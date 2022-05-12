РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5545 посетителей онлайн
Новости Война
4 437 13

Рашисты полностью заблокировали эвакуацию из Мариуполя, в городе фактически нет воды и еды, – советник мэра Андрющенко

мариуполь,маріуполь

Заблокированные оккупантами эвакуационные процессы заставляют мариупольцев возвращаться в город.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мы говорим об увеличении количества людей в городе. Прежде всего, это связано с тем, что фактически остановлены эвакуационные процессы, они заблокированы российской стороной во всех видах... поэтому люди вынуждены возвращаться в город, потому что им негде уже жить. .. и в результате этого начинается еще большее напряжение на гуманитарную сферу и еще больше угроз и новых вызовов", - рассказал он.

По словам Андрющенко, в Мариуполе фактически нет воды, пищи и пригодных для жизни помещений.

"Мы понимаем, что практически не осталось… подходящего жилья для проживания. Есть какие-то квартиры, наименее пострадавшие, фактически почти без окон... воды нет, питьевой воды не хватает катастрофически... расставлены баки, но качество той воды, которая развозится, - очень низкое, потому что она берется из первой исторической в Мариуполе скважины... более 2 месяцев употребления этой воды – это точно не плюс здоровью. Еды катастрофически не хватает", - добавил советник мэра.

Андрющенко подчеркнул, что даже те данные, которыми хвалятся оккупанты, рассказывая о раздаче продуктовых наборов мариупольцам, доказывают, что еды в городе катастрофически не хватает.

Смотрите: Разрушенный российскими оккупантами центр Мариуполя. ВИДЕО

Мариуполь (5747) эвакуация (2182)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
їм цього ніколи не простять. ці суки вже виють по всьому світі. ЗА ЧТО? за все.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:36 Ответить
+6
Четверта Женевська конвенція 1949 року, яка наразі включена у склад звичаєвих норм міжнародного права - тобто є обов'язковою до виконання для усіх країн - учасниць конфлікту, незалежно від того, чи підписували вони конвенцію, чи ні.

Четверта Женевська конвенція забороняє:

напади під час війни на цивільне населення в цілому або окремих мирних громадян;

застосування зброї або методів ведення бойових дій, які можуть спричинити непотрібні втрати або зайві страждання.

Напади можуть бути спрямовані лише на військові об'єкти.

Дії російської армії в України порушують усі вищезгадані пункти без винятку.
показать весь комментарий
12.05.2022 01:06 Ответить
+5
Руссонацисти.
Подивіться на цей русскій мір, щоб відсахнутися від нього НАЗАВЖДИ!
Розкажіть дітям і онукам.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
їм цього ніколи не простять. ці суки вже виють по всьому світі. ЗА ЧТО? за все.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:36 Ответить
Руссонацисти.
Подивіться на цей русскій мір, щоб відсахнутися від нього НАЗАВЖДИ!
Розкажіть дітям і онукам.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:44 Ответить
Хай ці тварини готуються до Гааги
показать весь комментарий
12.05.2022 00:55 Ответить
Четверта Женевська конвенція 1949 року, яка наразі включена у склад звичаєвих норм міжнародного права - тобто є обов'язковою до виконання для усіх країн - учасниць конфлікту, незалежно від того, чи підписували вони конвенцію, чи ні.

Четверта Женевська конвенція забороняє:

напади під час війни на цивільне населення в цілому або окремих мирних громадян;

застосування зброї або методів ведення бойових дій, які можуть спричинити непотрібні втрати або зайві страждання.

Напади можуть бути спрямовані лише на військові об'єкти.

Дії російської армії в України порушують усі вищезгадані пункти без винятку.
показать весь комментарий
12.05.2022 01:06 Ответить
совок никогда не подписывал Женевскую конвенцию. учите историю
показать весь комментарий
12.05.2022 18:51 Ответить
З 2002 року встановленням відповідальних за скоєння воєнних злочинів займається Міжнародний кримінальний СУД У ГААЗІ (МКС). Базою для функціонування МКС є Римський статут, прийнятий у 1998 році. Серед воєнних злочинів, яким присвячена 8 стаття Статуту, зокрема, фігурують:

навмисні напади на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, які не є військовими цілями;

напад на незахищені міста, села, помешкання або будівлі, які не є військовими цілями, або їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів;

розграбування міста або населеного пункту, навіть якщо він захоплений штурмом;

переміщення державою-окупантом частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію, або депортація чи переміщення населення окупованої території у межах або за межами цієї території.

Дії російської армії в України порушують усі вищезгадані пункти без винятку.

показать весь комментарий
12.05.2022 01:08 Ответить
Я уже не уверен, что во время т.н.ВОВ чЛенинград блокировали немецкие фашисты.
показать весь комментарий
12.05.2022 07:45 Ответить
Так. Вы правильно відчуваєте. Повної блокади не було. Танкобудівний завод працював протягом т. з. блокади. Червоним фашистам було байдуже до населення.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:44 Ответить
верхушка і обслуга жрали як завжди в три горла, а люди з голоду помирали, і працювали люди за корку хліба, а якщо не дай Боже, зімліє хтось , і піде якійсь брак, то не дивилися дитина, жінка, розстрілювали.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:01 Ответить
Русские просто медленно убивают 200 тыс свидетелей их преступлений.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:15 Ответить
Украину может защитить только ядерное оружие!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 15:47 Ответить
Продуктовые наборы везут из белорашки лукадрочера.... Интересно другое...молокозаводы луки устроили забастовку ...нет зарплаты..раньне было 800 ********...иногда тясча кажуть рабочие молокозавода...видно показали телеканал НЕХТА..в Ютьюбе..
показать весь комментарий
12.05.2022 15:49 Ответить
 
 