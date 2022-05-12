"Помоги нам выйти c Азовстали", - командир морпехов Волына обратился к Илону Маску

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) обратился к Илону Маску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я создал аккаунт в Twitter, только для того, чтобы обратиться к Илону Маску.

Текст моего обращения: "Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти с Азовстали в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи".

Обращаюсь к каждому человеку планеты Земля, помогите сделать так, чтобы Илон увидел мое обращение. Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить верить в невозможное. Он доказал, что для него нет не решаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы!

Нам нужна поддержка сверхчеловека! Люди, вы знаете, что делать! Верю в вас!", - говорится в сообщении.

