Реальных путей вывоза зерна из Украины всего два: разблокировать с помощью международных структур украинские порты или создать гуманитарный коридор для провоза грузов через Беларусь в порты стран Балтии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил литовский министр транспорта Марюс Скуодис.
"Если мировое сообщество может говорить о нехватке продовольствия в мире из-за невозможности вывоза украинского зерна, то нужно решиться и разблокировать порты (украинские – BNS), чтобы суда могли ходить. Второй вариант – использовать ту инфраструктуру, которая есть – это перевозка зерна через Беларусь, что позволило бы задействовать все мощности Клайпедского порта, а также мощности латвийских и эстонских портов. Для этого потребуется какой-то гуманитарный коридор через Беларусь", - сказал Скуодис журналистам.
По словам министра, переговоры о таком коридоре ведутся, но за него должны отвечать международные структуры – ООН или Еврокомиссия.
"Переговоры (коридором – BNS) идут, но это, прежде всего, обязанность международных структур – достичь определенных договоренностей, поскольку если бы украинский груз пришел из Беларуси, мы бы его точно приняли", – сказал министр транспорта.
Основная проблема перевозки украинского зерна в Литву в обход Беларуси – неразвитость железнодорожной инфраструктуры в западном направлении. Сейчас через Польшу могут ходить только 2-3 поезда в сутки.
"Клайпедский порт способен переваливать довольно много – не считая Терминала насыпных грузов – около 8 млн тонн, и это количество может быть увеличено за счет инвестиций в мощности. К сожалению, из-за инфраструктурных ограничений сейчас в Литву можно завозить только 1-1,5 млн тонн украинского зерна в год", - сказал Скуодис.
Логистика между Украиной и Литвой усложняется разными железнодорожными путями – в Украине и Литве до сих пор используется российская, а в Польше – европейская, поэтому при перевозке грузов необходимо изменять подвижной состав.
В начале мая в Украину отправился тестовый поезд "Литовских железных дорог", который должен доставить разные товары в контейнерах из Украины через Польшу в Каунас. Если маршрут себя оправдает, то позже им возможны перевозки зерна.
Как сообщалось ранее, порт Клайпеды способен ежегодно переваливать до 8-9 млн тонн сельхозпродукции из Украины в случае решения проблем железнодорожной логистики. По состоянию на конец апреля в Украине оставалось 20 млн. тонн зерна прошлогоднего урожая. До начала военной операции она экспортировала около 5 млн тонн зерна в месяц, но сейчас из-за блокады украинских морских портов страной агрессором Россией поставки резко снизились.
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nadejus feik....
Полный визовый режим, никаких торговых отношений, ни одной гривны не отправлять наверх. Иначе все будет снова и снова.
заиметьвернуть оружие возмездия в связи с похериванием договоров, или НАТО на худой конец - тогда можно и с прокладками общаться.
це просто як віддати все мордору
вы там **** не дали?
а через Польшу нельзя?
ваЗЕлин долб***
юг сдал, оборонные програмы свернул, азов сдал
Теперь хотят отбелить усатого таракана?
после войны посадить всю эту шваль зеленую🤬
Ущипните меня - я сплю !!!
Там ці скоти-поплічники його покрадуть.
Забудьте ту кончену територію разом з рашкою і шукайте притомні та цивілізовані шляхи.
І Беларусь і Францыя краіны дэ факта акупаваныя ў дадзеным выпадку. У гэтым і паралель. А Лукашэнка заўсёды быў прамаскоўскі і да ўлады з дапамогай Масквы прыйшоў, і палітыку на працягу ўжо 28 год выконвае маскоўскую, але вось чамусьці ўкраінцы прачнуліся 24 лютага. Да гэтага некаторыя нават усхапляліся Лукашэнкам, які гарны "хозяйственник". Папярэджвалі, і ня раз, ніхто ня слухаў, таму што такія ж інфантылы і мыслення геапалітычнага нуль
https://www.youtube.com/watch?v=MPoe5e4-CrQ