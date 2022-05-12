"Помоги нам выйти c Азовстали", - командир морпехов Волына обратился к Илону Маску
Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) обратился к Илону Маску.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я создал аккаунт в Twitter, только для того, чтобы обратиться к Илону Маску.
Текст моего обращения: "Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти с Азовстали в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи".
Обращаюсь к каждому человеку планеты Земля, помогите сделать так, чтобы Илон увидел мое обращение. Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить верить в невозможное. Он доказал, что для него нет не решаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы!
Нам нужна поддержка сверхчеловека! Люди, вы знаете, что делать! Верю в вас!", - говорится в сообщении.
Моей жене и мне лично вторые сутки идут угрозы от лиц, представляющихся женами и родственниками бойцов «Азова».
Тримайте
Китай, Турція, Ізраїль звертаються до путіна, але тільки разом.
Та росія, мабуть, не з тих, хто може визнати героїзм противника.
Героям Слава!
Его настоящая фамилия, видно, Столтенфельд. Или Столтенбаум. Бабушка учила, что своим надо всегда помогать. А объяснение потом всегда можно найти. В данном случае - "избежать эскалации".
Или в 24 часа эвакуация бойцов Азова, или полная безпощадная ликвидация клоаки Приднестровья. Только такой тон понимают в кремле. Все!...
Втям! В них стоїть завдання завоювати якщо не всю Європу, то хоч Україну. Оскільки в них мочі не вистачає на це - то вони шукають скандали, які допоможуть хоча би зруйнувати коаліцію, яка постала проти них. І спроба України ліквідувати ПМР - їм на руку. (та хоча би Румунія втрутилась, якщо не Кишинів власноручно... але не Україна!)
И никакие там кАалиции не будут затронуты. Венгры сразу идут в йух....та даже Молдова идет в йух при таких "маневрах"!
Вот. Крестный ход до Мариуполя. Пусть попробуют стрелять в верующих.
Ми переможемо.
...Мордор та ***** повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
Тому я просто вірю. Хочу вірити. Бо інакше можна помішатися.
Хлопці й дівчата, ми чекаємо, щоб ви вийшли з Маріполя і повернулися до рідних.
Всю авіацію йому давай
Ставится условие: выход азовцев или полное уничтожение моста и севастопольской базы подводных лодок.
Размен должен быть примерно таким.
Тобто:
1. удар по важливому для кацапів об'єкту, або демонстрація того, що такий об'єкт може бути знищений (може диверсія у глибокому тилу РФ?),
2. обіцянка, що у разі дозволу на екстракцію такого удару (більше ударів) не буде,
3. інтернування азовців у Турцію з умовою, що до кінця війни вони не будуть воювати.
Це наша внутрішня справа.
Напишу, бо болить.
Ніякого " ********" не було. Був план здатися, простий і примітивний.
Розмінування, мовчання і чекання.
За два місяці не було сплановано жодної евакуації населення, архівів, музеїв, цінностей, обладнання, ресурсів, зброї, палива.
Вивезли тільки свої родини.
Коли стало зрозуміло, що завдяки опору ВСУ і громадян, "АЗОВА", Бога і Королеви, допомоги Британії та інших друзів, план " прийняти з усіх сторін" валиться, був включений "загальний марафон" і хештег "неначасі". Військові коментатори не допускаються в масс- медіа, заборонені будь- які коментарі від професіоналів.
Плюс до цього був повернутий Єрмак, що втік на початку навали. Повернувся, щоб гальмувати допомогу Заходу- паливо, набої, зброю. Додаємо до цього вояжи Арахамії для чогось там опитування в армії, додаємо сюди швидкі намагання здатися на перемовинах. Крім того висвітлення в масс- медіа ( простий відкритий засіб передачі інформації противнику) знакових об'єктів для знищення: полігони, ремонтні заводи, склади з допомогою від союзників.
Роль Резнікова: створення суєти без реальної роботи. Перед початком агресії ссоссії почалося різке і тріумфальне прийняття на озброєння непромислових зразків, тобто таких, що були пафосними для ТВ, але не могли бути поставлені в війська в короткий термін. На це зливалися мільйони, і згодовувалися електорату, а реальних закупок - НУЛЬ. НУЛЬ палива, НУЛЬ броніків, НУЛЬ форми, НУЛЬ шоломів, НУЛЬ....
З вчорашнього вечора не виходить з голови то єдине слово арестовича "про@балі".
Приберу всі емоції від того "про@балі" і напишу про те, що вже давно думають більшість з вас.
Не було ніякого "про@балі". Був нормальний план у рф по захопленню України. Була напрацьована агентура на всіх ланках влади - від місцевої, до центральної, яка повинна була відкрити ворота наших міст.
На момент вторгнення кремль мав таку картину:
Всі кордони розміновані, основні сили ЗСУ відведенні на схід країни. На захист держави могли стати декілька тисяч ТРО, які до цього бігали з дерев'яними автоматами, поліція і нацгвардія озброєна легкою зброєю, які по ідеї покидають ту зброю і повтікають, як тільки побачать танк, і нечисленні, небоєздатні залишки ЗСУ, які залишились на місцях постійної дислокації.
Після ракетного обстрілу дислокацій ЗСУ, сили оборони України складалися б з максимально до тисячі цивільних озброєних легкою зброєю у кожному місті. І на ці сили у росіян була забезпечена велика перевага в кількості і озброєнні, якої з головою вистачало для захоплення будь-якого міста України включно з Київом.
Тому три дні. Тому "нацгвардия" з щитами і касками. І це було реально.
І поки б ЗСУ зі сходу йшло на допомогу, орки б вже зайняли міста. І картина війни була б прямо протилежною. Міста штурмувати прийшлось би нам. А сил для цього у нашої армії нема.
Не змогли росіяни прорахувати, що декілька тисяч по всій країні ТРО, за ліченні години, немов птах фенікс, виросте до двох сотень армії. Що поліція і нацгвардія, в переважній більшості, не кине зброю, а прийме перший удар. Що залишки ЗСУ, під ракетним обстрілом виведуть техніку, і полетять/поїдуть захищати країну проти перевагаючого супротивника.
Але давайте будемо чесними перед собою, цього передбачити не зміг би і ніхто із нас.
Відкрите питання залишається по участі Зеленського. Він або був співучасником цього злива, або, скоріш за все, його оточення використало його як дурня. Зеленського ніхто не збирався вбивати. Він потрібен був живий для передачі повноважень "временному правительству". Всі чудово розуміли, що під дулом пістолета і гарантії збереження життя він запише будь-який ролік з будь-якою промовою. І це конче необхідно було путіну для легалізації окупації України.
В будь-якому разі, коли вже очевидно, що країну зливали, а агентурою росіян просто засіяно на всіх ланках влади, відсутність кадрових змін, а також відсутність затримання високих щурів у владі, говорить про злочину недбалість президента. І якщо його це мало турбує, хай подумає про своє життя, яке очевидно під загрозою при такому насиченні кротів у наближеному оточенні. Але краще хай подумає скільки життів воїнів і цивільних зможуть злити ці щури.
І на останок.
"Про@бали" не 24. "Про@бали" в 19, коли замість кваліфікованих кадрів понаставляли своїх тупих друзів, які своєю чергою оточили себе зрадниками і дозволили росії напрацювати таку широку агентуру в нашій країні. Саме з цього почався повномасштабний наступ росії.
Vabim Labas
Чим та як воюють хлопці...
Ze...де зброя та зв'язок у ВСУ?
Тільки завдяки нашим ЗСУ і допомозі всього світу , ми переможемо
рашинських катів і іхніх холуів у нас під носом , які щось гнусавохрипучим голосом , щось , невпинно , читають із папірця 😡
Нашим азовцям допожуть тільки наші ВОІНИ ✊💪🙏🏼
Маск може закрити очі російським військам. Ілон Маск має репутацію у ВПК, і має конструктивний склад розуму (не як у тебе) і він здатен змусити росіян на день-два забути про "Азовсталь". А ти тупо радиш азовцям застрелитись? Та хто ти такий ?
А здатися на наругу, катування і неминучу смерть - це не вихід.
а як бвгав під фонтанами в Маріуполі і кричав , як там гарно 😠
Это придётся делать по-любому, так почему не сейчас ?
Россияне должны увидеть на что способно новое оружие -
так, чтобы они забыли про "Азовсталь".
"Журналісти цитують фразу Арєстовічя, що ситуація навколо Азовсталі в Маріуполі вийшла з-під контролю, бо йому й його родині стали дзвонити родичі й друзі заблокованих там бійців та погрожувати. Курва! Коли розмінували мости, дамби й дороги з Криму, прибрали артилерію й війська з півдня, коли пропустили ворога з півострова, коли відкрили шлях оркам у спину захисникам Маріуполя, коли не оголошували евакуацію та не завезли озброєнь і припасів військовим, то це, виявляється, було під контролем. Тільки хтось щось про*&@в. А з-під контролю все вийшло, коли питання поставили тобі особисто, як писку Банкової. Дуже брудній й безвідповідальній морді.
Цю фразу про "вихід з-під контролю" я десь пропустив, тому цитую інших. А от останній допис Арєстовічя в ТК не менш красномовний: «Мужчина это не тот, кто умеет воевать, а тот, кто точно знает, кто его враг». Це написав під парою скрінів, де близькі азовців пишуть не дуже приємні звернення його жінці. Те, що пишуть йому особисто (а сам сказав, що цього дуже багато) публікувати не став. Так розумію, що "немужчинами" він вважає, найперше, оборонців Маріуполя та їхніх рідних. А себе точно "мужчінай". він же знає своїх (і Зеленського) ворогів: Залужний, Порошенко, усі патріоти й оборонці України...
Тепер я буду знати, що для нашої укрсучвлади означає "ситуація вийшла з-під контролю"".