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Новости Война
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Даже публичное упоминание о возможном применении ядерного оружия должно быть основанием для превентивных санкций, - Зеленский

зброя,ядерна

Если лидер того или иного ядерного государства публично допускает возможность применения его страной ядерного оружия, это должно быть основанием для жесткой реакции и превентивных санкций, поскольку это нарушает международные договоренности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил во время онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции, представителями академических кругов и медиа.

По словам Зеленского, РФ не одна в мире озвучивает такие угрозы, а самое страшное – если она будет применять не только угрозы, но и свои ядерные возможности, поскольку это будет сигналом для всех, что так можно.

"Поэтому я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если он публично это говорит и угрожает применить ядерное оружие в случае… Дальше даже не интересно, что этот человек говорит. В случае чего? Такие ультиматумы полностью не интересны. Это свидетельствует о том, что уже состоялась дискредитация любых договоренностей по поводу неприменения ядерного оружия", - пояснил президент.

По его мнению, такая дискредитация произошла после того, как Россия нарушила Будапештский меморандум и после публичных угроз применением ядерного оружия.

Зеленский убежден, что за эту ситуацию несет ответственность, прежде всего, Путин.

"Потому что не все в России за применение ядерного оружия против Украины или мира. Я уверен в этом. Есть много людей, которые поддерживают и Украину, и цивилизованный путь разрешения любых военных конфликтов, мирного урегулирования. Но, к сожалению, из-за информационной политики их процент в России становится все меньше и меньше", – сказал он.

Президент также отметил, что полностью поддерживает подход к необходимости ядерного разоружения.

Читайте: Война закончится тогда, когда мы вернем свое, - Зеленский

Зеленский Владимир (20922) россия (96267) санкции (11500) ядерное оружие (1357)


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Топ комментарии
+10
Як там кримінальна справа на Т.Чорновіл за те що наважилась пуляти Стугною по кацапам?
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11.05.2022 20:29 Ответить
+9
Всі хочуть надерти дупу Росії. Усі. Але ніхто не наважився. А у нас просто не залишилося вибору
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11.05.2022 20:25 Ответить
+7
Сев.Корея и пидороССия два ***** которые пугают весь мир своей ядерной дубиной.
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11.05.2022 20:27 Ответить
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діло каже
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11.05.2022 20:24 Ответить
О ядерном оружии ему лучше з@ткнутся! Помнится, последние его высеры о ядерном оружии были перед 24 февраля... Оно очень много лишнего говорит
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11.05.2022 20:44 Ответить
Всі хочуть надерти дупу Росії. Усі. Але ніхто не наважився. А у нас просто не залишилося вибору
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11.05.2022 20:25 Ответить
його в нас і не було
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11.05.2022 20:29 Ответить
Та щось не сильно тих санкцій кацапи бояться; деякі "побратими" продовжують підкормлювати руській мір.
Ти, Вовочка, краще про азовських кіборгів кумекай.
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11.05.2022 20:26 Ответить
Сев.Корея и пидороССия два ***** которые пугают весь мир своей ядерной дубиной.
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11.05.2022 20:27 Ответить
Якщо Мордор стільки пи*дить про ядерну зброю, то фіг її застосує, давно вже нах* проржавіла)
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11.05.2022 20:28 Ответить
Як там кримінальна справа на Т.Чорновіл за те що наважилась пуляти Стугною по кацапам?
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11.05.2022 20:29 Ответить
Рашисты самоубийцы получат в ответ от украинского народа взрыв нового Чернобыля на **********.
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11.05.2022 20:45 Ответить
 
 