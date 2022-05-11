На Восточном направлении 11 мая отбиты 5 атак врага, уничтожен склад с боеприпасами, наблюдательный пункт, до 250 оккупантов, 6 танков, - ОТГ "Схід"

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты борьбы с агрессором на восточном направлении за 11 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном фейсбуке ОТГ.

В сообщении отмечается: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". В частности, 11 мая, российские фашистские войска совершили 5 атак. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост. Потери врага составляют: личного состава – до 250; танков – 6; БМП – 1; БТР – 2; ББМ – 2; АТТ – 7".

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