Рашисты полностью заблокировали эвакуацию из Мариуполя, в городе фактически нет воды и еды, – советник мэра Андрющенко
Заблокированные оккупантами эвакуационные процессы заставляют мариупольцев возвращаться в город.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мы говорим об увеличении количества людей в городе. Прежде всего, это связано с тем, что фактически остановлены эвакуационные процессы, они заблокированы российской стороной во всех видах... поэтому люди вынуждены возвращаться в город, потому что им негде уже жить. .. и в результате этого начинается еще большее напряжение на гуманитарную сферу и еще больше угроз и новых вызовов", - рассказал он.
По словам Андрющенко, в Мариуполе фактически нет воды, пищи и пригодных для жизни помещений.
"Мы понимаем, что практически не осталось… подходящего жилья для проживания. Есть какие-то квартиры, наименее пострадавшие, фактически почти без окон... воды нет, питьевой воды не хватает катастрофически... расставлены баки, но качество той воды, которая развозится, - очень низкое, потому что она берется из первой исторической в Мариуполе скважины... более 2 месяцев употребления этой воды – это точно не плюс здоровью. Еды катастрофически не хватает", - добавил советник мэра.
Андрющенко подчеркнул, что даже те данные, которыми хвалятся оккупанты, рассказывая о раздаче продуктовых наборов мариупольцам, доказывают, что еды в городе катастрофически не хватает.
Подивіться на цей русскій мір, щоб відсахнутися від нього НАЗАВЖДИ!
Розкажіть дітям і онукам.
Четверта Женевська конвенція забороняє:
напади під час війни на цивільне населення в цілому або окремих мирних громадян;
застосування зброї або методів ведення бойових дій, які можуть спричинити непотрібні втрати або зайві страждання.
Напади можуть бути спрямовані лише на військові об'єкти.
Дії російської армії в України порушують усі вищезгадані пункти без винятку.
навмисні напади на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, які не є військовими цілями;
напад на незахищені міста, села, помешкання або будівлі, які не є військовими цілями, або їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів;
розграбування міста або населеного пункту, навіть якщо він захоплений штурмом;
переміщення державою-окупантом частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію, або депортація чи переміщення населення окупованої території у межах або за межами цієї території.
Дії російської армії в України порушують усі вищезгадані пункти без винятку.