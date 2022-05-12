Рашисты полностью заблокировали эвакуацию из Мариуполя, в городе фактически нет воды и еды, – советник мэра Андрющенко

Заблокированные оккупантами эвакуационные процессы заставляют мариупольцев возвращаться в город.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мы говорим об увеличении количества людей в городе. Прежде всего, это связано с тем, что фактически остановлены эвакуационные процессы, они заблокированы российской стороной во всех видах... поэтому люди вынуждены возвращаться в город, потому что им негде уже жить. .. и в результате этого начинается еще большее напряжение на гуманитарную сферу и еще больше угроз и новых вызовов", - рассказал он.

По словам Андрющенко, в Мариуполе фактически нет воды, пищи и пригодных для жизни помещений.

"Мы понимаем, что практически не осталось… подходящего жилья для проживания. Есть какие-то квартиры, наименее пострадавшие, фактически почти без окон... воды нет, питьевой воды не хватает катастрофически... расставлены баки, но качество той воды, которая развозится, - очень низкое, потому что она берется из первой исторической в Мариуполе скважины... более 2 месяцев употребления этой воды – это точно не плюс здоровью. Еды катастрофически не хватает", - добавил советник мэра.

Андрющенко подчеркнул, что даже те данные, которыми хвалятся оккупанты, рассказывая о раздаче продуктовых наборов мариупольцам, доказывают, что еды в городе катастрофически не хватает.

Смотрите: Разрушенный российскими оккупантами центр Мариуполя. ВИДЕО