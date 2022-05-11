Обсуждается создание гуманитарного коридора для украинского зерна через Беларусь в порты Балтики, - Литва

Реальных путей вывоза зерна из Украины всего два: разблокировать с помощью международных структур украинские порты или создать гуманитарный коридор для провоза грузов через Беларусь в порты стран Балтии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил литовский министр транспорта Марюс Скуодис.

"Если мировое сообщество может говорить о нехватке продовольствия в мире из-за невозможности вывоза украинского зерна, то нужно решиться и разблокировать порты (украинские – BNS), чтобы суда могли ходить. Второй вариант – использовать ту инфраструктуру, которая есть – это перевозка зерна через Беларусь, что позволило бы задействовать все мощности Клайпедского порта, а также мощности латвийских и эстонских портов. Для этого потребуется какой-то гуманитарный коридор через Беларусь", - сказал Скуодис журналистам.

По словам министра, переговоры о таком коридоре ведутся, но за него должны отвечать международные структуры – ООН или Еврокомиссия.

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"Переговоры (коридором – BNS) идут, но это, прежде всего, обязанность международных структур – достичь определенных договоренностей, поскольку если бы украинский груз пришел из Беларуси, мы бы его точно приняли", – сказал министр транспорта.

Основная проблема перевозки украинского зерна в Литву в обход Беларуси – неразвитость железнодорожной инфраструктуры в западном направлении. Сейчас через Польшу могут ходить только 2-3 поезда в сутки.

"Клайпедский порт способен переваливать довольно много – не считая Терминала насыпных грузов – около 8 млн тонн, и это количество может быть увеличено за счет инвестиций в мощности. К сожалению, из-за инфраструктурных ограничений сейчас в Литву можно завозить только 1-1,5 млн тонн украинского зерна в год", - сказал Скуодис.

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Логистика между Украиной и Литвой усложняется разными железнодорожными путями – в Украине и Литве до сих пор используется российская, а в Польше – европейская, поэтому при перевозке грузов необходимо изменять подвижной состав.

В начале мая в Украину отправился тестовый поезд "Литовских железных дорог", который должен доставить разные товары в контейнерах из Украины через Польшу в Каунас. Если маршрут себя оправдает, то позже им возможны перевозки зерна.

Как сообщалось ранее, порт Клайпеды способен ежегодно переваливать до 8-9 млн тонн сельхозпродукции из Украины в случае решения проблем железнодорожной логистики. По состоянию на конец апреля в Украине оставалось 20 млн. тонн зерна прошлогоднего урожая. До начала военной операции она экспортировала около 5 млн тонн зерна в месяц, но сейчас из-за блокады украинских морских портов страной агрессором Россией поставки резко снизились.

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