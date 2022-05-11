Минобороны РФ обвинило Pfizer и Moderna в создании биологического оружия в Украине
В Министерстве обороны РФ заявили о якобы разработке в Украине американскими военными тайного "биологического оружия". По словам оккупантов американцам помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, идеологами военно-биологической деятельности США в Украине якобы являются лидеры Демократической партии.
"Украина становится полигоном западных стран для создания компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов", – цинично заявил Кириллов.
Законодательную базу, по словам российского генерала, для финансирования военно-биологических исследований непосредственно из средств федерального бюджета формировали органы исполнительной власти в США.
"В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead", – сообщил Кириллов.
Он также заявил, что к военно-биологической деятельности якобы вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является "сокрытие деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала".
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Сусід по дачі працює на британську Астра-Зенеку, збирає біоматеріал.
Питаю навіщо? Просвітив, каже фірма має бути впевнена у ефективності та не
шкідливості препарату для людини будь-якої раси
В нас все живе - біологічна зброя.
І рослини - теж.
Причому - винятково для москалів.
На собі випробував.
От тільки слово мир до них не входить. Поняття не дозволяють.
1. Right click на і вибираєте Copy image address
2. Тут клікаєте на Вставити / змінити зображення (іконка перед смайликами) і вставляєте посилання в Джерело.
І все.
Але якщо картинка у Вас збережена в документах, то треба через файлообмінник. То хай вже хлопці пояснять краще: там акаунт треба створити.
До цього був інший хостинг, але що видає назараз Ви бачите: https://piccy.info/
Треба спробувати знову.
Минулого разу щось не фіналізувала процедуру.
Бо я, наприклад, як бачу щось цікаве на фб зберігаю, то там же і зберігаю і потім звідти ставлю.
в кацапстані - больніци, в них болєют
в Україні - лікарні, в них лікують
Ви Рудий Ліс копали, дебіли, куди вам до західних розробок патякати
Одна і та ж пластинка від **********
певно кокс точно був з конюшини
Те, що рахунок мирних загиблих українців пішов на тисячі, гендиректора ВООЗ мало хвилювало. Його хвилювало більше те, що "забагато уваги приділяють Україні"
https://www.youtube.com/watch?v=EsQlPN2gXl0
коли мордор депортує українців з імунітетом до ковіда до мордора то вони всіх там заразять вірусом
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Україна.Ранок.Нарада біля біолабораторії. (с)