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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении 11 мая отбиты 5 атак врага, уничтожен склад с боеприпасами, наблюдательный пункт, до 250 оккупантов, 6 танков, - ОТГ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты борьбы с агрессором на восточном направлении за 11 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном фейсбуке ОТГ.

В сообщении отмечается: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". В частности, 11 мая, российские фашистские войска совершили 5 атак. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост. Потери врага составляют: личного состава – до 250; танков – 6; БМП – 1; БТР – 2; ББМ – 2; АТТ – 7".

Смотрите: Трофейные российские танки на службе Украины в 93-й ОМБр. ФОТО

техника (1753) ВСУ (6704)


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11.05.2022 21:43 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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11.05.2022 21:46 Ответить
Молодці ! Слава ЗСУ ! смерть рашиським окупантам.
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11.05.2022 22:23 Ответить
Здається 200-й літак не буде збитий ніколи. Я чойто ачкуюсь.. Невже збився приціл? Добре що компенсують дохлою органікою.
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11.05.2022 22:28 Ответить
літаки у них мало літають. Ми за 2 місяці вибили більше літаків ніж вони роблять за рік
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11.05.2022 23:01 Ответить
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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12.05.2022 01:46 Ответить
 
 