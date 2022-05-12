Утром оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, один человек погиб, еще один ранен, - Резниченко

Утром оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

"Ночь более-менее. Наутро оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую громаду - из "Ураганов".

Попали по Великой Костромке и Зеленодольску… Били как раз тогда, когда люди шли на работу. Один погибший, один раненый. Разрушен объект энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

