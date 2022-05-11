На Восточном направлении 11 мая отбиты 5 атак врага, уничтожен склад с боеприпасами, наблюдательный пункт, до 250 оккупантов, 6 танков, - ОТГ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты борьбы с агрессором на восточном направлении за 11 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном фейсбуке ОТГ.
В сообщении отмечается: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". В частности, 11 мая, российские фашистские войска совершили 5 атак. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост. Потери врага составляют: личного состава – до 250; танков – 6; БМП – 1; БТР – 2; ББМ – 2; АТТ – 7".
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Слава нації
Смерть москалям
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.