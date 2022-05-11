Российские гиперзвуковые ракеты существенно не повлияли на ход войны в Украине, - Пентагон

Применение россиянами определенного количества гиперзвуковых ракет во время боевых действий в Украине не создало для РФ эффекта, который мог бы оказать существенное влияние на ход войны.

Об этом заявило руководство Пентагона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проанализировали каждый запуск, который они провели… Но кроме скорости этого оружия с точки зрения эффективности поражения цели сегодня мы не увидели реально значимого эффекта", - сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Кроме того, по его словам, российские силы применили лишь небольшое количество гиперзвуковых ракет. Генерал не стал комментировать подробности, однако пообещал предоставить конгрессменам более подробную информацию во время закрытых слушаний.

Министр обороны США Ллойд Остин в этому поводу добавил, что согласен с оценкой Марка Милли.

"Украинцы продолжают бороться", – констатировал глава Пентагона. Поэтому, по его словам, использование этого оружия "не стало фактором, существенно изменяющим правила игры".

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