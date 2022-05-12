Россия вряд ли хочет воевать с НАТО, - Пентагон

Российская Федерация вряд ли захочет вести боевые действия НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в Конгрессе, которого цитирует Reuters.

"Когда вы смотрите на расчеты Путина, моя точка зрения... такова, что Россия не хочет вступать в конфликт с альянсом НАТО".

Ранее Путин на параде ко Дню победы в Москве заявил, что Россия "дала предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО, когда вторглась в Украину, и что "блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий".