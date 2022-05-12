РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5563 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 886 34

Россия вряд ли хочет воевать с НАТО, - Пентагон

остін,ллойд

Российская Федерация вряд ли захочет вести боевые действия НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в Конгрессе, которого цитирует Reuters.

"Когда вы смотрите на расчеты Путина, моя точка зрения... такова, что Россия не хочет вступать в конфликт с альянсом НАТО".

Ранее Путин на параде ко Дню победы в Москве заявил, что Россия "дала предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО, когда вторглась в Украину, и что "блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий".

НАТО (10330) Остин Ллойд (420)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Кацапи бояться сили й сильних
показать весь комментарий
12.05.2022 02:41 Ответить
+27
Певна річ, інакше б напали на маленькі країни Балтії, які є членами НАТО, а не на велику позаблокову Україну.
показать весь комментарий
12.05.2022 02:50 Ответить
+13
Кацапи сцикуни, куди їм з НАТО воювати, бомжі ватні
показать весь комментарий
12.05.2022 02:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи бояться сили й сильних
показать весь комментарий
12.05.2022 02:41 Ответить
Певна річ, інакше б напали на маленькі країни Балтії, які є членами НАТО, а не на велику позаблокову Україну.
показать весь комментарий
12.05.2022 02:50 Ответить
путін хоче перемогти НАТО, але не воювати з ним. Це як дворовий гопник, хоче хвалитися відсидкою, але не сидіти, розказувати всім що у нього був трипер, але не хворіти ним, ну і т.д.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:23 Ответить
Значить тут прошла некая информация о том, что "... войска противнкиа перешли на Изюмском направлении к обороне"...

Это не совсем так, точнее - совсем не так...

Командование войск противника в Изюмской операционной зоне планирует в самое ближайшее время возобновить полномасштабные наступательные действия в направлении на Барвенково и Славянск...

Кроме того, даже во время этого периода, сравнительного снижения интенсивности своих атак, противник стремился к тактической активности и своему продвижению на определённых участках. Потому, вести речь о неком "переходе к обороне" противника в данной операционной зоне... вряд ли возможно.
показать весь комментарий
12.05.2022 02:44 Ответить
таки перейдуть. В них це називається активна оборона. Військовий термін, надуманий в генштабі вермахту в 30 роки. АКтивної оборони в принципі немає, або наступ або оборона. Під час звільнення Харківської області орки підірвали три мости через СД щоб зупинити наступ. Зараз для Ізюмського угрупування залишалась одна рокадна дорога по СД і основний маршрут логістики через Сватове. так що з Ізюма орки скоро ретируються в межі ОРДЛО. Бо там буде полігон для новітньої техніки США. А те що в Брянській та Белгородській областях зібрали купу БТГ - це блеф. Коли орки вперлися під Києвом. вони почали хаотично без розбору стріляти арто. Це вірна ознака того, що дальше просування не буде.
показать весь комментарий
12.05.2022 03:45 Ответить
Межи ОРДЛО или межи областей? Бо до ОРДЛО там ещё пол Луганской области.
показать весь комментарий
12.05.2022 03:55 Ответить
Американский какой то чиновник или эксперт дал прогноз что к границам 24 февраля они вернутся к концу лета. Интересно что за границы такие и каким документом или картой они определены?
показать весь комментарий
12.05.2022 04:00 Ответить
Том Купер. Війна в Україні 10 травня 2022 https://telegra.ph/Cooper-1005-05-11
показать весь комментарий
12.05.2022 05:50 Ответить
@Urs

Информация точная? Из проверенных руzzких источников, я надеюсь?
показать весь комментарий
12.05.2022 04:07 Ответить
Та й з Україною, я думаю, теж не хоче. Але треба. Процес самознищення роіссі не зупинити.
показать весь комментарий
12.05.2022 02:49 Ответить
Кацапи сцикуни, куди їм з НАТО воювати, бомжі ватні
показать весь комментарий
12.05.2022 02:57 Ответить
Теперь?Ну точно - нет)))Оно уже и с Украиной не хочет...
показать весь комментарий
12.05.2022 03:01 Ответить
Придётся им и дальше палить свои военкоматы.
Они ведь "могут повторить". Сесть на диван, включить телевизор, открыть пиво и повторить. А вставать с дивана и ехать под снаряды дальнобойных гаубиц - такого уговора не было.
показать весь комментарий
12.05.2022 03:03 Ответить
все они на колчаковских фронтах ранение
показать весь комментарий
12.05.2022 05:17 Ответить
Нужно десятки тысяч мин выпустить в чёрное море.
показать весь комментарий
12.05.2022 03:03 Ответить
І тебе туди заразом .. Навігатором будеш.
...
Мордор та ***** розуміє тільки силу .Світ повинен допомогою Україні знищити це зло .
показать весь комментарий
12.05.2022 03:19 Ответить
Как раз очень хочет,но не может.
показать весь комментарий
12.05.2022 03:15 Ответить
Конечно. НАТО можете спать спокойно. Украинцы защитят и себя и альянс.
показать весь комментарий
12.05.2022 03:29 Ответить
Все российские бомбы примут на себя украинские женщины и дети. Не одно орудие НАТО не пострадает.
показать весь комментарий
12.05.2022 03:32 Ответить
Вони із Україною воювати не хотіли. Порахували, що зеля та його прохвости, які всі до одного били чолом фюрерку, швиденько здадуться.
показать весь комментарий
12.05.2022 03:34 Ответить
Москаль північний то наш ворог вічний.
показать весь комментарий
12.05.2022 05:30 Ответить
Та какое там НАТО?! Македонская фаланга против гатлинга
показать весь комментарий
12.05.2022 04:50 Ответить
Армія бомжів, алкоголіків, брехунів, злодіїв, мародерів та звичайнісіньких вбивць проіснувала б рівно один тиждень. Весь їхній хлам годиться лише для вивозу побутової техніки.
показать весь комментарий
12.05.2022 05:58 Ответить
Потому что буряты заканчиваются однако..
показать весь комментарий
12.05.2022 06:50 Ответить
Американці як завжди роблять поспішні і помилкові висновки. Росія не нападе на НАТО поки не покорена Україна. Не дай Боже, Україна не витримає, український військовий потенціал обов'язково буде кинуто в Прибалтику. Американці хороші хлопці але трішки тупі і сцикл ві. В цій війні перевага Росії в тому що вона не злякається застосувати яз, а НАТО злякається. Тому допомагайте Україні, бо буде вам кирдик американці
показать весь комментарий
12.05.2022 06:55 Ответить
...а потім вступлять в бій громадяни Нібіру... Правда на чиїй стороні, поки неясно ..
показать весь комментарий
12.05.2022 08:44 Ответить
Вони від АЗОВА в портки дрищуть, яке там НАТО
показать весь комментарий
12.05.2022 07:47 Ответить
Остин-это не самый талантливый чиновник. Понятно, что скрепная спецоперация против НАТО кончится быстрым коллективным полетом в Рай.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:02 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 09:31 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 09:36 Ответить
Найсильніша армія світу в будь-який момент може перетворить США в ядерний попіл, але не має на це часу, бо відбивається від якихось «хохлов» під Білогородкою в Україні!
показать весь комментарий
12.05.2022 09:39 Ответить
Очепятка - "Білогорівкою"
показать весь комментарий
12.05.2022 09:43 Ответить
А стратех зеленський впевнений ,що після України кацапи нападуть на НАТО(Прибалтійські країни,Польща).В Брюсселі вже побачили що таке "армія" орків.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:54 Ответить
после нападения на УКРАИНУ я больше ничему не удивлюсь
показать весь комментарий
12.05.2022 19:55 Ответить
 
 