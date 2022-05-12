РУС
4 939 7

Корабли Черноморского флота РФ проводят перегруппировку, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по Одесчине, - Братчук

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов, однако угроза нанесения ракетных ударов остается высокой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Корабли ЧФ России проводят перегруппировку. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой.

Змеебаевка готовит рашистам новые приключения", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский фрегат "Адмирал Макаров" горит возле острова Змеиный (обновлено)

Автор: 

"Кораблі чф роZії проводять перегрупування"
12.05.2022 07:54 Ответить
Одеса-Сатира®
@uanews3
ВСУ копали окопы вокруг Одессы и вдруг нашли древнегреческие амфоры 4-5 веков до нашей эры. А как же миф, что Одессе 200 лет?
12.05.2022 08:11 Ответить
Одессе 200 лет, а Одэсе 3000.
12.05.2022 08:16 Ответить
Сменили бы фотку! Там ещё мозква видна. А она вже тю-тю...
12.05.2022 09:17 Ответить
Треба ще щось втопити, щоб орки не розслаблялись і не нагліли...
12.05.2022 09:58 Ответить
Перегруппировуются, т.е. решают, какая лоханка первой на нептуна.
12.05.2022 10:01 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь
12.05.2022 12:26 Ответить
 
 