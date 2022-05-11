Польша и Словакия будут лоббировать скорейшее предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, - Дуда

Президенты Польши и Словакии Анджей Дуда и Зузана Чапутова анонсируют серию визитов в страны Западной Европы, чтобы убедить их лидеров предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Польши.

"Я принял предложение президентки Зузаны Чапутовой провести своеобразную лоббистскую миссию по Украине среди наших коллег в странах ЕС, особенно там, где есть сомнения, должна ли Украина быстро получить этот статус. Мы не сомневаемся, что она должна получить этот статус как можно скорее", - подчеркнул Дуда.

Также, по словам польского президента, они постараются убедить о необходимости решения на предстоящем саммите НАТО в Мадриде об усилении присутствия Альянса на восточном фланге.

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