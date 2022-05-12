Почти 300 человек похитили оккупанты в Запорожье с начала войны, - Старух

С 24 февраля россияне похитили 271 человека на временно оккупированных территориях Запорожья.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"С начала войны по состоянию на 11 мая 2022 года на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время в заложниках 118 человек, освобождены – 153.

За последний день освобождены еще два человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Бердянске похитили волонтера и руководителя станции "скорой помощи". ФОТО