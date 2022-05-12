Корабли Черноморского флота РФ проводят перегруппировку, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по Одесчине, - Братчук

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов, однако угроза нанесения ракетных ударов остается высокой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Корабли ЧФ России проводят перегруппировку. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой.

Змеебаевка готовит рашистам новые приключения", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский фрегат "Адмирал Макаров" горит возле острова Змеиный (обновлено)