Требуем от РФ прекратить похищение зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства, - заявление МИД
Министерство иностранных дел Украины категорически осуждает действия РФ по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев. Российские оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках.
Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.
"Воровство пищевых ресурсов с территории независимого суверенного государства является одним из проявлений мародерства.
МИД Украины предупредил страны-потребители, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупационных властей. Считаем, что любая страна, сознательно покупающая украденное зерно, является соучастниками этого преступления", - отметили в министерстве.
По данным Кабмина, оккупанты уже похитили по меньшей мере 400–500 тыс. т зерна на сумму свыше 100 млн. долларов США. Практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию.
"Преступное изъятие, вывоз и пользование украинским зерном является очередным свидетельством деструктивных действий РФ, которые, в частности, нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) – обеспечение продовольственной безопасности и преодоление голода. Такая политика государства-агрессора ставит под вопрос целесообразность его членства в ФАО и других международных организациях, требуем от России прекратить похищение зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства и разрешить проход торговых судов.
Призываем международное сообщество усиливать экономические санкции с целью пресечения вооруженной агрессии РФ против Украины, предотвращения гуманитарной катастрофы и ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в мире", - подчеркнули в МИДе.
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Севастополь когда вся великая пАбеда - ограбить украинских фермеров
и гордиться, гордиться!
Блин, не позорились бы)
Звертаються вони ! До кого ?
Так вони вас і послухають.
Они сами понимают, что они говорят ?!
То есть перевод для тупых - требуем от врага дать нам возможность торговать, чтобы легче было обороняться, а может и наступать.
Ну должна же быть хоть одна извилина, пусть даже и прямая, чтобы не нести такую дичь.
Боневтік сказав нєзліть другана - турецького *****?