Санкции заставили РФ использовать чипы из бытовых приборов в военной технике, - министр торговли США Раймондо
Введенные в США санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, которую цитирует Washington Post.
"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они извлекли из посудомоечных машин и холодильников", - сказала она.
Кроме того, в российской военной технике зафиксировано использование чипов по коммерческому и промышленному оборудованию.
Экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70% с момента введения санкций в конце февраля, по словам Раймондо, чей департамент курирует экспортный контроль, составляющий большую часть пакета санкций. Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, также распространяющиеся на Беларусь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Побутова техніка для особистого користування.
2. Промисловість та структури держави.
3. Космос, авіація та військові технології.
Значить, російській економіці реально прийшла 3,14 Zда!
Тим більше, що електроніка в Росії була, є і буде найслабшим місцем.
Свого створювати не вміли і найчастіше крали на Заході
Вже років 30+ у розробки не закладають магнетрони,клістрони та виріб ЛК7Ж!
Давайте розкажіть нам як ***** всіх переграв
Їх(чіпи) НЕ дістають з побутової техніки,а купують як ремонтні(їх якість ще нижча!).
браво
Може тепер перестануть, як їх пнули мордою у їхню електронку на танках та приладах вбивства українців
Напевно, ми єдині у світі, хто не сцить перед орками