3 381 13

Войной Россия пытается подавить идентичность и культуру Украины, - слушания в Конгрессе США

майкл,карпентер

Вторжение России – это попытка Москвы подавить украинскую идентичность и культуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер, давая показания в среду во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США об ответственности виновных в зверствах в Украине.

Карпентер напомнил, что 13 апреля опубликован первый отчет миссии, созданной в соответствии с московским механизмом ОБСЕ, охватывающим первые 5 недель войны – с 24 февраля по 1 апреля.

Собранные документы содержат доказательства преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, в частности, нападений на мирных жителей, на медицинские учреждения, казней, изнасилований, мародерства и депортации гражданских лиц в россию.

По его словам, в отчете задокументировано множество особо позорных нападений, как, например, на мариупольский роддом 9 марта, детский сад, жилые дома, драматический театр в Мариуполе, в результате которого погибли около 600 человек.

В документе также приводятся доказательства того, что российские силы наносили массовый и систематический ущерб украинским медучреждениям, повредив 52 из них только в период с 24 февраля по 22 марта.

Россия продолжает кампанию полного уничтожения Мариуполя, отметил Карпентер.

В освобожденных районах вокруг Киева и Харькова, сказал он, обнаружены свидетельства массовых убийств и широкомасштабного сексуального насилия, совершенных российскими военными в отношении мирных жителей.

Россия, продолжая депортации населения Мариуполя и других регионов Украины в РФ или на подконтрольные ей территории, использует фильтрационные лагеря, похищает, пытает и убивает избранных на местном уровне лидеров, журналистов, представителей гражданского общества, активистов и религиозных деятелей, добавил докладчик.

"Становится все очевиднее, что война россии – это попытка подавить украинскую идентичность и культуру", - подчеркнул он.

Автор: 

Конгресс США (1265) Карпентер Майкл (76)
Топ комментарии
+10
та чи вперше звіроподобні істоти табунами бігають по Україні. Проповідники геноциду українського народу. І як себе ординці не називали, дикість таки виходить назовні та ще й освячена псевдорелігією. Планету диких мавп готуються будувати на кістках цілого народу. Ясна річ, що рашку таки визнають країною терористом, а не тільки спонсором.
12.05.2022 03:32 Ответить
+8
Ага, только вот эффект обратный! Дебилы б..дь.
12.05.2022 02:59 Ответить
+7
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
І ця гидота світова повинна бути знищена
12.05.2022 03:14 Ответить
США может остановить эту войну, если США введут войска в Украину! Россия боится США и под любыми поводами будет бежать! Или США и дальше будет наблюдать, как уничтожают Украинцев???
12.05.2022 04:21 Ответить
а ты, лежа на диване, разве не наблюдаешь за уничтожением Украины?
12.05.2022 07:36 Ответить
США даже системы пэтриот до сих пор не дали Украине. США своим бездействием и слабой помощью, становится соучастником преступления!
12.05.2022 04:22 Ответить
Америка в так робить багато для знищення Мордору та *****. Тільки останні..
1.40 лярдів баксів для України тільки зараз.
.2.Подання у сенат постанови про визнання мордору країною терористом .
3.Тиск на Європу та інші країни для введення ембарго на енергоносії з мордору..
І т.п.
12.05.2022 05:26 Ответить
12.05.2022 06:34 Ответить
Дуже точне формулювання... Так і є... А ще можна добавити МОВУ... Ідентичність, культуру і мову...
12.05.2022 05:10 Ответить
А посел Антонов верещить про русофобію у США
12.05.2022 05:42 Ответить
Это священная война и русским придется перебить всех украинцев до единого, и в конце будут взорваны все АЭС и если не украинцы будут жить здесь, то никто!!!
12.05.2022 06:38 Ответить
Вцілому все описане визначається одним словом - геноцид.
12.05.2022 09:35 Ответить
 
 