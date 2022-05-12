РУС
2 956 4

Утром оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, один человек погиб, еще один ранен, - Резниченко

дніпропетровщина

Утром оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

"Ночь более-менее. Наутро оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую громаду - из "Ураганов".

Попали по Великой Костромке и Зеленодольску… Били как раз тогда, когда люди шли на работу. Один погибший, один раненый. Разрушен объект энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

обстрел (29613) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4468)
Там таке майже щодня! А ми і далі сидимо в окопах на адмін межі херсонської області! В мене вже не залишилося сумнів що це наші роблять навмисно, бо такий наказ. Питання кого саме наказ?
12.05.2022 08:44 Ответить
12.05.2022 08:44 Ответить
Ну таки верно , только Марченко начал их гнать сразу его сняли . Приказы дерьмак отдаёт ,зеля просто ретранслятор насаженный жо#й на его руку
12.05.2022 08:48 Ответить
12.05.2022 08:48 Ответить
Ждут когда объявят о том , что Херсон вошёл в состав кацапии а потом - нельзя освобождать ,а то ху#ло бимбу применит
12.05.2022 08:51 Ответить
12.05.2022 08:51 Ответить
Где встречный артиллерийский огонь ? Где американские гаубицы? По этому району бьют уже месяц!
12.05.2022 09:36 Ответить
12.05.2022 09:36 Ответить
 
 