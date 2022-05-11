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Новости Война
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Россия и США должны сесть за стол переговоров, чтобы завершить войну в Украине, - премьер Италии Драги

путин,байден,путін

США и России необходимо говорить друг с другом, чтобы попытаться завершить войну в Украине.

Такое мнение высказал премьер-министр Италии Марио Драги, на следующий день после встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Драги заявил на пресс-конференции, что он и Джо Байден признают, что путь к миру очень сложен. Но, по его словам, всем необходимо приложить усилия, чтобы помочь России и Украине найти решение для завершения войны.

"Есть так много возможностей, но прежде чем мы подойдем к этому моменту, нужно приложить усилия, и все союзники, в том числе Россия и Соединенные Штаты, должны сесть за стол", - сказал Драги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не видим признаков того, что переговоры России и Украины дадут результат, - Госдеп

США (27195) Драги Марио (48) переговоры с Россией (1191)


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Топ комментарии
+84
Шо воно меле?
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11.05.2022 20:28 Ответить
+57
***** должно сесть на эшафот. А затем и под него. А вот когда его оттуда снимут, тогда можно и на стол, и под стол, и даже за стол. Это уже вкусовщина.
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11.05.2022 20:28 Ответить
+57
Ещё одна хууйловская консерва бомбанула.
Премьер Италии Драги, вам на русский военный корабль(с).
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11.05.2022 20:28 Ответить
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в четверг Драгі скажет что его не так поняли. Спорим?
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11.05.2022 23:06 Ответить
Это Путину надо подписать капитуляцию России перед Украиной и тогда война закончится!А при чем здесь США , а тем более Италия , мне непонятно!
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11.05.2022 23:26 Ответить
х!йло намагається викрутитись через підкуп/шантаж чи погрози різним лідерам в європі
щоб щось захапать в Україні
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12.05.2022 01:02 Ответить
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