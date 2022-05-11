С начала суток на Донбассе отбиты 9 атак врага, уничтожены 20 единиц техники оккупантов и 4 беспилотника типа "Орлан-10", - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 11 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей врага и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.