США ограничили передачу Украине разведданных о высшем военном командовании РФ, - The Washington Post
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины США разработали указания по обмену разведданными с Украиной.
Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Такое решение было принято США во избежание роста напряженности в отношениях с Россией.
Внутренняя инструкция сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации.
Одна из категорий запрета – обмен разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами.
Цель запрета – удержать США от участия в возможных атаках, которые "Украина может осуществить внутри России".
Сейчас сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по разведанным содержит информацию о местонахождении и перемещении российских войск, которую Украина получает "в режиме реального времени", спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США.
Кроме того, теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая бы помогла Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.
Однако этот запрет не распространяется на русских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.
В.О.З.(зеля- пісюніст).
А ті,хто користується мізками,замість тб - ПОПЕРЕДЖАЛИ!
Великобритания ведь не никаких имеет запретов в передаче информации. Вот так формально можно обойти запрет на разведданные из США.
ps: и это не единственный способ обхода.
ps1: А вот то,что не дадут польские истребители , что бы наши не бомбили Рашу - ну очень сильная засада.
Ще не забули,за безперервними відосиками їх зміст?
Маразм демократов? Дипломатическая форма насмешки над россией? Зрада? Форма демонстрации доминирования над украиной (типа посыла "а будете страдать херней - отключим вас от развед данных")? Оптимизация разведданных, которых и без этой ненужной инфы и так дохрена?
фиг его знает.
Как вода в одном месте
Сейчас 80% информации добывают путём
анализа сообщений в средствах информации
И других источниках
Даже в мирное время разведки дружественных стран не делятся всей информацией с союзниками.
и делать по этому поводу какие то выводы глупо.
Это заявление делается публично через сми и оно не для нашего обывателя,а опять же для московии.
А если кому то хочется видеть зраду в оп,то кто вам доктор.
У него только в ближнем круге 2-3 таких....