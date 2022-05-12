Россияне в оккупированных районах области грабят автодорожные предприятия, - Запорожская ОВА

Запорожская областная военная администрация обнародовала оперативную информацию об оккупированных районах области на 11 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОВА в фейсбуке.

В информации отмечается: "По сообщениям местных жителей, на территории Розовской громады, есть проблемы с мобильной связью. Оккупанты поселились в домах мирных жителей. Работы нет, поэтому единственная возможность заработать деньги - согласиться на предложение оккупантов и поехать в Мариуполь, чтобы разбирать завалы. При этом оплачивают такой труд захватчики не наличными, а пайками. Кроме того, россияне приказывают местным писать заявления на временное присоединение к псевдореспублике "ДНР" с последующим присоединением ее к РФ.

В Мелитопольском районе россияне продолжают мародерить. Сегодня стало известно, что оккупанты ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора и асфальтобетонные заводы в поселке Каменка и селе Обильное. Разграбили захватчики и базы ООО "Автомагистраль-Юг" в г. Мелитополь, г. Токмак и в селе Новополтавка. Также разграблена производственная база ООО "Дорожное строительство "Альтком".

Бердянцы во временно оккупированном городе снова находились в информационной блокаде из-за полного отсутствия мобильной связи и частично Интернета. Захваченное россиянами местное радио 106 FM, которое ныне называется "Свободный Бердянск", распространяет пропагандистские месседжи и дезинформацию о состоянии дел в городе и Украине в целом. В Бердянске долго не работают крупные сети супермаркетов, закрываются промышленные предприятия и магазины, владельцы которых не соглашаются сотрудничать с оккупационными властями".