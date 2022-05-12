Херсонщина попросит включить ее в состав РФ. Но не сейчас, – коллаборант Стремоусов
Глава назначенной оккупантами "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что будет просить Путина "включить" область в состав России. Впрочем, это произойдет "не в ближайшие дни, а в перспективе".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
По словам Стремоусова, область "попросит" Путина включить ее в состав РФ по завершении "интеграционных процессов". В частности, оккупационная администрация хочет перевести область в российское законодательство, восстановить экономическую сферу, выстроить собственную вертикаль "власти".
"Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а перспективы. Только мы завершим все интеграционные процессы и будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", - сказал Стремоусов.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонщина должна войти в РФ "абсолютно легитимно, как Крым".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так-что не расстраивайтесь...))
Беруть подачки від орди та виховали стремоусова, сальдо та журавко, адже ще років десять тому було відомо, що ця трійця сепари.
А ще ниють, що армія їх кинула.
Чому сидять херсонські прокурори на іванофранківщині і бамбук курять??
Чому сидять херсонські менти на кіровоградщині і бамбук курять ???
Чому херсонські судді сидять на одещині і бамбук курять???
Хто вам буде херсонщину звільняти??? Добровольці із " Карпатської січі" ???
Но херсонцьІ обоср....ь, а армия истекает кровью на Донбассе и все дьІрьІ закрьІть не может.
---
Черговий зрадник на підсосі у зе-команди був до війни. Скільки там слуг стали співпрацювати з окупантами під час війни?
Чи є в ЗСУ та спецслужбах спеціальні диверсійні пвдрозділи (як в Моссад), які б без зайвих просторікувань прибирали біологічне сміття типу цього кацапського гівноїда стрємоусова?
А в Херсоні бої за Антонівський бій йшли три дні, і ніхто армії не допоміг, херсонці дивилися на все це як на кіно.
Тепер хай відчують що таке сальдо, стремоусов та журавко, якщо за двадцять років не зуміли розгледіти в них сепарню.
А мене в рейтингу немає, бо я не мільярдер.
Молодець...
Нам закинули масу озброєння,а бойові дії непропорціонально вузьки.
У відповідь вже вчора була заява США що росія помилково вважає що НАТО хоче з нею воювати.
А сьогодні-що розвідці США заборонили передавати Україні розвідданні про військові об"єкти на теріторії росії."Щоб "не зростала напруженість" між країнами.
США робили досі все можливе для озброєнняУкраїни.Але якщо десь в "голові держави" Хєрсон змовились здати,то в майбутньому дулю ми получимо ."По "ленд лізу".
- Доктор, а я буду ходить?
- Бл@дь, какой нах@й "ХОДИТЬ"?!
- Не, ну я в смысле в "будущем"!
- В каком, нах@й, "БУДУЩЕМ"?!
Тогда ответа я так и не получил. А сейчас?
Офицер времен СССР Козак Юрий Якович
Використати силу звичайно можна , але чи надовго її вистачить . !?
Насільно міл не будєш ,, це ж ваше ж прислів'я , кацапня . .
Ну і , окрім того , все більш зростаючий потік західної зброї , дає привід говорити про те що - настане момент , коли в ЗСУ з'явиться достатньо засобів , щоб повернути окуповані території України силою .