Почти 300 человек похитили оккупанты в Запорожье с начала войны, - Старух
С 24 февраля россияне похитили 271 человека на временно оккупированных территориях Запорожья.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"С начала войны по состоянию на 11 мая 2022 года на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время в заложниках 118 человек, освобождены – 153.
За последний день освобождены еще два человека.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль