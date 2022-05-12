США ограничили передачу Украине разведданных о высшем военном командовании РФ, - The Washington Post

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины США разработали указания по обмену разведданными с Украиной.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение было принято США во избежание роста напряженности в отношениях с Россией.

Внутренняя инструкция сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации.

Одна из категорий запрета – обмен разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами.

Цель запрета – удержать США от участия в возможных атаках, которые "Украина может осуществить внутри России".

Сейчас сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по разведанным содержит информацию о местонахождении и перемещении российских войск, которую Украина получает "в режиме реального времени", спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут помогать Украине, пока агрессия РФ не прекратится, - Госдеп

Кроме того, теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая бы помогла Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Однако этот запрет не распространяется на русских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.