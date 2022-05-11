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Новости Война
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С начала суток на Донбассе отбиты 9 атак врага, уничтожены 20 единиц техники оккупантов и 4 беспилотника типа "Орлан-10", - пресс-центр ОС

війна

В течение текущих суток, 11 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей врага и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Также читайте: С начала суток отбито 12 атак врага, у оккупантов уничтожено 12 танков, 19 единиц бронированной техники и вертолет Ми-24, - пресс-центр ОС

Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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минус тонна мяса та лям баксов. гут, вольдемар, гут.
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11.05.2022 21:47 Ответить
Маловато будет - исцо давайте (стёб)
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11.05.2022 22:00 Ответить
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11.05.2022 22:17 Ответить
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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12.05.2022 01:48 Ответить
 
 