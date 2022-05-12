Российские оккупанты 11 мая обстреляли Камышеваху и Орехов, в котором вводят удлиненный комендантский час, - Запорожская ОВА
Запорожская областная военная администрация обнародовала оперативную информацию в области на 11 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОВА в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Россия не меняет своих планов по Украине, оккупации ее территорий и создания псевдореспублик в южных областях нашей страны, с этой целью продолжает вести вооруженную и информационную агрессию. Воины Сил Обороны Запорожского края не уступают ни сантиметра своей земле, поэтому защищают рубежы, которые сегодня в течение дня находились под постоянными обстрелами со стороны оккупантов.
Следователи СБУ в Запорожской области начали досудебное расследование по факту обстрела вооруженными силами России с применением реактивной системы залпового огня мирного населения села Таврическое Запорожского района. Артиллерийская атака, в результате которой погибла женщина, произошла вчера, 10 мая.
Сегодня российская армия еще раз доказала преступность своих методов ведения войны. Для создания паники и уничтожения народа Украины агрессор целый день бил по жилым районам и инфраструктуре Камышевашской территориальной громады. Российские военные разрушили около 60 домов жителей громады. В результате атаки трое гражданских получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб.
Не прекращали россияне и обстрелы Орехова. Третьи сутки подряд интенсивность артиллерийских атак по городу не утихает. Враг поставил цель уничтожить дома мирных жителей, студенческие общежития, больницу города. Сегодня российская ракета попала в элеватор.
Решением Ореховского городского совета 13 мая 2022 с 18:00 начнется удлиненный комендантский час на территории города. До 6 утра 16 мая горожанам будет запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специальных пропусков. Из дома можно выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие или выгулять домашнего питомца. В Ореховском горсовете просят с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям".
https://twitter.com/i/status/1524101006165958658