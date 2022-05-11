Россия подтолкнула Швецию и Финляндию к НАТО - Зеленский на встрече с французскими студентами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия своими агрессивными действиями в Украине подтолкнула Швецию и Финляндию в НАТО.

"Относительно Швеции и Финляндии: они сделали свой внутренний выбор. Я уверен, что Россия многих отталкивает от себя. И от своего влияния. Я думаю, что случай и решение относительно Швеции и Финляндии из-за российского вторжения в Украину … Но еще раз хочу сказать, что иногда Россия, желая что-то защитить, делает намного хуже. Они (россияне – ИФ) защищают себя, как они говорят, от влияния НАТО, но вот таким шагом по защите они толкнули и Финляндию, и Швецию именно в НАТО" - заявил Зеленский, выступая посредством видеосвязи перед французскими студентами в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава государства также выразил уверенность в том, что эти государства будут в Альянсе.

"Лидеры этих государств сделали выбор, который будет поддержан их обществами. Уверен, что они будут в НАТО. И, если раньше у людей в этих странах разделялись мнения относительно членства их стран в НАТО, то теперь я уверен, что большинство людей сегодня хотят быть там, потому что люди хотят быть защищенными. Но точку Россия сделала в том, что сегодня цивилизованные страны хотят быть защищенными от России. Раньше они думали, что от каких-то угроз, агрессии, войны, а сегодня все говорят: я просто хочу жить спокойно в своем доме, работать, проводить время с семьей, воспитывать детей, но я хочу быть защищенным от России", - добавил он.

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