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Новости Война
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Требуем от РФ прекратить похищение зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства, - заявление МИД

зерно,экспорт

Министерство иностранных дел Украины категорически осуждает действия РФ по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев. Российские оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках.

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Воровство пищевых ресурсов с территории независимого суверенного государства является одним из проявлений мародерства.

МИД Украины предупредил страны-потребители, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупационных властей. Считаем, что любая страна, сознательно покупающая украденное зерно, является соучастниками этого преступления", - отметили в министерстве.

По данным Кабмина, оккупанты уже похитили по меньшей мере 400–500 тыс. т зерна на сумму свыше 100 млн. долларов США. Практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию.

"Преступное изъятие, вывоз и пользование украинским зерном является очередным свидетельством деструктивных действий РФ, которые, в частности, нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) – обеспечение продовольственной безопасности и преодоление голода. Такая политика государства-агрессора ставит под вопрос целесообразность его членства в ФАО и других международных организациях, требуем от России прекратить похищение зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства и разрешить проход торговых судов.

Призываем международное сообщество усиливать экономические санкции с целью пресечения вооруженной агрессии РФ против Украины, предотвращения гуманитарной катастрофы и ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в мире", - подчеркнули в МИДе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждается создание гуманитарного коридора для украинского зерна через Беларусь в порты Балтики, - Литва

зерно (1070) МИД (7011)


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Топ комментарии
+6
формальна заява, очевидно, для судового позову про спричинені збитки, щоб починати забирати заморожені резерви русні.
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11.05.2022 22:04 Ответить
+5
Ті ,хто при владі в Україні постійно неприємно дивували.
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11.05.2022 22:03 Ответить
+4
МЗС Рівенделу Вимагаємо від Мордору і Ізенгарду припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства, - заява МЗС
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11.05.2022 22:02 Ответить
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МЗС Рівенделу Вимагаємо від Мордору і Ізенгарду припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства, - заява МЗС
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11.05.2022 22:02 Ответить
це ви до кого звертаєтесь?
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11.05.2022 22:02 Ответить
Ті ,хто при владі в Україні постійно неприємно дивували.
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11.05.2022 22:03 Ответить
формальна заява, очевидно, для судового позову про спричинені збитки, щоб починати забирати заморожені резерви русні.
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11.05.2022 22:04 Ответить
Какой-то сюр. МЗС, але - война идет. Вы что-то требуете у врага, к-рый каждый день ракетами по мирняку пуляет?
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11.05.2022 22:04 Ответить
Тільки дохлий кацап нічого не вкраде ...
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11.05.2022 22:05 Ответить
RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim

Севастополь когда вся великая пАбеда - ограбить украинских фермеров

и гордиться, гордиться!

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11.05.2022 22:08 Ответить
Дохлого кацапа можуть вкрасти самі кацапи та вимагати за нього викуп у його родини. Традиція, однако...
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11.05.2022 22:16 Ответить
кацапи прийшли сюди робити репресії ,розстріли ,пересилки та голодомори.
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11.05.2022 22:06 Ответить
соромно за такі заяви((((
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11.05.2022 22:07 Ответить
Блокировка и арешт всіх торгових суден с рашки які йдуть через босфор ось і все.Це вже до Турків або поставити туди пару американскіх кораблів біля виходу с босфора.
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11.05.2022 22:07 Ответить
Хорошо, что у нас в стране ещё никто не запретил «вимагати»
Блин, не позорились бы)
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11.05.2022 22:07 Ответить
Вам самим не смішно ?
Звертаються вони ! До кого ?
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11.05.2022 22:09 Ответить
Ага, вимагаємо потомственних крадіїв припинити пограбування.

Так вони вас і послухають.
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11.05.2022 22:14 Ответить
Можливо це формальна процедура - вимога від України, на яку кацапи звісно нічого не роблять, і тоді на кацапів накладаються додаткові обмеження?
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11.05.2022 22:15 Ответить
Некоторые заявления граничат с дебилизмом.
Они сами понимают, что они говорят ?!
То есть перевод для тупых - требуем от врага дать нам возможность торговать, чтобы легче было обороняться, а может и наступать.
Ну должна же быть хоть одна извилина, пусть даже и прямая, чтобы не нести такую дичь.
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11.05.2022 22:16 Ответить
Боже, якф вони жалюгідні ! Вимагатєлі хрєнові.
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11.05.2022 22:18 Ответить
Что мешает кораблям НАТО сопровождать наши судна и тем самым разблокировать порты Украины?
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11.05.2022 22:34 Ответить
Так НАТО, это первые сцикуны. Они могут только слабых бомбить, как Югославию
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11.05.2022 22:37 Ответить
Не МЗС а дебилизм.
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11.05.2022 22:35 Ответить
Нормальний господар зробив би усе для того, щоб зберегти своє добро зароблене тяжкою працею, або в крайньому випадку усе б знищив. Ненормальний чекав на «визволителів» або слухав тих, які говорили, що війни не буде. Тому, щодо цього, краще помовчати.
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11.05.2022 22:51 Ответить
Не вимагати ,заборону про викрадення зерна,ви собі ***** надіньте і не піартесь.Треба робити прості речі,документально юридично,подавати документи у всі міжнародні суди і трибунали,в раду безпеки ООН,і так далі.А не кричати на весь світ у нас ******** зерно.
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11.05.2022 23:27 Ответить
И требовать признать рашу страной-мародером!!
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11.05.2022 23:32 Ответить
В Спортлото не пробували жалітися, нездари.
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11.05.2022 23:31 Ответить
Бездіяльність Українського МЗС щодо розблокування морських портів та попередження продажу краденого зерна просто вражає.
Боневтік сказав нєзліть другана - турецького *****?
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12.05.2022 10:19 Ответить
 
 