Войной Россия пытается подавить идентичность и культуру Украины, - слушания в Конгрессе США

Вторжение России – это попытка Москвы подавить украинскую идентичность и культуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер, давая показания в среду во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США об ответственности виновных в зверствах в Украине.

Карпентер напомнил, что 13 апреля опубликован первый отчет миссии, созданной в соответствии с московским механизмом ОБСЕ, охватывающим первые 5 недель войны – с 24 февраля по 1 апреля.

Собранные документы содержат доказательства преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, в частности, нападений на мирных жителей, на медицинские учреждения, казней, изнасилований, мародерства и депортации гражданских лиц в россию.

По его словам, в отчете задокументировано множество особо позорных нападений, как, например, на мариупольский роддом 9 марта, детский сад, жилые дома, драматический театр в Мариуполе, в результате которого погибли около 600 человек.

В документе также приводятся доказательства того, что российские силы наносили массовый и систематический ущерб украинским медучреждениям, повредив 52 из них только в период с 24 февраля по 22 марта.

Россия продолжает кампанию полного уничтожения Мариуполя, отметил Карпентер.

В освобожденных районах вокруг Киева и Харькова, сказал он, обнаружены свидетельства массовых убийств и широкомасштабного сексуального насилия, совершенных российскими военными в отношении мирных жителей.

Россия, продолжая депортации населения Мариуполя и других регионов Украины в РФ или на подконтрольные ей территории, использует фильтрационные лагеря, похищает, пытает и убивает избранных на местном уровне лидеров, журналистов, представителей гражданского общества, активистов и религиозных деятелей, добавил докладчик.

"Становится все очевиднее, что война россии – это попытка подавить украинскую идентичность и культуру", - подчеркнул он.

