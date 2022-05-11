Первая леди США Джилл Байден обратилась к Путину: "Прекратите эту бессмысленную и жестокую войну"

Первая леди США Джилл Байден обратилась к президенту РФ Путину, чтобы он "прекратил войну" против Украины.

Об этом она написала в авторской колонке на веб-ресурсе CNN, сообщает Цензор.НЕТ их ссылкой на Укринформ.

"Господин Путин, пожалуйста, прекратите эту бессмысленную и жестокую войну", - отметила Байден.

Она поделилась впечатлениями от общения с украинскими беженцами в Словакии и Румынии и перемещенными лицами в Ужгороде, а также рассказала о своей встрече с супругой президента Украины Еленой Зеленской.

"Невозможно выйти из зоны, где идет война, не изменившись. Вам не нужно видеть горе глазами, потому что чувствуешь его сердцем. Горе – это то, что прикрывает лицо, как вуаль", - отметила первая леди США, описывая украинских матерей, с которыми она встречалась. Она отметила, что людям, спасшимся от боевых действий, не хватает смеха, обычно сопровождающего общение между женщинами.

По словам Байден, украинские матери в румынских и словацких школах, которые она посетила, рассказали ей "об ужасах от бомб, которые каждую ночь падали вокруг, когда они пытались найти убежище при продвижении на запад". "Многим приходилось целыми днями жить без еды и солнечного света, прячась в подвалах под землей", - добавила она, пересказав несколько конкретных случаев.

Читайте: Мы привержены поддержке Украины, - первая леди США Джилл Байден

Первая леди США также рассказала, что супруга президента Украины покинула укрытие, где находятся ее дети, чтобы встретиться с ней и "попросить помощи для народа своей страны".

"Она не просила о еде, одежде или оружии. Она просила помочь в оказании психологической помощи всем, кто страдает от последствий бессмысленной и жестокой войны Владимира Путина", - отметила Байден. Также Зеленская рассказала Байден "об изнасиловании женщин и детей, о многих детях, которые видели, как стреляют по людям, убивают их, как сжигают их дома".