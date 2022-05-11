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Новости Война
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Первая леди США Джилл Байден обратилась к Путину: "Прекратите эту бессмысленную и жестокую войну"

байден,джилл

Первая леди США Джилл Байден обратилась к президенту РФ Путину, чтобы он "прекратил войну" против Украины.

Об этом она написала в авторской колонке на веб-ресурсе CNN, сообщает Цензор.НЕТ их ссылкой на Укринформ.

"Господин Путин, пожалуйста, прекратите эту бессмысленную и жестокую войну", - отметила Байден.

Она поделилась впечатлениями от общения с украинскими беженцами в Словакии и Румынии и перемещенными лицами в Ужгороде, а также рассказала о своей встрече с супругой президента Украины Еленой Зеленской.

"Невозможно выйти из зоны, где идет война, не изменившись. Вам не нужно видеть горе глазами, потому что чувствуешь его сердцем. Горе – это то, что прикрывает лицо, как вуаль", - отметила первая леди США, описывая украинских матерей, с которыми она встречалась. Она отметила, что людям, спасшимся от боевых действий, не хватает смеха, обычно сопровождающего общение между женщинами.

По словам Байден, украинские матери в румынских и словацких школах, которые она посетила, рассказали ей "об ужасах от бомб, которые каждую ночь падали вокруг, когда они пытались найти убежище при продвижении на запад". "Многим приходилось целыми днями жить без еды и солнечного света, прячась в подвалах под землей", - добавила она, пересказав несколько конкретных случаев.

Читайте: Мы привержены поддержке Украины, - первая леди США Джилл Байден

Первая леди США также рассказала, что супруга президента Украины покинула укрытие, где находятся ее дети, чтобы встретиться с ней и "попросить помощи для народа своей страны".

"Она не просила о еде, одежде или оружии. Она просила помочь в оказании психологической помощи всем, кто страдает от последствий бессмысленной и жестокой войны Владимира Путина", - отметила Байден. Также Зеленская рассказала Байден "об изнасиловании женщин и детей, о многих детях, которые видели, как стреляют по людям, убивают их, как сжигают их дома".

путин владимир (31582) США (27213) Байден Джилл (3)


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Топ комментарии
+10
Пані, перша леді. Кацапи - це не люди і ***** не один винен, росіяни кровожерливі вбивці, це поганий народ загалом. Рідкістна мразота від ***** до ванькі з сахаліну.
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11.05.2022 22:38 Ответить
+8
Та ні бабцю

Він не зрозуміє,він просто *****
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11.05.2022 22:34 Ответить
+8
Бабусь, він цю війну й зробив, щзоб знищити Українців, те що не змогли його попередники за 350 років, АЛЬО ГАРАЖ))
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11.05.2022 22:37 Ответить
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Та ні бабцю

Він не зрозуміє,він просто *****
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11.05.2022 22:34 Ответить
Навіть нехай і так. А де звернення першої леді України до будь-кого?
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11.05.2022 22:50 Ответить
Це не "бабця" а Перша Леді США.
Вона декому щось шепне на вушко, і у путіна потемніє в очах.
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12.05.2022 04:57 Ответить
Бабусь, він цю війну й зробив, щзоб знищити Українців, те що не змогли його попередники за 350 років, АЛЬО ГАРАЖ))
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11.05.2022 22:37 Ответить
Пані, перша леді. Кацапи - це не люди і ***** не один винен, росіяни кровожерливі вбивці, це поганий народ загалом. Рідкістна мразота від ***** до ванькі з сахаліну.
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11.05.2022 22:38 Ответить
Пізно вже це говорити.
Багато вбили мирних людей.
Може він і хоче закінчити , але вже *******.
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11.05.2022 22:47 Ответить
дідусь краще допомагає
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11.05.2022 22:49 Ответить
зі стародавніх часів першою до печери йде Жінка. а потім вже Чоловік.
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11.05.2022 23:04 Ответить
до сраки це, Джіл.
Спитай Джо, він пояснить.
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11.05.2022 23:04 Ответить
Все обращения к бандитам прекратить преступления, расцениваются ими как проявление слабости.
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11.05.2022 23:12 Ответить
Вони зрозуміють тільки це..
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11.05.2022 23:19 Ответить
он под наркотой
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11.05.2022 23:57 Ответить
Секта понимающих Путина +1
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12.05.2022 00:44 Ответить
 
 