Россия вряд ли хочет воевать с НАТО, - Пентагон
Российская Федерация вряд ли захочет вести боевые действия НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в Конгрессе, которого цитирует Reuters.
"Когда вы смотрите на расчеты Путина, моя точка зрения... такова, что Россия не хочет вступать в конфликт с альянсом НАТО".
Ранее Путин на параде ко Дню победы в Москве заявил, что Россия "дала предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО, когда вторглась в Украину, и что "блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий".
Это не совсем так, точнее - совсем не так...
Командование войск противника в Изюмской операционной зоне планирует в самое ближайшее время возобновить полномасштабные наступательные действия в направлении на Барвенково и Славянск...
Кроме того, даже во время этого периода, сравнительного снижения интенсивности своих атак, противник стремился к тактической активности и своему продвижению на определённых участках. Потому, вести речь о неком "переходе к обороне" противника в данной операционной зоне... вряд ли возможно.
Информация точная? Из проверенных руzzких источников, я надеюсь?
Они ведь "могут повторить". Сесть на диван, включить телевизор, открыть пиво и повторить. А вставать с дивана и ехать под снаряды дальнобойных гаубиц - такого уговора не было.
Мордор та ***** розуміє тільки силу .Світ повинен допомогою Україні знищити це зло .