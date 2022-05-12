РУС
Санкции заставили РФ использовать чипы из бытовых приборов в военной технике, - министр торговли США Раймондо

Введенные в США санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, которую цитирует Washington Post.

"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они извлекли из посудомоечных машин и холодильников", - сказала она.

Кроме того, в российской военной технике зафиксировано использование чипов по коммерческому и промышленному оборудованию.

Экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70% с момента введения санкций в конце февраля, по словам Раймондо, чей департамент курирует экспортный контроль, составляющий большую часть пакета санкций. Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, также распространяющиеся на Беларусь.

+22
Так вот оказывается, зачем им стиралки. Оборонзаказ
12.05.2022 09:17
+12
/
12.05.2022 09:16
+8
Дожились. Тепер наступний пакет санкцій - ембарго побутових приладів.
12.05.2022 09:43
12.05.2022 09:16
/
12.05.2022 09:16
Картина - "Прийшла"...
12.05.2022 09:49
Так вот оказывается, зачем им стиралки. Оборонзаказ
12.05.2022 09:17
Електрочайники без підставки/ нагрівача /
12.05.2022 09:20
Випередили мене, така ж думка))
12.05.2022 09:21
стіралка для кацапів то скрепа - ще сам маршал жуков особисто змародерив у німців одну з перших в світі електричних стіралок
12.05.2022 09:48
ракета при підльоті вмикє віджим-злив
12.05.2022 09:20
Будут снова делать стиралки на механических программаторах. Как раньше на Вятке было. Ну и педальный привод уже забрезжил.
12.05.2022 09:26
Баба Валя с стиральной доской на подходе.
12.05.2022 16:09
а чому хтось досі поставляє їм побутові прилади?
12.05.2022 09:31
Наскільки я знаю, всі чіпи поділяються на три рівні за якістю та за призначенням (дуже приблизно).
1. Побутова техніка для особистого користування.
2. Промисловість та структури держави.
3. Космос, авіація та військові технології.
Значить, російській економіці реально прийшла 3,14 Zда!
Тим більше, що електроніка в Росії була, є і буде найслабшим місцем.
Свого створювати не вміли і найчастіше крали на Заході
12.05.2022 09:34
Тут ви помиляєтеся. В РФ існувє ПАТ ,,Світлана,, в СПб. Воно випускає купу вітчизняних напівпровідників. До того ж в Україні я не зустрічав вітчизняного виробництва таких електронних компонент для РЛС як магнетрони, клістрони, ЛБХ. Хоча в Росії це виготовляється. В Україні штучно знищили виробника електронних компонентів в м. Ів-Франківську ВО ,,ПОЗИТРОН,, для догоди іноземних виробників
12.05.2022 10:00
Пишіть відверто! "для догоди росіянам!".
Вже років 30+ у розробки не закладають магнетрони,клістрони та виріб ЛК7Ж!
12.05.2022 10:09
"Наши мікросхєми - самиє большиє в мірє!" (С)
Давайте розкажіть нам як ***** всіх переграв
12.05.2022 12:51
Саме так! Ці чіпи(1 гр) найдешевші.
Їх(чіпи) НЕ дістають з побутової техніки,а купують як ремонтні(їх якість ще нижча!).
12.05.2022 10:02
даже импортозамещеные байкалы процы перестали производить, потому что делаются они в Тайване, по английским лицензиям
12.05.2022 09:37
Байкали виготовляють якраз по ліцензіях РФ на заводах в ТАйвані, бо власне виробництво такого рівня в РФії відсутнє. До того ж усі ПК типу ПЕНТІУМ від І до 5 це розробка СССР. Розробник -радянський конструктор ПЕнтковський
12.05.2022 10:05
архітектура байкалів (The design by Baikal Electronics is based on existing commercial https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Core IP Cores from https://en.wikipedia.org/wiki/Imagination_Technologies Imagination Technologies and https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Holdings ARM Holdings ) теж ліцензована
12.05.2022 10:41
Пане,, Ви забули поставити в кінці комен. смайлик
12.05.2022 11:03
"До того ж усі ПК типу ПЕНТІУМ від І до 5 це розробка СССР. "

браво
12.05.2022 12:52
Новітні аналоговнєти. А чо?
12.05.2022 09:38
Дожились. Тепер наступний пакет санкцій - ембарго побутових приладів.
12.05.2022 09:43
Так ось навіщо "визволителі" крали пральки та фени!! правда незрозуміло навіщо крали теж унітази, але якщо не знаєш навіщо він і що з ним робити, то кацап-бурят думає, що і там чіпи стоять. Але це не мародерство. Це технологія путіна "цап-царап" у практиці.
12.05.2022 09:53
Найвідоміший патентований винахід в СССР в якого не має аналогів у світі це НІЧНИЙ ГОРЩИК З РУЧКОЮ ДО СЕРЕДИНИ
12.05.2022 10:08
Навіть уявив процедуру.
12.05.2022 10:11
Так вот почему кацапоиды воруют наши чайники и стиралки. Они в космической и машинной промышленности их применяют
12.05.2022 10:09
Звісно, ніхто не виковирював чіпи з побутових приладів, просто їх замовляли, як для побутових з аліекспрес
12.05.2022 11:01
Касаби вже викулупують, для свого ВПК, чіпи з китайських іграшок
12.05.2022 11:06
к нам едут одни электрики и физики добывать полупроводники. министерка прям как у нас, разве что комментирует по своей части. наверное не может понять как и зачем ядерная страна может п*здить холодильники.
12.05.2022 11:36
Захід продовжує поставляти в рашку чіпи та інше для військової техніки. А брешуть,що це з мікрохвильовки. Не вірю.
Може тепер перестануть, як їх пнули мордою у їхню електронку на танках та приладах вбивства українців

Напевно, ми єдині у світі, хто не сцить перед орками
12.05.2022 11:51
 
 