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Новости Война
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Польша и Словакия будут лоббировать скорейшее предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, - Дуда

дуда,чапутова

Президенты Польши и Словакии Анджей Дуда и Зузана Чапутова анонсируют серию визитов в страны Западной Европы, чтобы убедить их лидеров предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Польши.

"Я принял предложение президентки Зузаны Чапутовой провести своеобразную лоббистскую миссию по Украине среди наших коллег в странах ЕС, особенно там, где есть сомнения, должна ли Украина быстро получить этот статус. Мы не сомневаемся, что она должна получить этот статус как можно скорее", - подчеркнул Дуда.

Также, по словам польского президента, они постараются убедить о необходимости решения на предстоящем саммите НАТО в Мадриде об усилении присутствия Альянса на восточном фланге.

Также читайте: Мы – нация, которая уже заплатила за будущее членство в Европейском Союзе самую большую цену, - Порошенко

Польша (8518) Словакия (997) членство в ЕС (1060) Евросоюз (17295) Дуда Анджей (772)


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Топ комментарии
+6
Дякуємо, брати-слов'яни!
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11.05.2022 20:12 Ответить
+5
Спасибо настоящим словянам.
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11.05.2022 20:10 Ответить
+4
гарно
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11.05.2022 20:08 Ответить
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гарно
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11.05.2022 20:08 Ответить
Спасибо настоящим словянам.
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11.05.2022 20:10 Ответить
Дякуємо, брати-слов'яни!
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11.05.2022 20:12 Ответить
І що це нам дасть? ***** злякається і втече?
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11.05.2022 20:24 Ответить
З глузду з'їхав? Подивись дату його реєсртації та кількість підписників.
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11.05.2022 20:46 Ответить
вступ в ЕС це цивілізаційний вибір України, це відмова від "руського міра" назавжди. Хто цього не розуміє, чи розповідає байки про самостійність і нейтральніть - ***** і рашист. І покуй, коли він тут зарееструвався.
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11.05.2022 20:53 Ответить
Как минимум это подтвердит, что мы не зря воюем и мы не одни. Психологически очень важный момент.
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11.05.2022 20:34 Ответить
кацапи запитуватимуть у свого ***** чому саме так? Чому воюючу Україну з "фашистами" та "наркоманами" беруть до Європи? Та від чого вони нас "звільнюють" взагаі? Від вступу до Європи, до якої вони їздять по візах?
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11.05.2022 20:49 Ответить
А ти хіба не здогадуєшся, яка буде відповідь? При тому, коли коняка виригує, що Гітлер був євреєм? Буде щось на кшталт такого - нєофашізм с нєонацізмом расширился на всю Європу, Європа вступаєт у спєцапєрацію протів рассєющки, загнівающій Запад - паследняя стадєя і подібна хуūня....
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11.05.2022 21:01 Ответить
Тупе питання на межі розумової патології.
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11.05.2022 21:34 Ответить
Кулеба ж сказав, що кандидатство то зрада
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11.05.2022 20:53 Ответить
Я прийняв пропозицію президентки Зузани Чапутової провести своєрідну лобістську місію щодо України серед наших колег у країнах ЄС, особливо там, де є сумніви, чи має Україна швидко отримати цей статус.Джерело:

‼️‼️‼️ВСЕ ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО СЛОВАКИЮ
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11.05.2022 23:47 Ответить
 
 