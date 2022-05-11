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Во время оккупации села Степанки на Харьковщине рашисты расстреляли из танка жилой дом, погибли три человека, - прокуратура

степанки,харківщина

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование гибели трех мирных жителей с.Степанки в период, когда населенный пункт был оккупирован ВС РФ.

"По данным следствия, 27 марта 2022 года во время оккупации села Степанки Харьковского района военные страны-агрессора произвели обстрел жилого дома из танка. В результате обстрела погибли двое мужчин и женщина. Небезразличные жители села похоронили их во дворе дома, где проживали погибшие. После освобождения села Степанки от российских военнослужащих люди сразу сообщили о зверствах оккупантов в телеграм-боте областной прокуратуры", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Уголовное производство по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством) УК Украины.

11 мая 2022 года руководство Харьковской окружной прокуратуры совместно со следственно-оперативной группой отдела полиции выехали в Степанки для проведения первоочередных следственных действий по факту умышленного убийства гражданских лиц. Тела убитых были эксгумированы и направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Досудебное расследование проводится следственными отделами полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области. Решается вопрос определения подследственности в уголовном производстве по УСБУ в Харьковской области.

Также смотрите: Тела троих расстрелянных гражданских нашли на выезде из Харькова в сторону Циркунов, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

оккупация (10203) Харьковщина (5577) военные преступления (1457)


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Царство небесне загиблим.
Горіть у пеклі москалі !!!!
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11.05.2022 21:17 Ответить
сколько горя и боли! смерть оккупантам!
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11.05.2022 22:51 Ответить
 
 