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Новости Война
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Минобороны РФ обвинило Pfizer и Moderna в создании биологического оружия в Украине

вакцина,модерна

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы разработке в Украине американскими военными тайного "биологического оружия". По словам оккупантов американцам помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, идеологами военно-биологической деятельности США в Украине якобы являются лидеры Демократической партии.

"Украина становится полигоном западных стран для создания компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов", – цинично заявил Кириллов.

Законодательную базу, по словам российского генерала, для финансирования военно-биологических исследований непосредственно из средств федерального бюджета формировали органы исполнительной власти в США.

"В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead", – сообщил Кириллов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская пропаганда рассказывает об "уничтожении биолабораторий в Украине", - Центр противодействия дезинформации

Он также заявил, что к военно-биологической деятельности якобы вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является "сокрытие деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала".

Минобороны рф (939) биологическое оружие (24) фейк (684)


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Топ комментарии
+37
Шо? Опять?🤦
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11.05.2022 21:21 Ответить
+26
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11.05.2022 21:29 Ответить
+15
А кроти, а бджоли.
В нас все живе - біологічна зброя.
І рослини - теж.

Причому - винятково для москалів.
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11.05.2022 21:29 Ответить
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Шо? Опять?🤦
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11.05.2022 21:21 Ответить
галаперидолу накушались
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11.05.2022 21:24 Ответить
Ці долбодятли навіть не уявляють як працює фарміндустрія!

Сусід по дачі працює на британську Астра-Зенеку, збирає біоматеріал.
Питаю навіщо? Просвітив, каже фірма має бути впевнена у ефективності та не

шкідливості препарату для людини будь-якої раси
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11.05.2022 21:40 Ответить
Пігулки перестали приймати
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11.05.2022 21:26 Ответить
Та це було вже ж!
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11.05.2022 21:31 Ответить
гениальные биоинженеры компании файзер и модерна, сделали вакцины, которые спасают жизни всем в мире, но при этом убивают кацапов - отето да - такая она, мировая русофобия, научно подкованная
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11.05.2022 21:58 Ответить
От файзера или от модерны Жирик подох тому наглядный пример.
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11.05.2022 21:23 Ответить
слушать этот эбонариум ...
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11.05.2022 21:23 Ответить
Раз так просят то давно пора уже.за неимением ЯО
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11.05.2022 23:22 Ответить
Які ж кацапи дурні, а точніше брехливі. Знають же, що вся біологічна зброя в наших гусях і голубах, а брешуть, брешуть і ще раз брешуть.
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11.05.2022 21:23 Ответить
А кроти, а бджоли.
В нас все живе - біологічна зброя.
І рослини - теж.

Причому - винятково для москалів.
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11.05.2022 21:29 Ответить
Srabativaet tolko na lishniju xramosomu roZZijan...
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11.05.2022 21:40 Ответить
Сама земля наша завжди повстає проти них...
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11.05.2022 22:19 Ответить
это ваш спутник биологическое оружие. долбоярды козломордые
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11.05.2022 21:24 Ответить
Спутничок.
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11.05.2022 21:28 Ответить
Гарна зброя!
На собі випробував.
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11.05.2022 21:24 Ответить
Вот видишь! Тебе вкололи - и ты стал биндерафцым! А кому фкалоли спутничок - фсе за путена! Какии ишшо нужны дакозатильства!!!!!111адын
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11.05.2022 21:30 Ответить
Ну що з дебілів взяти,окрім аналізів? Та і ті нікуди не годяться.
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11.05.2022 21:26 Ответить
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11.05.2022 21:27 Ответить
ржунемагу. які придуркі. а піпл хаває.
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11.05.2022 21:27 Ответить
Там не пипл там тупой скот.
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11.05.2022 21:37 Ответить
Смішно... мабуть коношенко прогуляв сьогодняшній етер!
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11.05.2022 21:29 Ответить
Такі звинувачення має висувати Лукашенко з картою.
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11.05.2022 21:29 Ответить
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11.05.2022 21:29 Ответить
Голуби миру. Це тільки кацапи на свойому язику не відчувають різницю між "світом" та "миром". У них є лише одно слово. До сього часу сперечаються як розуміти назву роману "Война и мир".
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11.05.2022 21:34 Ответить
Це не так. До алфавітної реформи 1918 року ці ДВА слова писалися по-різному: "мир" і "мір". Начебто, й вимова чимось відрізнялася.
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11.05.2022 22:12 Ответить
Але хто з них тепер це пам'ятає?
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12.05.2022 03:23 Ответить
У них є одне слово. І слово це - на три букви. І навіть не одне. Там їх ціла купа, до того ж у кожній "башці".

От тільки слово мир до них не входить. Поняття не дозволяють.
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11.05.2022 21:38 Ответить
От нащо Ви це запостили? Спалили знов всю хату... Що тепер робити з бойовими бджолами Ющенка, га? А бойові страуси Овоча й досі тут...
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11.05.2022 22:25 Ответить
Головне, тримати наколотиє апільсіни окремо. Не змішувати різновиди біологічної зброї
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11.05.2022 22:36 Ответить
не-не-не... ни в жизь! вони самі прорекламувались )))))
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11.05.2022 22:45 Ответить
І полетіли....... https://www.youtube.com/watch?v=EKoBXU2ai00
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11.05.2022 22:56 Ответить
Будь ласка! Навчи, як вставити фото.
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11.05.2022 23:21 Ответить
Якщо знаходите картинку в неті, то:
1. Right click на і вибираєте Copy image address
2. Тут клікаєте на Вставити / змінити зображення (іконка перед смайликами) і вставляєте посилання в Джерело.

І все.
Але якщо картинка у Вас збережена в документах, то треба через файлообмінник. То хай вже хлопці пояснять краще: там акаунт треба створити.
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12.05.2022 01:19 Ответить
Не треба, Ведано, тут все гарно дякувати Богові, працює: https://uk.imgbb.com/

До цього був інший хостинг, але що видає назараз Ви бачите: https://piccy.info/
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12.05.2022 01:25 Ответить
Ок, дякую, пане Семене.
Треба спробувати знову.
Минулого разу щось не фіналізувала процедуру.

Бо я, наприклад, як бачу щось цікаве на фб зберігаю, то там же і зберігаю і потім звідти ставлю.
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12.05.2022 01:41 Ответить
Ваша правда, пані Ведано, з фб все працює гаразд, але є фото, які фб забанить.
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12.05.2022 02:46 Ответить
Крыша едет не спеша. Курлык, курлык, боевые голуби.
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11.05.2022 21:30 Ответить
Вот это дичь Дедушка Гебельс отдыхает
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11.05.2022 21:30 Ответить
Їпанутим нема спокою....
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11.05.2022 21:32 Ответить
Нагадало старий анекдот:

в кацапстані - больніци, в них болєют
в Україні - лікарні, в них лікують
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11.05.2022 21:33 Ответить
В Україні лікарі лікують, а в кацапстані врачі врут.
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11.05.2022 22:04 Ответить
куйло ніяк не ляже на операцію ,все сцить, що рашистські зооветиринари його ,ну тей то як його "укокошат".Йому б у штатовську сільську лікарню попасти, так плять руки вимазав в українській крові
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11.05.2022 21:33 Ответить
Debili, blj***
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11.05.2022 21:38 Ответить
А почему именно в Украине? У США своей территории или других стран партнёров мало? Что-то слишком тупая лживая пропаганда!
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11.05.2022 21:39 Ответить
(з інтернету) расійя розпочала війну "против доминирования сша в мире", але тут за США вступилися українці...
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11.05.2022 21:45 Ответить
Ну вроде как американцы колонизируют украинцев, чтобы был материал для опытов. А на ком они свой Спутник испытывают и не является ли он биологическим оружием? Или на своем народонаселении это староколониализм? Ещё неизвестно с какой целью они хотят украинцев освободить от колониального американского гнета. Может какую то новую вакцину изобрели, которая только на славян действует? Ага.
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11.05.2022 22:09 Ответить
"За словами начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігоря Кирилова"

Ви Рудий Ліс копали, дебіли, куди вам до західних розробок патякати
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11.05.2022 21:40 Ответить
Якось навіть не цікаво
Одна і та ж пластинка від **********

певно кокс точно був з конюшини
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11.05.2022 21:44 Ответить
всё как в сталинские времена!
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11.05.2022 21:52 Ответить
Шиза у касабів прогресує
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11.05.2022 21:57 Ответить
Коли українцям вкололи пфайзер , вони стали кіборгами, коли модерну - універсальними бандерівцями. Шо тут нє панятнава?
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11.05.2022 22:01 Ответить
А без них - злющі (до москалів) укри !
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12.05.2022 01:21 Ответить
Это мешает ВООЗ заявить что рф использует свое собственное население как полигон для испытании препаратов и различных биологических опытов над человеком и что новые люди им нужны для этой же цели и поэтому они порабащают другие народы?
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11.05.2022 22:03 Ответить
Хай вони всі йдуть за рашистським кораблем і спутніки і пфайцери з модернами!
Те, що рахунок мирних загиблих українців пішов на тисячі, гендиректора ВООЗ мало хвилювало. Його хвилювало більше те, що "забагато уваги приділяють Україні"
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11.05.2022 22:11 Ответить
Хтось доп*здиться, що й без Віагри залишиться і без ботоксу...
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11.05.2022 22:26 Ответить
А, ясно: орківська техніка дохне від натівського війська, а самі орки - від біозброї.
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11.05.2022 22:41 Ответить
Знову ці наколоті апельсини )))
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11.05.2022 22:44 Ответить
Кремль свихнулся на биотерроре | Виталий Портников
https://www.youtube.com/watch?v=EsQlPN2gXl0
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11.05.2022 23:42 Ответить
Це говорить ро те,що мордор буде використовувати на нашій території біохімічну зброю.
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12.05.2022 00:16 Ответить
так це було заплановано,
коли мордор депортує українців з імунітетом до ковіда до мордора то вони всіх там заразять вірусом
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12.05.2022 00:44 Ответить
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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12.05.2022 00:56 Ответить
Саме так і є, міністерство нападу рф.

Україна.Ранок.Нарада біля біолабораторії. (с)

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12.05.2022 01:24 Ответить
Pfizer і Moderna насрали на безглузді звинувачення від хворих людей в міноборони рф...
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12.05.2022 07:29 Ответить
Тобто, росіяни вважають, що щепленням цими вакцинами Українців американці зробили із нас СУПЕР-СОЛДАТІВ і рашисти своїми солдатами заповнених бояришником не можуть нас перемогти... Так ось чим вони виправдовують х*йлу свої поразки... тонко.
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12.05.2022 07:34 Ответить
 
 