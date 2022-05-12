РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5563 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
13 073 85

Херсонщина попросит включить ее в состав РФ. Но не сейчас, – коллаборант Стремоусов

херсонщина,херсонська

Глава назначенной оккупантами "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что будет просить Путина "включить" область в состав России. Впрочем, это произойдет "не в ближайшие дни, а в перспективе".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

По словам Стремоусова, область "попросит" Путина включить ее в состав РФ по завершении "интеграционных процессов". В частности, оккупационная администрация хочет перевести область в российское законодательство, восстановить экономическую сферу, выстроить собственную вертикаль "власти".

"Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а перспективы. Только мы завершим все интеграционные процессы и будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", - сказал Стремоусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что Херсонщина должна войти в состав РФ "совершенно легитимно, как Крым"

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонщина должна войти в РФ "абсолютно легитимно, как Крым".

оккупация (10299) россия (97265) Херсонская область (5231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
в перспективе 2-3 месяцев Херсон освободят,а тебя повесят,черт коллаборантский)
показать весь комментарий
12.05.2022 09:21 Ответить
+30
показать весь комментарий
12.05.2022 09:30 Ответить
+20
Порошенко проект глобалистов - ловушка для рабов (С) Стремоусов
---
Черговий зрадник на підсосі у зе-команди був до війни. Скільки там слуг стали співпрацювати з окупантами під час війни?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в перспективе 2-3 месяцев Херсон освободят,а тебя повесят,черт коллаборантский)
показать весь комментарий
12.05.2022 09:21 Ответить
убежит к сожалению.У таких пятая точка ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
показать весь комментарий
12.05.2022 09:24 Ответить
Убежать-то может и убежит, но только для того, что бы либо из окна там "выпасть", либо что бы "пообедать" в кафе "Ветерок"...
Так-что не расстраивайтесь...))
показать весь комментарий
12.05.2022 09:53 Ответить
Не чувствительная а натренированная😁
показать весь комментарий
12.05.2022 11:02 Ответить
Для этого есть супер профессионалы ,как канадский снайпер ,можно нанять и других СУПЕР-ПРОФИ С СУПЕР ВИНТОВКАМИ‼️
показать весь комментарий
12.05.2022 09:48 Ответить
На него даже пулю жалко. Подавится потухшей колбасой.
показать весь комментарий
12.05.2022 16:05 Ответить
Канадский снайпер уже в Канаде,а ГУР нихра не чешется.где легче вальнуть этого Стремоусова в Херсоне или в росии?
показать весь комментарий
13.05.2022 10:23 Ответить
Нажаль це лише мрії патріотів! Реальність інша і за цю реальність повністю відповідає Залужний і Зеленський! Ситуація на правобережжі Херсонщині перейшла в стан, який був в зоні АТО/ ООС. Немає підготовки до звільнення Херсону, але побудували захисні кріплення/ окопи і ми і рашисти, така собі лінія розмежування! І це дуже бісить і злить!
показать весь комментарий
12.05.2022 09:40 Ответить
Невже? Ви вчора штаб не читали ,там є відповідь на ваше хронічне
показать весь комментарий
12.05.2022 09:48 Ответить
Сухі статистичні звіти штабу не відображають майже нічого. І вам з Німеччині точно не видно, то краще приїздіть сюди, за декілька кілометрів від фронту.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:09 Ответить
А ви воєнний фахівець або у вас дуже багато шапок?
показать весь комментарий
12.05.2022 10:37 Ответить
А надо быть фахивцем что бы видеть и слышать что от тебя происходит в 20 километрах? Стоят на позициях уже два месяца ни туда ни сюда.закрадываются сомнения о договорняке учитывая что кацапня под херсоном была уже в 10 утра 24.02.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:27 Ответить
А що херсонці зробили для того щоби звільнитися від орків???
Беруть подачки від орди та виховали стремоусова, сальдо та журавко, адже ще років десять тому було відомо, що ця трійця сепари.
А ще ниють, що армія їх кинула.
Чому сидять херсонські прокурори на іванофранківщині і бамбук курять??
Чому сидять херсонські менти на кіровоградщині і бамбук курять ???
Чому херсонські судді сидять на одещині і бамбук курять???
Хто вам буде херсонщину звільняти??? Добровольці із " Карпатської січі" ???
показать весь комментарий
12.05.2022 10:01 Ответить
Та ніякого приєднання до рфІЇ окупованих територій окрім Криму НЕ БУДЕ. Бо всі ці території планомірно розграбовуються. Коли б ціллю було приєднання то б підприємства та житло не руйнували. Це ж бо потім скільки потрібно вкладати для відновлення
показать весь комментарий
12.05.2022 10:16 Ответить
Це ми так звикли думати, а дивлячись на Маріуполь, вже так не скажеш.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:21 Ответить
Ви абсолютно праві! Десь 27лютого, коли стало зрозуміло що Херсонщину окупували, і люди звідти почали писати,що немає зброї, Їм писали у відповідь що є арматура, кухонні ножі і інші види знищення рашистів. Тоді це було можливими,бо в місті стояла маленька купка ворогів. А зараз через 2 місяці там тепер понаїхало дуже багато рашистів і купа техніки. І тепер лише ЗСУ можуть їх звільнити.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:17 Ответить
A може спитаємо у Зелі ,чому херсонські прокурори і судді хто зна де?Чому людей кинули під танки?Коли зайшли москалі в містах не було навіть ментів-вони в першу чергу мали організувати захист,а цівільні би підтягнулисяУ Херсоні вийшли хлопці на початках у парку-їх перестріляли.Дуже ти розумний-з чім підеш на танки?Люди там ні в чому не винні-вони за Україну і всі ненавидять рашистів,десь якась вата все є-але їх небагато
показать весь комментарий
12.05.2022 11:07 Ответить
Тебя МРАЗЬ-УБИЙЦУ Стремоусова,Сальдо ,Балецкого и всех остальных гнид -УТИЛИЗИРУЮТ ПАРТИЗАНЫ -СПЕЦНАЗОВЦЫ‼️‼️‼️☠️☠️☠️☠️Подохните все ,как щуры‼️🤮🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
12.05.2022 09:43 Ответить
Где те партизаньІ?? Ведь в днепровских плавнях можна бьІло спрятать дивизии. И кошмарить орков каждьІй день.
Но херсонцьІ обоср....ь, а армия истекает кровью на Донбассе и все дьІрьІ закрьІть не может.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:03 Ответить
Дивизии по пояс в воде? Ну-ну. Приезжай, в плавнях посиди, особенно, когда их подожгут.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:45 Ответить
Порошенко проект глобалистов - ловушка для рабов (С) Стремоусов
---
Черговий зрадник на підсосі у зе-команди був до війни. Скільки там слуг стали співпрацювати з окупантами під час війни?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:27 Ответить
На відміну від часів Порошенко, їх посадять. Точніше вже саджають по 15-25 років або з довічним і конфіскацією майна.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:44 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 09:48 Ответить
жарт рівня 95 кварталу.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:26 Ответить
А "какая разніца? Я вам нічіво нє должєн!!!11" ©
показать весь комментарий
12.05.2022 10:09 Ответить
Риторичне питання!
Чи є в ЗСУ та спецслужбах спеціальні диверсійні пвдрозділи (як в Моссад), які б без зайвих просторікувань прибирали біологічне сміття типу цього кацапського гівноїда стрємоусова?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:28 Ответить
Немає. Та й таке в нас неможливо. Дуже багато пов'язаних грошима людей які завчасно повідомлять пацієнта щоб той зник. Або домовляться за викуп.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:31 Ответить
скільки голосувало в Україні за ОПЗЖ та інші проросійські партії? ось вам і відповідь
показать весь комментарий
12.05.2022 09:40 Ответить
Хватит СКИГЛИТЬ‼️ситуация изменилась ,ПОСЛЕ ВСЕХ ЗВЕРСТВ ПАЛАЧЕЙ РАШИСТСКИХ ,коллаборантов только - УТИЛИЗИРОВАТЬ,Вам мало Буч и всех террористических издевательств ⁉️А профессионалов достаточно и партизан
показать весь комментарий
12.05.2022 09:53 Ответить
Громадяни це і так розуміють. Ви краще це зеленському напишіть, він оно знову про переговори заговорив!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:26 Ответить
Без шума и пыли,а главное лишней болтовни‼️ Как сделали при Порошенко с Захарченко ,………… моторылой,гиви ,
показать весь комментарий
12.05.2022 09:46 Ответить
А чи є в Херсоні українські патріоти??????????? Армія стікає кров"ю на Донбасі.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:04 Ответить
Были,в первый день всех положили в парке,кто вышел с коктейлями но без оружия.желающих было дохера но зеленые ****** не готовились вообще.к ним вопросы,а не к херсонцам!
показать весь комментарий
13.05.2022 10:31 Ответить
стремноусов тобі ******* за бошку вже винагорода 500 000 гривень
показать весь комментарий
12.05.2022 09:28 Ответить
И рождаются же такие ублюдки.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:29 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 09:30 Ответить
Комунікації київської влади з жителями окупованих населених пунктів немає від слова ВЗАГАЛІ!!!! Жоден журналіст Марафону не приїхав і не взяв жодного інтерв'ю з втікачами з херсонської області( а їх десятки тисяч і вони ПІШКИ проходять десятки кілометрів щоб врятуватися!!!!) Чому? Та тому що ці люди розповідають правду!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 09:30 Ответить
Яку правду?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:32 Ответить
Не *****, все висвітлюють, то ти **** морда мовчиш , що в Херсоні людям не дає інформацію параша, ци за це тобі не заплатили? Людей розганяють , викрадають, блокують зв'язок та інтернет. Такі як ти говорять , що Україна їх кинула, а Україна воюює і вичищає землю від рашистів.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:34 Ответить
Ану фільтруй базар мразіна! З якого регіону України ти пишеш? Я бачу цих людей щодня і спілкуюся з ними! А ти взагалі різниці не бачиш між владою з їх договорняками і людьми!
показать весь комментарий
12.05.2022 09:56 Ответить
Не Украiна нас кинула, а Зеленський з КО. Невже вам рожевi окуляри заважають побачити як Зеленський "перевзувся в повiтрi". Хто йому що сказав - не знаю, але риторика "вiдосикiв" рiзко помiнялася, хоча Марiуполь все - таки встиг "злити". Вiн тепер сидить на двох стiльцях - хоч би попа не трiснула.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:57 Ответить
У Киеві люди розбирали зброю, коли кацапські ДРГ уже убли на Оболоні. Люди в цивільному йшли захищати столицю,
А в Херсоні бої за Антонівський бій йшли три дні, і ніхто армії не допоміг, херсонці дивилися на все це як на кіно.
Тепер хай відчують що таке сальдо, стремоусов та журавко, якщо за двадцять років не зуміли розгледіти в них сепарню.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:08 Ответить
Отож бо, в Києві зброю розбирали бо вона там БУЛА! Херсонці в цивільному мітингували беззбройними і машини з танками руками зупиняли ( ви що відео не бачили?) Бої за міст були не 3 дні, а добу. Потім ЗСУ відійшло(чому, не знаю) і добровольців з ТрО рашисти вбили в місцевому парку.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:36 Ответить
Жителі Херсонщини, які втікли до Кривого Рогу, розказують про жахіття, які творять русняві підори по селам області. Завдяки зе-зраднику творять!
показать весь комментарий
12.05.2022 11:20 Ответить
ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК ЕМУ , А НЕ ХЕРСОН. И ШТЫК ЕМУ КУДА НИ БУДЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
12.05.2022 09:31 Ответить
Чому всі все знали, а він був давно не арештований? те ж і про шарія і мертвечука, і інших риго-опзжшників тому шо договірняки усюди, немає у нас проєвропейських політиків, всі бариги і бандоси, нічим не кращі кацапів
показать весь комментарий
12.05.2022 09:31 Ответить
Тому що майже кожен украЇнець - хатоскрайник, який думае виключно про свій добробут та власне життя. Ось нафіга щось робити і когось саджати, якщо можно нічого не робити і зайтися виключно своїми справами та збагаченню власних кишень? Саджають лише тих, хто в данний момент часу дуже сильно заважае, а на всіх інших коллаборастів просто байдуже. Так завжди було и нажаль завжди буде, бо менталітет такий - хатоскрайній. Щоб позбутися такого менталітету потрібна нормальна освіта, але цим ніхто не буде займатися бо менталітет у нас - хатоскрайників (замкнуте коло). У московитів же абсолютно інший менталітет - ординський та мессіанський (наприклад звільнити Україну від українців) і вони обовьязково це зроблять на усіх оккупованних территоріях і щоб це зробити за ціною не постоять. У нас же все буде як завжді по старому - колабораст на коллабораті і коллаборастом погонятиме, при всіх президентах, та при будь якій владі взагалі.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:24 Ответить
Менталітет- це виховання,а не гени! Виховує не освіта, а родина!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:41 Ответить
А я десь казав про гени!? Можливо всеж таки виймите колоди з очей? У нас майже кожна людина - хатоскрайник і майже ніхто ніяким патріотичним вихованням дітей у родинах не займается. В Україні є дуже невеличка купка ентузіастів, які щось роблять ради суспільства, а не тільки для себе, тому й маемо, що маемо і ніяк інакше. Нормаль освіта могла б це все виправити, але оськільки в нас хатоскрайник на хатоскрайнику и хатоскрайником погоняе, то цього не ніколи не буде. Московити же абсолютно інші, вони в своїх родинах та освітніх закладах виховують шовіністів та нереальніх лицемірів-брехунів. Тому ми завжди будемо жертвами, а вони - господарями на усіх оккупованних территоріях.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:59 Ответить
Kombat Ze по тихому впустил крыс путлера в ХерСон...
показать весь комментарий
12.05.2022 09:32 Ответить
куда раніше дивилося СБУ цеж не раптово Стремоусов став коллаборантом
показать весь комментарий
12.05.2022 09:32 Ответить
як куди? туди куди і всі при владі.а ви шо думаєте ,після війни не зостануться "любітєлі "рускага міра"? куди ж вони дінуться,будуть так само поруч з вами ходити,їсти український хліб і проклинати землю.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:46 Ответить
Зараз на подібні заяви не варто взагалі звертати увагу - все вирішується лише силовим шляхом.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:32 Ответить
Ооо, скоро будуть заяви від зеленського і генштабу типу 'звільнення Херсону військовим шляхом неможливе'( як Маріуполь). От побачите!
показать весь комментарий
12.05.2022 09:44 Ответить
Яким чином Херсонщина так швидко опинилась в окупації і хто відповість за це?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:32 Ответить
Відповідають своїм життям військові. А справжні винуватці ніби ні при чому. Хизуються рейтингом.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:37 Ответить
Forbes недавно видав доволі цікавий рейтинг, зможеш відповісти на якому там місці спонсор твоїх висерів ?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:48 Ответить
Твій спонсор точно на першому.
А мене в рейтингу немає, бо я не мільярдер.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:43 Ответить
Подаруночок зеленського путінгу.
Молодець...
показать весь комментарий
12.05.2022 09:34 Ответить
Говноусов здавна був відомим для СБУ. Але та СБУ ні фуя з ним не зробила. Цілували в сраку. Багато вини в тому, що відбувається в Україні на "совісті" СБУ. Саме вони потурали русскомірцев.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:34 Ответить
Стремоусов російськомовний? всі колаборанти російськомовні і навпаки?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:37 Ответить
73,..проценьта%...не,,,,/?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:38 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 09:40 Ответить
сдавайся пдр, ибо дни твои сочтены
показать весь комментарий
12.05.2022 09:41 Ответить
По 1+1...або Ґ+Ґ вам баґато байок та казок покаЖуть..та розжують.... Мосійчук працює ...
показать весь комментарий
12.05.2022 09:45 Ответить
Дурень думкой багатіє.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:46 Ответить
Всі ці розмови про "приєднання", "входження" та інша галіматья є московською технологіє сіяння зневіри у власні сили у противника. Вона їх використовує постійно. А буде все значно простіше -підуть ***** а колаборанти постараються від них не відстати. Якщо зможуть.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:49 Ответить
Херсон-місто,яким упорото не займаються зараз.Крім того,проводять в СМІ інфу: можливі"паузи" в бойових діях.Одночасно Арестович анонсує потужні ракетні удари від рф в ближчий час.
Нам закинули масу озброєння,а бойові дії непропорціонально вузьки.
У відповідь вже вчора була заява США що росія помилково вважає що НАТО хоче з нею воювати.
А сьогодні-що розвідці США заборонили передавати Україні розвідданні про військові об"єкти на теріторії росії."Щоб "не зростала напруженість" між країнами.
США робили досі все можливе для озброєнняУкраїни.Але якщо десь в "голові держави" Хєрсон змовились здати,то в майбутньому дулю ми получимо ."По "ленд лізу".
показать весь комментарий
12.05.2022 09:51 Ответить
Ви абсолютно праві!!! А тому я вважаю, що ми, громадяни України, маємо підняти гвалт стосовно херсонської області, щоб ніде і ніхто тишком нишком не посмів відмовитися від неї!!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:04 Ответить
Питання до дЄрмака,Абдристовича на дивані в якого 33333 вихода в тил кацапів в 2014, хто дав наказ і розмінував Чонгар і під.Херсонщини !?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:55 Ответить
Анекдот!
- Доктор, а я буду ходить?
- Бл@дь, какой нах@й "ХОДИТЬ"?!
- Не, ну я в смысле в "будущем"!
- В каком, нах@й, "БУДУЩЕМ"?!
показать весь комментарий
12.05.2022 09:58 Ответить
о, моторИла-2 намалювався
показать весь комментарий
12.05.2022 10:05 Ответить
В своем поздравлении,я обратившись с добрыми словами к Джо Байдену и Камилле Харрис, просил их рассмотреть вопрос о присоединении Украины к Соединенным Штатам как штата. Конечно, после одобрения Конгресса, Сената и иных инстанций. Думаю, народ нашей страны при соответствующем плебисците также проголосовал за это. Процент за- составил бы не меньше 92%.
Тогда ответа я так и не получил. А сейчас?

Офицер времен СССР Козак Юрий Якович
показать весь комментарий
12.05.2022 10:07 Ответить
Скоро мы тебе включим, падло
показать весь комментарий
12.05.2022 10:07 Ответить
Стрёмный усов,раскавывает свои влажные фантазии.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:08 Ответить
Точно так же и в Донецке и Луганске было - разговоры про включение в РФ, влажные мечты ватников. И что в действительности оказалось? Так и остались *********, созданной под разграбление ГРУ и ФСБ. Путину не выгодно включать в РФ захваченные территории Украины, пенсии платить местным и прочие обязательства. Выгоднее иметь их вот в таком бесправном рабском состоянии. Рассчитывают, что Укаина будет оплачивать местным жителям всю социалку, а Рашка будет грабить эти захваченные территории и сгребать мужиков на пушечное мясо, воевать за идеи Хла.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:23 Ответить
Подібні розмови , тіпо , ну всьо укропи , тєпєрь у вас нє будєт Херсонской обл , і тому подібне , мають за мету лише одне - чинити психологічний тиск на українців . Гадаю що , насправді ж кацапня і сама розуміє що - шансів приєднати до кацапії регіон , в якому значно переважають антикацапські настрої , в них 0.0 . Це їм не Крим , і навіть не Донбас , де більшість населення була до них лояльною з самого початку .
Використати силу звичайно можна , але чи надовго її вистачить . !?
Насільно міл не будєш ,, це ж ваше ж прислів'я , кацапня . .

Ну і , окрім того , все більш зростаючий потік західної зброї , дає привід говорити про те що - настане момент , коли в ЗСУ з'явиться достатньо засобів , щоб повернути окуповані території України силою .
показать весь комментарий
12.05.2022 10:32 Ответить
Херсонщина хер попросит войти в состав ХерЭнЭр.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:41 Ответить
Повесить тварюку бешеную, делов-то.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:09 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 11:40 Ответить
Цікавіо, що сталось зі сміливцями, яких зелень закликала виходити на мітинги.. живі вони ще ?
показать весь комментарий
12.05.2022 13:39 Ответить
Лысий хрен уже засветился. Даже побег в Россию его не спасёт.
показать весь комментарий
12.05.2022 16:07 Ответить
В перспективі він буде хитатись на гіляці. Іншої перспектив немає.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:06 Ответить
 
 