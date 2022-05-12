Херсонщина попросит включить ее в состав РФ. Но не сейчас, – коллаборант Стремоусов

Глава назначенной оккупантами "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что будет просить Путина "включить" область в состав России. Впрочем, это произойдет "не в ближайшие дни, а в перспективе".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

По словам Стремоусова, область "попросит" Путина включить ее в состав РФ по завершении "интеграционных процессов". В частности, оккупационная администрация хочет перевести область в российское законодательство, восстановить экономическую сферу, выстроить собственную вертикаль "власти".

"Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а перспективы. Только мы завершим все интеграционные процессы и будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", - сказал Стремоусов.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонщина должна войти в РФ "абсолютно легитимно, как Крым".