Россия и США должны сесть за стол переговоров, чтобы завершить войну в Украине, - премьер Италии Драги
США и России необходимо говорить друг с другом, чтобы попытаться завершить войну в Украине.
Такое мнение высказал премьер-министр Италии Марио Драги, на следующий день после встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Драги заявил на пресс-конференции, что он и Джо Байден признают, что путь к миру очень сложен. Но, по его словам, всем необходимо приложить усилия, чтобы помочь России и Украине найти решение для завершения войны.
"Есть так много возможностей, но прежде чем мы подойдем к этому моменту, нужно приложить усилия, и все союзники, в том числе Россия и Соединенные Штаты, должны сесть за стол", - сказал Драги.
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