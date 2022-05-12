РУС
США ограничили передачу Украине разведданных о высшем военном командовании РФ, - The Washington Post

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины США разработали указания по обмену разведданными с Украиной.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение было принято США во избежание роста напряженности в отношениях с Россией.

Внутренняя инструкция сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации.

Одна из категорий запрета – обмен разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами.

Цель запрета – удержать США от участия в возможных атаках, которые "Украина может осуществить внутри России".

Сейчас сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по разведанным содержит информацию о местонахождении и перемещении российских войск, которую Украина получает "в режиме реального времени", спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут помогать Украине, пока агрессия РФ не прекратится, - Госдеп

Кроме того, теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая бы помогла Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Однако этот запрет не распространяется на русских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.

+101
Через Дєрьмака, зрозуміло.
12.05.2022 07:24 Ответить
12.05.2022 07:24 Ответить
+69
Жодним чином не здивований, що псевдо-керівники-аматори СБУ та ГУР не могли не просрати все до чого торкаються. Так сказати "говнобоги". Від їхніх відосиків та пафосних коментарів, що мовляв вони все знають бо такі крутезні, набиваючи собі цінник не розуміючи основного: ІНФОРМАЦІЯ ЦЕ ЦІЛКОВИТА ТИША! НІЯКОГО ПІАРУ!.
А вони як "клоуни" наввипередки друг перед другом відосиками та інтерв'ю своїми телеканали завалили...
Задайте собі питання, коли ви останній раз чули по телебаченню інтерв'ю керівників спецслужб росії, Британії, США, Германії, Франції та інших? Відповідь - ніколи. Бо ми навіть не знаємо хто вони, а інформація надходить під такими гаслами "неназваний істочник із пентагону чи ЦРУ назвав..."
Зато наші керівники спецслужб вже майже медійні зірки. Колаборанти вільно гуляють країною, шпигуни п'ють лате із віски, зато вони як серіали пілять відосики та ніхера не роблять. Вже деяких мери відкрито не витримують:

На думку Філатова, ГУР МО публікує перехоплення переговорів ворогів "наввипередки з СБУ та МВД".

"Хоч іноді мізки свої вмикайте. Щоб паніку не створювати. У вас там є внутрішня цензура? … А краще займайтеся своїми прямими посадовими обов'язками. А то я дивлюся, що багато хто вирішив перетворитися на х@євих вояк аматорського інформаційного фронту", - пише мер Дніпра.
Джерело:
12.05.2022 08:00 Ответить
12.05.2022 08:00 Ответить
+53
Нахер вообще трубить про обмен данными?
12.05.2022 07:33 Ответить
12.05.2022 07:33 Ответить
Комментировать
Ну что хвастуны? Дохвастались!? Язык надо было держать за зубами. Арестоваться как только что то проанонсирует,то сразу начинаются проблемы. Где то в украинском правительстве сидит Кремлевский крот!!! Что у нас за сбу? Война. Горе. А кроты как сидели так и сидят на банковой
12.05.2022 09:03 Ответить
12.05.2022 09:03 Ответить
Попарились,****,война не тик ток.На..й было хвастаться,дебилы,И.т. далее
12.05.2022 09:03 Ответить
12.05.2022 09:03 Ответить
Правильно роблять якби не ті генерали то не було б Чорнобаївки розбитих кілометрових колон, розбитих переправ з кладбищем танків і т.д. якщо старих кряків винищити, на місце можуть прийти дещо розумніші кадри....
12.05.2022 09:12 Ответить
12.05.2022 09:12 Ответить
А от зараз і побачимо, чи поприкривають свої роти штатні і не штатні "говоруни".
12.05.2022 09:16 Ответить
12.05.2022 09:16 Ответить
12.05.2022 09:17 Ответить
12.05.2022 09:17 Ответить
Кто в фокусе? Гиркин или Z?
12.05.2022 22:56 Ответить
12.05.2022 22:56 Ответить
Мабудь спец.служби США теж почитали по здачу Херсону та Мелітополя і були у легкому шоці
12.05.2022 09:22 Ответить
12.05.2022 09:22 Ответить
Кроти з ОПи зливають розвіддані союзників ворогу. Бо не на часі.
12.05.2022 09:25 Ответить
12.05.2022 09:25 Ответить
"З ними прийшов,з ними й піду!".
В.О.З.(зеля- пісюніст).
12.05.2022 09:43 Ответить
12.05.2022 09:43 Ответить
Коли на весь світ трендіти про допомогу, то розмір сцени буде зменшуватись, поки не дойде до повної тиші! ВІЙНА НЕ СЦЕНА, РОЗВІДКА НЕ ТЕАТР! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
12.05.2022 09:27 Ответить
12.05.2022 09:27 Ответить
допистелись !!!
12.05.2022 09:29 Ответить
12.05.2022 09:29 Ответить
12.05.2022 09:29 Ответить
12.05.2022 09:29 Ответить
Нічого дивного.Для чого передавати дані розвідки Єрмаку який очевидно здає їх оркам? Господи!Ну невже в нас немає жодних можливостей і перспективи позбутися цієї нечисті в ярмулці???
12.05.2022 09:29 Ответить
12.05.2022 09:29 Ответить
Що "мудрому наріду" натринділи по тб - те й обрав!
А ті,хто користується мізками,замість тб - ПОПЕРЕДЖАЛИ!
12.05.2022 09:46 Ответить
12.05.2022 09:46 Ответить
однозначно с целью защиты "кротов" в кремле и российском генштабе - только они могут давать такую информацию
12.05.2022 09:31 Ответить
12.05.2022 09:31 Ответить
І це не дивно...
12.05.2022 09:44 Ответить
12.05.2022 09:44 Ответить
Не дрыгайте ногами господа стратеги. США передает разведданные в Англию, а она передает нам.
Великобритания ведь не никаких имеет запретов в передаче информации. Вот так формально можно обойти запрет на разведданные из США.
ps: и это не единственный способ обхода.
ps1: А вот то,что не дадут польские истребители , что бы наши не бомбили Рашу - ну очень сильная засада.
12.05.2022 09:47 Ответить
12.05.2022 09:47 Ответить
Дякуємо,дуже дякуємо Зезиденту за те що волав за ці літаки,і про їх(і інших літаків) базуваня і обслуговуваня на польських летовищах!
Ще не забули,за безперервними відосиками їх зміст?
12.05.2022 09:54 Ответить
12.05.2022 09:54 Ответить
зеленский все свои "подлянки" штатам или европейцам делает сознательно
12.05.2022 10:50 Ответить
12.05.2022 10:50 Ответить
Що не зрозуміло - в ОП є велика чорна діра, називається дЄрмак, син агента ГРУ.
12.05.2022 12:39 Ответить
12.05.2022 12:39 Ответить
Мабуть набридло,що передана в ОПу зезидента інфа за хвилини опиняється у генштабі рф.
12.05.2022 09:49 Ответить
12.05.2022 09:49 Ответить
А все потому, что сам вашингтон пост и разболтал то о чем надо было помалкивать....
12.05.2022 10:06 Ответить
12.05.2022 10:06 Ответить
Ну такой дебил, как Шойгу будет и дальше помогать Украине, таких действительно надо беречь, а вообще зря, конечно, украинцы сами смогут разобраться с информацией, но наше правительство не понимает,что нельзя быть беременным на половину
12.05.2022 10:15 Ответить
12.05.2022 10:15 Ответить
может потому что есть утечка?
12.05.2022 10:18 Ответить
12.05.2022 10:18 Ответить
что это?
Маразм демократов? Дипломатическая форма насмешки над россией? Зрада? Форма демонстрации доминирования над украиной (типа посыла "а будете страдать херней - отключим вас от развед данных")? Оптимизация разведданных, которых и без этой ненужной инфы и так дохрена?

фиг его знает.
12.05.2022 10:26 Ответить
12.05.2022 10:26 Ответить
кацап тебя спалили не позорься
12.05.2022 10:55 Ответить
12.05.2022 10:55 Ответить
Україна наводнена зрадниками і агентурою від оп до шкільних вчителів , тому закономірно
12.05.2022 10:26 Ответить
12.05.2022 10:26 Ответить
да и хрен с ними со старыми алкашами, сейчас нормальную жизнь в Харькове нужно восстановить
12.05.2022 10:30 Ответить
12.05.2022 10:30 Ответить
В США, щоб стати керівником розвідки треба пройти чистилище Конгресу, а у нас лейтенантів без досвіду за підписом однієї особи призначають.
12.05.2022 10:41 Ответить
12.05.2022 10:41 Ответить
патамушта, що давіряет
12.05.2022 10:49 Ответить
12.05.2022 10:49 Ответить
Коротше - викидів у американські ЗМІ більше не буде, а з розвідданими нічого не зміниться, бо неможливо відділити інформацію про кацапських генералів
12.05.2022 10:58 Ответить
12.05.2022 10:58 Ответить
Звісно обмежать, а може взагалі припинять, це ж всерівно, що відразу передавати данні у кремль.
12.05.2022 10:59 Ответить
12.05.2022 10:59 Ответить
Передавати у кремль що? Місце знаходження їхніх військ і їх генералів? А без розвідки США вони не знають цієї інформації?!
12.05.2022 11:20 Ответить
12.05.2022 11:20 Ответить
хинт: вагнергейт.
12.05.2022 11:31 Ответить
12.05.2022 11:31 Ответить
Справа вагнерівців досі не закінченна. Зрадник(и) на волі. Юг " проібали", каже Люся, а може знову зрада. Телебачення та інтернет зливае данні. Зе кожноі неділі каже про перемовини з ворогом.До війська спущенно наказ, прийняті зміни в уголовно - процесуальному кодексі, щоб не висвітлювались недоліки влади. Ці діі не сприяють проявам довіри до існуючоі влади.
12.05.2022 11:12 Ответить
12.05.2022 11:12 Ответить
На відміну від нашого мудрого наріду, в очах якого є, не говоритиму хто, найбільший геній та герой України, американці не забули Вагнергейт та багато іншого з діяльності Банкової.
12.05.2022 11:30 Ответить
12.05.2022 11:30 Ответить
Дивна позиція. То вони кабаєву не хотіли чіпати щоб не х@йло не хвилювати, тепер розвідданні приховують щоб берегти його генералів. Мабуть занадто багато їх Україна їх знищила. Те що тут пишуть про дерьмака - взагалі ні до чого. Яке це має відношення до армії, яка за наявності цих данних нанесе удар та знищить ціль?
12.05.2022 11:39 Ответить
12.05.2022 11:39 Ответить
12.05.2022 12:35 Ответить
12.05.2022 12:35 Ответить
Не держится информация -- у наших СБУ
Как вода в одном месте
Сейчас 80% информации добывают путём
анализа сообщений в средствах информации
И других источниках
12.05.2022 12:42 Ответить
12.05.2022 12:42 Ответить
Яке СБУ, у нас є дЄрмак в ОП.
12.05.2022 12:47 Ответить
12.05.2022 12:47 Ответить
12.05.2022 12:45 Ответить
12.05.2022 12:45 Ответить
И здесь пpocpали парафию
12.05.2022 12:51 Ответить
12.05.2022 12:51 Ответить
Допи"ділись !
12.05.2022 13:21 Ответить
12.05.2022 13:21 Ответить
Может не все это заметили,но американцы недавно уже отвечали московии,что не делятся с нами разведданными.
Даже в мирное время разведки дружественных стран не делятся всей информацией с союзниками.
и делать по этому поводу какие то выводы глупо.
Это заявление делается публично через сми и оно не для нашего обывателя,а опять же для московии.
А если кому то хочется видеть зраду в оп,то кто вам доктор.
12.05.2022 13:25 Ответить
12.05.2022 13:25 Ответить
Несомненно в рашку из Офиса Пройоба заложили США... а зеля всё скулит "Почему же почему это нас - стукачей позорных - в НАТО не берут"
12.05.2022 15:20 Ответить
12.05.2022 15:20 Ответить
ПЕРЕДАВАЙТЕ ТОЛЬКО СРАЗУ АРТЕ !)
12.05.2022 18:17 Ответить
12.05.2022 18:17 Ответить
плохая новость....это значит они нам не доверяют. Значит у нас полно кацапской агентуры в верхах...жуть просто
12.05.2022 21:12 Ответить
12.05.2022 21:12 Ответить
Все логично.... Зеленский никого из заподозренных в связях с рашкой не уволил....
У него только в ближнем круге 2-3 таких....
13.05.2022 03:08 Ответить
13.05.2022 03:08 Ответить
