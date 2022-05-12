Войной Россия пытается подавить идентичность и культуру Украины, - слушания в Конгрессе США
Вторжение России – это попытка Москвы подавить украинскую идентичность и культуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер, давая показания в среду во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США об ответственности виновных в зверствах в Украине.
Карпентер напомнил, что 13 апреля опубликован первый отчет миссии, созданной в соответствии с московским механизмом ОБСЕ, охватывающим первые 5 недель войны – с 24 февраля по 1 апреля.
Собранные документы содержат доказательства преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, в частности, нападений на мирных жителей, на медицинские учреждения, казней, изнасилований, мародерства и депортации гражданских лиц в россию.
По его словам, в отчете задокументировано множество особо позорных нападений, как, например, на мариупольский роддом 9 марта, детский сад, жилые дома, драматический театр в Мариуполе, в результате которого погибли около 600 человек.
В документе также приводятся доказательства того, что российские силы наносили массовый и систематический ущерб украинским медучреждениям, повредив 52 из них только в период с 24 февраля по 22 марта.
Россия продолжает кампанию полного уничтожения Мариуполя, отметил Карпентер.
В освобожденных районах вокруг Киева и Харькова, сказал он, обнаружены свидетельства массовых убийств и широкомасштабного сексуального насилия, совершенных российскими военными в отношении мирных жителей.
Россия, продолжая депортации населения Мариуполя и других регионов Украины в РФ или на подконтрольные ей территории, использует фильтрационные лагеря, похищает, пытает и убивает избранных на местном уровне лидеров, журналистов, представителей гражданского общества, активистов и религиозных деятелей, добавил докладчик.
"Становится все очевиднее, что война россии – это попытка подавить украинскую идентичность и культуру", - подчеркнул он.
І ця гидота світова повинна бути знищена
1.40 лярдів баксів для України тільки зараз.
.2.Подання у сенат постанови про визнання мордору країною терористом .
3.Тиск на Європу та інші країни для введення ембарго на енергоносії з мордору..
І т.п.