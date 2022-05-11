Даже публичное упоминание о возможном применении ядерного оружия должно быть основанием для превентивных санкций, - Зеленский

Если лидер того или иного ядерного государства публично допускает возможность применения его страной ядерного оружия, это должно быть основанием для жесткой реакции и превентивных санкций, поскольку это нарушает международные договоренности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил во время онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции, представителями академических кругов и медиа.

По словам Зеленского, РФ не одна в мире озвучивает такие угрозы, а самое страшное – если она будет применять не только угрозы, но и свои ядерные возможности, поскольку это будет сигналом для всех, что так можно.

"Поэтому я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если он публично это говорит и угрожает применить ядерное оружие в случае… Дальше даже не интересно, что этот человек говорит. В случае чего? Такие ультиматумы полностью не интересны. Это свидетельствует о том, что уже состоялась дискредитация любых договоренностей по поводу неприменения ядерного оружия", - пояснил президент.

По его мнению, такая дискредитация произошла после того, как Россия нарушила Будапештский меморандум и после публичных угроз применением ядерного оружия.

Зеленский убежден, что за эту ситуацию несет ответственность, прежде всего, Путин.

"Потому что не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира. Я уверен в этом. Есть много людей, которые поддерживают и Украину, и цивилизованный путь разрешения любых военных конфликтов, мирного урегулирования. Но, к сожалению, из-за информационной политики их процент в России становится все меньше и меньше", – сказал он.

Президент также отметил, что полностью поддерживает подход к необходимости ядерного разоружения.

Читайте: Война закончится тогда, когда мы вернем свое, - Зеленский