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Новости Война
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Российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине. Механизатор тяжело ранен, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области российский самолет обстрелял работавший в поле трактор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине. Механизатор тяжело ранен, - Нацполиция 01

В результате авианалета в Валковском районе 26-летний водитель сельхозтехники получил тяжелое ранение.

Российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине. Механизатор тяжело ранен, - Нацполиция 02

"Происшествие случилось сегодня вблизи поселка Новый Мерчик. Вражеский самолет выпустил ракету по сельскохозяйственной технике, которая обрабатывала землю. В результате молодой механизатор получил тяжелые ранения, он доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении.

Российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине. Механизатор тяжело ранен, - Нацполиция 03

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Российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине. Механизатор тяжело ранен, - Нацполиция 04

обстрел (27982) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+40
ну не підараси?
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11.05.2022 22:00 Ответить
+31
ні, не підараси, просто кацапо-фашисти. Хочеш місце в раю?, позбав людство хоч від 1 кацапо-фашиста.
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11.05.2022 22:06 Ответить
+21
это не Буча, но эта новость должна быть во всех СМИ мира, и особенно в странах которые будут голодать без украинского зерна
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11.05.2022 22:10 Ответить
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Российская помощь голодающим в Африке.
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11.05.2022 21:58 Ответить
ну не підараси?
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11.05.2022 22:00 Ответить
ні, не підараси, просто кацапо-фашисти. Хочеш місце в раю?, позбав людство хоч від 1 кацапо-фашиста.
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11.05.2022 22:06 Ответить
Российские военные, вероятно, убили беларуского рыбака на границе с Украиной, - беларусские СМИ. Видео 18+ 9 мая в приграничной территории, недалеко от д. Верхние Жары (Брагинский рн.) в момент рыбалки на р. Днепр был убит ветврач из Гомеля Сергей Чембрович.
https://twitter.com/i/status/1524455019453501441
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11.05.2022 22:39 Ответить
Это у них денацификация или демилитаризация?
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11.05.2022 22:00 Ответить
etovo "pilota" nado prizemlitj i "sprositj"....."laskovo"....pered smertju
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11.05.2022 22:03 Ответить
Это у рашек "конченизация".
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12.05.2022 00:26 Ответить
pridetsa HUJARITJ po nim cherez kordon......uvi....eto bystro nezakonchitsa , dazhe s vihodom ZSU na kordon
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11.05.2022 22:02 Ответить
кацапи прийшли сюди робити репресії ,розстріли ,пересилки та голодомори.
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11.05.2022 22:03 Ответить
кацапи прийшли нас вбивати, знищувати нас як народ, знищувати нашу державу. За це до кацапа і кацапії ніяких сентиментів, ніяких гуманних підходів. Кацапи-зловонне сміття, зараза, яку потрібно знищити.
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11.05.2022 22:10 Ответить
А достать кацапскую срань никак нельзя?
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11.05.2022 22:03 Ответить
Каждому трактористу по Стингеру
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11.05.2022 23:30 Ответить
З території оркостану літак стріляв?
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11.05.2022 22:06 Ответить
Та хоч би і звідти - у нас війна і якщо підлетів на віддаль ураження - треба стріляти відразу.
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11.05.2022 22:26 Ответить
Ні, залетів прямо у село, особисто бачив літак своїми очами (зараз знаходжусь у цьому селі). Тут десь 40 км до кордону.
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12.05.2022 11:14 Ответить
А потом мы по 5 лет им тюрьмы даём за убийства наших граждан...
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11.05.2022 22:07 Ответить
Согласен. 15 минималочка и выше должно быть,без права уменьшения срока.задолбали своей добротой,чехи своему гражданину воевавшему за дырляндию 15 впаяли
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11.05.2022 23:29 Ответить
Кормить еще этих пидаров! Смертная казнь, да и все дела. Застрелить при попытке побега.
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12.05.2022 00:12 Ответить
**** фашистская, недолго тебе летать.
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11.05.2022 22:08 Ответить
это не Буча, но эта новость должна быть во всех СМИ мира, и особенно в странах которые будут голодать без украинского зерна
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11.05.2022 22:10 Ответить
Эту суку надо приземлить и заставить землю жрать.
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11.05.2022 22:11 Ответить
запад!!!! где бл435345ть самолеты я вас спрашиваю????
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11.05.2022 22:11 Ответить
а запад тебе обещал самолеты? чтобы ты и дальше выбирал прокацапских предателей во власть?
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11.05.2022 22:37 Ответить
поїш асвальту ЗЕленського, попустить !
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11.05.2022 23:49 Ответить
Чому Украіна не обстрілюе територію Росії?
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11.05.2022 22:11 Ответить
И этот Пи*Ор по прозвищу ***** орало о красных линиях. Какой нужно быть летающей падалью расстрелять мирный пашуший трактор в поле ? Ни верьте хлопцы каждому сбитому орку ни одному слову , ни одному.... Слава Украине !!!!
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11.05.2022 22:17 Ответить
Згадалося, як ото днями керівник Миколаївської ВЦА Кім хвалив московитською мовою московитських же пілотів, які скидають бомби в полі, а не на міста чи на наших військових.
Мовляв, є поміж пацаків шляхетні і розумні.
А вони аж ніяк не шляхетні чи розумні - вони просто сцикуни, які бояться нашої ППО та наших пілотів, тому і воюють там, де не страшно - в полі з трактором.
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11.05.2022 22:17 Ответить
Мовляв, є поміж пацаків шляхетні і розумні.
Так , і там є люди ...
Питання - скільки %
Хоч 5% нормальних необалванених найдете ?
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12.05.2022 04:21 Ответить
може 1-2%.
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12.05.2022 05:06 Ответить
российская сволота
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11.05.2022 22:19 Ответить
Скот не там летает и бьёт по мирным, иначе нам не пришлось так долго ждать 200-того.
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11.05.2022 22:25 Ответить
кацапы не умеют ни пахать ни сеять
только разрушать
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11.05.2022 22:27 Ответить
Ну а с кем еще рашисты умеют воевать кроме женщин, детей, и мирных граждан.
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11.05.2022 22:28 Ответить
Випустив ракету в трактор та полетів собі... А міг би стати тим самим двохсотим двохсотим.
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11.05.2022 23:07 Ответить
Рашик решил по полям отстреляться? Ну или там в тылу наши резервы.
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11.05.2022 23:11 Ответить
А може вже час частину ППО пересувати до кордоні, бо , якщо *********** ОП в Україні стане менше агентів Кремля, а якщо *********** трактор з сівалкої то тіж агенти здохнуть з голоду та в топляться в тому, що люди на них наплюють.
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11.05.2022 23:30 Ответить
рашисько-путінська мерзота, тебе чіпав той трактор!? Сучий ти потрох!
Вам і вашій рассіє кінець, тварі!
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11.05.2022 23:53 Ответить
Стрелять в хлебороба! Чтобы вы орки с голоду подсохли.
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12.05.2022 00:07 Ответить
Стрелять в хлебороба! Чтобы вы с голоду подсохли орки.
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12.05.2022 00:10 Ответить
Это же просто фашистское днище!
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12.05.2022 00:23 Ответить
всім прикордонникам по стінгеру да хай всі москальські літаки садять
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12.05.2022 00:31 Ответить
Пропоную знищити Московську імперію НАЗАВЖДИ.
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12.05.2022 03:11 Ответить
Ну ни *******!!!?
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12.05.2022 06:36 Ответить
Анекдот времён конфликта на острове Даманский:
Группа китайских экстремистов обстреляла мирно пашущий советский трактор, на что последний ответил ураганным артилерийстским огнём. ТАСС уполномочен заявить, что в случае повторения провокаций, на поля выйдут сеялки, веялки, сноповязалки, и прочая "сельскохозяйственная" техника.
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12.05.2022 06:40 Ответить
Это запредельный русский 🐷 фашизм! Фото нужно распространить во всех международных СМИ.
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12.05.2022 08:58 Ответить
Новий Мерчик - це глибоко у середині неокупованих територій. Отже контролю повітря у ЗСУ - майже ніякого.
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12.05.2022 10:17 Ответить
 
 