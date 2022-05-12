Санкции заставили РФ использовать чипы из бытовых приборов в военной технике, - министр торговли США Раймондо

Введенные в США санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, которую цитирует Washington Post.

"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они извлекли из посудомоечных машин и холодильников", - сказала она.

Кроме того, в российской военной технике зафиксировано использование чипов по коммерческому и промышленному оборудованию.

Экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70% с момента введения санкций в конце февраля, по словам Раймондо, чей департамент курирует экспортный контроль, составляющий большую часть пакета санкций. Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, также распространяющиеся на Беларусь.

