Россияне в оккупированных районах области грабят автодорожные предприятия, - Запорожская ОВА
Запорожская областная военная администрация обнародовала оперативную информацию об оккупированных районах области на 11 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОВА в фейсбуке.
В информации отмечается: "По сообщениям местных жителей, на территории Розовской громады, есть проблемы с мобильной связью. Оккупанты поселились в домах мирных жителей. Работы нет, поэтому единственная возможность заработать деньги - согласиться на предложение оккупантов и поехать в Мариуполь, чтобы разбирать завалы. При этом оплачивают такой труд захватчики не наличными, а пайками. Кроме того, россияне приказывают местным писать заявления на временное присоединение к псевдореспублике "ДНР" с последующим присоединением ее к РФ.
В Мелитопольском районе россияне продолжают мародерить. Сегодня стало известно, что оккупанты ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора и асфальтобетонные заводы в поселке Каменка и селе Обильное. Разграбили захватчики и базы ООО "Автомагистраль-Юг" в г. Мелитополь, г. Токмак и в селе Новополтавка. Также разграблена производственная база ООО "Дорожное строительство "Альтком".
Бердянцы во временно оккупированном городе снова находились в информационной блокаде из-за полного отсутствия мобильной связи и частично Интернета. Захваченное россиянами местное радио 106 FM, которое ныне называется "Свободный Бердянск", распространяет пропагандистские месседжи и дезинформацию о состоянии дел в городе и Украине в целом. В Бердянске долго не работают крупные сети супермаркетов, закрываются промышленные предприятия и магазины, владельцы которых не соглашаются сотрудничать с оккупационными властями".
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, Єрмак у курсі
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні незалежно від бажання зеленського здати частину України
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
Хочу напомнить , что раша оккупировала полностью Азовское море и теперь пытается оккупировать Чёрное море. Потому с Азова рашу надо выдавить полностью и оставить им только Новороссийск или отобрать .