Российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине. Механизатор тяжело ранен, - Нацполиция. ФОТО
В Харьковской области российский самолет обстрелял работавший в поле трактор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
В результате авианалета в Валковском районе 26-летний водитель сельхозтехники получил тяжелое ранение.
"Происшествие случилось сегодня вблизи поселка Новый Мерчик. Вражеский самолет выпустил ракету по сельскохозяйственной технике, которая обрабатывала землю. В результате молодой механизатор получил тяжелые ранения, он доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении.
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+40 Генадий Горелик
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Мовляв, є поміж пацаків шляхетні і розумні.
А вони аж ніяк не шляхетні чи розумні - вони просто сцикуни, які бояться нашої ППО та наших пілотів, тому і воюють там, де не страшно - в полі з трактором.
Так , і там є люди ...
Питання - скільки %
Хоч 5% нормальних необалванених найдете ?
только разрушать
Вам і вашій рассіє кінець, тварі!
Группа китайских экстремистов обстреляла мирно пашущий советский трактор, на что последний ответил ураганным артилерийстским огнём. ТАСС уполномочен заявить, что в случае повторения провокаций, на поля выйдут сеялки, веялки, сноповязалки, и прочая "сельскохозяйственная" техника.