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Новости Война
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Российские гиперзвуковые ракеты существенно не повлияли на ход войны в Украине, - Пентагон

ракета,обстріл

Применение россиянами определенного количества гиперзвуковых ракет во время боевых действий в Украине не создало для РФ эффекта, который мог бы оказать существенное влияние на ход войны.

Об этом заявило руководство Пентагона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проанализировали каждый запуск, который они провели… Но кроме скорости этого оружия с точки зрения эффективности поражения цели сегодня мы не увидели реально значимого эффекта", - сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Кроме того, по его словам, российские силы применили лишь небольшое количество гиперзвуковых ракет. Генерал не стал комментировать подробности, однако пообещал предоставить конгрессменам более подробную информацию во время закрытых слушаний.

Министр обороны США Ллойд Остин в этому поводу добавил, что согласен с оценкой Марка Милли.

"Украинцы продолжают бороться", – констатировал глава Пентагона. Поэтому, по его словам, использование этого оружия "не стало фактором, существенно изменяющим правила игры".

Читайте: В войне против Украины РФ использовала 10-12 гиперзвуковых ракет, - Пентагон

крылатые ракеты (889) Пентагон (1470) ракеты (3620)


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Топ комментарии
+5
Для кого ь і ядро з цар-пушки - гіперзвукова ракета! 😁 Якщо мавпі дати калькулятор, це ніяк не полегшить для неї збирання бананів. Кацапська агентура вкрала технічну документацію на Заході, як колись ядерну, купила комплектуюючі там же, в основному у французів, навіть докупи зібрала. Але як правильно цим користуватися - так і не зрозуміла.
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11.05.2022 21:14 Ответить
+1
Они и не могли повлиять, этих игрушек у них не много.
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11.05.2022 21:13 Ответить
+1
Немає в них гіперзвукових ракет.Балістичні ракети,це не гіперзвукові.
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11.05.2022 21:45 Ответить
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Они и не могли повлиять, этих игрушек у них не много.
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11.05.2022 21:13 Ответить
Для кого ь і ядро з цар-пушки - гіперзвукова ракета! 😁 Якщо мавпі дати калькулятор, це ніяк не полегшить для неї збирання бананів. Кацапська агентура вкрала технічну документацію на Заході, як колись ядерну, купила комплектуюючі там же, в основному у французів, навіть докупи зібрала. Але як правильно цим користуватися - так і не зрозуміла.
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11.05.2022 21:14 Ответить
Да и хорошо.
А то читая его, создаётся впечатление, что он выпрашивает замену боеголовок.

"Мы проанализировали каждый запуск, который они провели… Но кроме скорости этого оружия с точки зрения эффективности поражения цели сегодня мы не увидели реально значимого эффекта"

В этом оружии скорость и есть самое главное.
Заряд можно менять.
Они сейчас отрабатываю исключительно процент прохождения сквозь ПВО противника.
Это только для меня, невоенного человека так очевидно ???
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11.05.2022 21:39 Ответить
Немає в них гіперзвукових ракет.Балістичні ракети,це не гіперзвукові.
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11.05.2022 21:45 Ответить
Ну и как положено вылезает эксперт и поясняет ,что командующий комитета штабов ничего не понимает про гиперзвуковые ракеты
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11.05.2022 22:10 Ответить
Я так бачу, якщо умовний "голова комітету начальників штабів" назве танк "далекобійною артустановкою", при будь-якому запереченні звідкись будуть вилізати якісь крокодили. Бо жираф - він великий.
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11.05.2022 22:32 Ответить
Скоріш за все, що немає, ні в кого причому, якщо говорити про бойові. Сприймати всерйоз заяви про "Авангард" ("эффект эскимо - летит и плавится") чомусь не виходить.
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11.05.2022 22:55 Ответить
Гиперзвук это выше 5 И.даже древняя как говно мамонта Х22 приближается к этим показателям 3,8-4,5 маха
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11.05.2022 23:18 Ответить
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11.05.2022 23:19 Ответить
Слово "гіперзвук" - так, 5 М і вище. Клас озброєння "гіперзвукове" означає ще дещо. Так і V-2 можна назвати "гіперзвуковою зброєю".
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11.05.2022 23:50 Ответить
ты сейчас отрабатываешь исключительно кремлевскую методичку
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11.05.2022 21:45 Ответить
Будь-яка ракета з достатньо потужним РДТП запущена з великої висоти досягне гіперзвуку (за таким параметром гіперзвукові ракети існують вже багато десятилітть), але головне - це швидкість зіткнення з ціллю, бо гіперзвукова зброя вражає кінетичною боєголовкою, яка взагалі не має вибухової речовини. І тут у кацапів дійсно нічого немає.
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12.05.2022 10:11 Ответить
 
 