Утром оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, один человек погиб, еще один ранен, - Резниченко
Утром оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.
"Ночь более-менее. Наутро оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую громаду - из "Ураганов".
Попали по Великой Костромке и Зеленодольску… Били как раз тогда, когда люди шли на работу. Один погибший, один раненый. Разрушен объект энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
