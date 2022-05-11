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Новости Война
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Луганщина вскоре останется без газа из-за оккупантов, мобильной связи нет, гуманитарная помощь заканчивается, - Гайдай

луганщина

Российские оккупанты выкачали газ на распределительной станции в Новопскове.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты активизировались, пытаются прорваться в Северодонецк, захватить полностью Рубежное, отрезать Луганщину от "большой земли", взяв под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Ключевое - "пытаются".Обстрелы населенных пунктов сверхмощные. Белогоровка сейчас форпост Луганщины, там рашисты пытаются перейти реку, но только рыб кормят…собой. Наши защитники бьют орков как мух. К "дороге жизни" россияне пробиться не могут, но 7 км участка плотно простреливают издалека", - рассказал он.

В то же время, по словам Гайдая, гуманитарная ситуация в Луганской области на грани. На складах осталось немного гуманитарной помощи. Завезти ее из-за обстрелов дороги трудно.

"Мобильная связь не ловит. Работаем над решением ситуации, но надежды мало. Луганщина отрезана от информации извне. Эвакуация ПОКА невозможна. Орки выкачали газ на распределительной станции в Новопскове. Перекрыли краны. Через пару дней весь регион останется без газа", - подытожил глава ОВА.

Читайте: 70% домов в Северодонецке повреждены из-за обстрелов, 30% - непригодны для проживания, - глава городской ВА Стрюк

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6512)


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тікайте хто як може.
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11.05.2022 21:30 Ответить
линия фронта пройдет ровно по границе победы кпсс на выборах. дурачки там как жили, так ними и остались
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11.05.2022 21:38 Ответить
Когда без газа будет Брянск, Курск,Воронеж- подсказываю , кам тоже есть газопроводы и распределительные станции
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12.05.2022 07:11 Ответить
 
 