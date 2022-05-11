Минобороны РФ обвинило Pfizer и Moderna в создании биологического оружия в Украине

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы разработке в Украине американскими военными тайного "биологического оружия". По словам оккупантов американцам помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, идеологами военно-биологической деятельности США в Украине якобы являются лидеры Демократической партии.

"Украина становится полигоном западных стран для создания компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов", – цинично заявил Кириллов.

Законодательную базу, по словам российского генерала, для финансирования военно-биологических исследований непосредственно из средств федерального бюджета формировали органы исполнительной власти в США.

"В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead", – сообщил Кириллов.

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Он также заявил, что к военно-биологической деятельности якобы вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является "сокрытие деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала".