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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия подтолкнула Швецию и Финляндию к НАТО - Зеленский на встрече с французскими студентами

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия своими агрессивными действиями в Украине подтолкнула Швецию и Финляндию в НАТО.

"Относительно Швеции и Финляндии: они сделали свой внутренний выбор. Я уверен, что Россия многих отталкивает от себя. И от своего влияния. Я думаю, что случай и решение относительно Швеции и Финляндии из-за российского вторжения в Украину … Но еще раз хочу сказать, что иногда Россия, желая что-то защитить, делает намного хуже. Они (россияне – ИФ) защищают себя, как они говорят, от влияния НАТО, но вот таким шагом по защите они толкнули и Финляндию, и Швецию именно в НАТО" - заявил Зеленский, выступая посредством видеосвязи перед французскими студентами в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава государства также выразил уверенность в том, что эти государства будут в Альянсе.

"Лидеры этих государств сделали выбор, который будет поддержан их обществами. Уверен, что они будут в НАТО. И, если раньше у людей в этих странах разделялись мнения относительно членства их стран в НАТО, то теперь я уверен, что большинство людей сегодня хотят быть там, потому что люди хотят быть защищенными. Но точку Россия сделала в том, что сегодня цивилизованные страны хотят быть защищенными от России. Раньше они думали, что от каких-то угроз, агрессии, войны, а сегодня все говорят: я просто хочу жить спокойно в своем доме, работать, проводить время с семьей, воспитывать детей, но я хочу быть защищенным от России", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы Украину приняли в НАТО, войны бы не было, - Зеленский

Зеленский Владимир (20922) НАТО (10105) Финляндия (985) Швеция (1016)


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Топ комментарии
+9
Шкода що найвеличнішого актора ********** рабсія не підштовхнула ні пдч отримати нічо окрім шашликів і оману
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11.05.2022 20:25 Ответить
+2
когось воно мені нагадує.... от тільки кого?

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11.05.2022 20:41 Ответить
+1
от нах...я тобі французькі студєнти, тобі що, зайнятись під час війни більше нічим?
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11.05.2022 20:31 Ответить
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Шкода що найвеличнішого актора ********** рабсія не підштовхнула ні пдч отримати нічо окрім шашликів і оману
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11.05.2022 20:25 Ответить
Саме так ,останній дзвіночок нам пролунав 2008 року,коли рашисти атакували Грузію.Але наші політики та й виборці теж, не зробили висновків хто буде наступний..
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11.05.2022 20:36 Ответить
от нах...я тобі французькі студєнти, тобі що, зайнятись під час війни більше нічим?
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11.05.2022 20:31 Ответить
Студенти у кожній країні дуже активна частина населення, тому з ними також треба говорити.
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11.05.2022 21:56 Ответить
Что значит "подтолкнула"? Антифашисты всегда едины,ибо это-социальное движение.
Мерзоту треба знищити.
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11.05.2022 20:31 Ответить
А хто підштовхнув тебе здати південь і коридор на Крим що призвело до блокади Маріуполя?
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11.05.2022 20:36 Ответить
когось воно мені нагадує.... от тільки кого?

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11.05.2022 20:41 Ответить
+++

)))
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11.05.2022 20:57 Ответить
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11.05.2022 20:56 Ответить
воно ж цілу компанію в країні розгорнуло "намненадовнато" які вони там в опі кончені всі.......
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11.05.2022 21:01 Ответить
 
 