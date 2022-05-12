РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5563 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 326 47

В своей параллельной реальности Путин стремится к победе над НАТО, поэтому лжет и оправдывает зверства российской армии в Украине, - Порошенко

порошенко

В своей параллельной реальности Путин стремится одержать победу над НАТО как геополитический реванш за коллапс Советского Союза. И сегодня Украина платит едва ли не самую большую цену за свое будущее в Европе, а также за мир, безопасность и стабильность ЕС и НАТО.

Об этом сказал Петр Порошенко в онлайн-выступлении во время международной конференции, состоявшейся в Болгарии "НАТО после Мадрида: уроки Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Представляя Петра Порошенко участникам конференции, модератор дискуссии отметила, что он был Президентом Украины именно в тот период, когда началась война на Донбассе. Она добавила, что у Порошенко есть этот горький опыт, однако его опыт очень полезен в нынешней ситуации.

"Сегодня Украина платит едва ли не самую большую цену за свое будущее в Европе. За свой суверенитет. За свою независимость. За свою территориальную целостность. И даже больше, ведь Украина платит самую большую и кровавую цену за то, чтобы ЕС и НАТО, и свободный мир жили в мире, безопасности и стабильности", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, сегодня Украина демонстрирует мужество, не имеющее себе равных в Европе и за ее пределами. "Но это также мужество, о котором забыли многие в Европе и за ее пределами, те, кто воспринимают мир, стабильность и безопасность как должное", – добавил он.

"Это происходит на самом пороге Европейского Союза и НАТО", – сказал Порошенко.

Он отметил, что одной из причин нынешней ситуации стало решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда Украина не предоставила План действий по членству в НАТО. "Если бы не то "Нет", то уже к 2014 году Украина была бы государством-членом Альянса и под коллективной защитой. И если бы не то "Нет", мы бы сегодня не оказались в такой ситуации, когда не только Украине, но и всему миру угрожают Путин и "путинизм", – сказал Порошенко.

Читайте: Украина должна быть членом НАТО - мы стали крепостью на границе Альянса, гарантирующей мир, - Порошенко

При этом он отметил, что Украина борется только с врагом, который нежелателен на нашей земле.

"Вместо этого россияне воюют в советском стиле. Они воюют с гражданским населением, женщинами, детьми, пожилыми людьми, а также с гражданской инфраструктурой и культурным наследием. Оружием Путина является резня, ложь, изнасилование, коррупция. Он убивает тысячами, чтобы заставить всех нас , включая НАТО, капитулировать", – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что даже после зверств российских солдат в Буче, Ирпене, Бородянке, после Мариуполя Путин продолжает утверждать, что именно НАТО спровоцировал российскую агрессию.

"Даже сегодня, обстреливая Украину крылатыми ракетами, Путин продолжает утверждать, что борется с неонацистами и милитаризмом в Украине. Даже сегодня, если выслушать его выступление 9 мая, Путин продолжает утверждать, что защищает территорию России от агрессии НАТО", - отметил он.

"Чего еще можно было ожидать от человека, действительно верящего, что крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века был распад Советского Союза? В своем воображении Путин противостоит НАТО, как это делал Советский Союз. В своей параллельной реальности Путин стремится одержать победу над НАТО как геополитический реванш за коллапс Советского Союза", – сказал Порошенко.

Он добавил, что Путин рассматривает Украину как трофей в честь своей первой победы. "Ибо Украина не будет его последним шагом - он мечтает идти дальше на Запад. Не случайно в прошлом декабре Путин предложил свой пресловутый план о том, как гарантировать безопасность России и остального мира. Его план заключался в том, чтобы НАТО демонтировала инфраструктуру Альянса вплоть до 1997 года", - добавил Порошенко.

Он отметил, что это означает, что Болгария и другие новые страны НАТО должны были также демонтировать военный зонтик Альянса. "Путин видит безопасность России только в своем военном превосходстве над соседями. Путин видит безопасность России только в опасности других. Это именно то, ради чего Путин ведет войну против Украины", – сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы – нация, которая уже заплатила за будущее членство в Европейском Союзе самую большую цену, - Порошенко

Президент Болгарии Росен Плевнелиев (2012–2017 годов) в свою очередь напомнил, что во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности в 2015 году Порошенко продемонстрировал российские паспорта военных, которые тогда воевали на Донбассе. "Президент Порошенко достал из кармана российские паспорта так называемых "зеленых человечков". Глаза мира были закрыты на то, что это были россияне. И Президент Порошенко продемонстрировал эти паспорта", – рассказал Плевнелиев.

Когда РФ заявляла о том, что якобы ее военных на Донбассе нет, Порошенко приводил доказательства, что Россия говорит миру неправду.

НАТО (10330) Порошенко Петр (19656) путин владимир (32209)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
показать весь комментарий
12.05.2022 09:36 Ответить
+33
Додам, що Петро ніколи не мав патологічного бажання зазирнути в очі убивці українців і все робив для розвитку країни, справжній державник
показать весь комментарий
12.05.2022 09:47 Ответить
+28
Цікаво дізнатись, яку допомогу для оборони країни надали Бєня та інші зелені пахани. Щось нічого не вдалось знайти.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.05.2022 09:36 Ответить
Їм релігія не дозволяє...
показать весь комментарий
12.05.2022 09:42 Ответить
Почекайте. Вона їм дозволить, після перемоги, підробити документи про охрінєнну допомогу.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:53 Ответить
Цікаво дізнатись, яку допомогу для оборони країни надали Бєня та інші зелені пахани. Щось нічого не вдалось знайти.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:44 Ответить
Чому ж 1 млн. На шоколад з фейсом зе і люсі. Як змогли,але коли пішли теми грошей,то повилазили усі слуги . Вони ще усі скопом героїв отримають
показать весь комментарий
12.05.2022 09:45 Ответить
Коля-мітбол вже"стєчкіна" має...
показать весь комментарий
12.05.2022 09:58 Ответить
Жулька щось принишкла,трохи попіарилися і знов замовкла,скотина!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:11 Ответить
Вичікує - "чия візьме"? Щоб приєднаться до переможця!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:22 Ответить
Яр Холодний - повністю згоден. Та фурія інакше не може.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=i9aOUNfp8QU Олександр Поворознюк вказав напрямок для Юлії Тимошенко
показать весь комментарий
12.05.2022 12:05 Ответить
Порошенко як завжди все правильно сказав, але чомусь його партія в 2014-2019 притримувалася інших поглядів. І на відміну від СН одіозні депутати не були виключені з коаліції БПП-НФ. На правду кажучи парламент виглядає головним гальмом наших реформ, вони просто не приймають нових законів, а тільки проводять маркетинг законам УРСР. (За винятком децентралізації та земельної реформи).
показать весь комментарий
12.05.2022 09:42 Ответить
Назви прізвище того одіозного депутата, якого не Порошенко не виключив з БПП, бо мова саме про Порошенка, а не НФ.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:45 Ответить
Не звертайте уваги. 😊 Це не дискусія. Бот пост запостив - і все, робота зроблена. Відповідати він не буде. 😁
показать весь комментарий
12.05.2022 09:51 Ответить
А хто голосував за тих депудятлів, які гальмували, а частіше блокували закони що йшли на коритсть Україні та її армії? Правильно, той самий нарід з південно-східних регіонів який зараз найбільше потерпає від кацапсячої навали.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:51 Ответить
В основному так, але й не так. Нагадаю, що Зєлєнскій виграв вибори в усіх областях окрім Львівської, а СН мала депутатів навіть у Львівській області.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:53 Ответить
Шо ти мелеш? Які "інші погляди"? Як виступали вони тоді ,так і зараз виступають за укріплення обороноздатності України, розвиток її армії та ВПК Теліпаєш язиком, сам не розуміючи, що ж ти саме сказать хочеш!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:00 Ответить
ти ще не звик до їхньої обновленої відредактованої методички? В які нинішні пройпи (добро би пройопи) влади пояснюються тим, що, мовляв "а от Порох свого часу не зробив"???
показать весь комментарий
12.05.2022 10:08 Ответить
Петро Олексійович , як завжди, все правильно бачить , відчуває і взмозі
оцінити подпльші діі ворога !!
показать весь комментарий
12.05.2022 09:43 Ответить
Додам, що Петро ніколи не мав патологічного бажання зазирнути в очі убивці українців і все робив для розвитку країни, справжній державник
показать весь комментарий
12.05.2022 09:47 Ответить
Більше того. Доки більшість на той час жували шмарклі, Порох відверто називав ***** своїм ворогом і ворогом України. А деякий найвєлічніший не міг вичавити із себе нічого, окрім "та сторона".
показать весь комментарий
12.05.2022 09:56 Ответить
Точно, точно... Він тільки руку тиснув і вітав з пєрвомаєм.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:24 Ответить
верещук крутіша за тебе: вона звинувачувала в тому, що вітав "з дньом рассеї"
показать весь комментарий
12.05.2022 10:45 Ответить
Можна сказати і так, що Путін живе у паралельній реальності.
Можна сказати з медичної точки зору, що воно вже неадекватне.
Але найточніше Путіна охарактеризував покійний Нємцов (за що і поплатився життям) - "Він *******".
Найточніше і за внутрішнім змістом і за зовнішньою поведінкою.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:44 Ответить
Европа тогда сделала вид, что Украины не существует, сколько Порошенко не старался.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:45 Ответить
Агов , зебобіки і ватніки портновські , налітай - Порошенко в темі
показать весь комментарий
12.05.2022 09:46 Ответить
🤔😏 Кацапію втягнули? Тобто спровокували? 🤔😲 Хто ж ці негідники? Євросоюз і Римський Папа?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:55 Ответить
...коли нинішній Папа Римський відкриває рота, він знову черговий раз розпинає Христа...
показать весь комментарий
12.05.2022 09:59 Ответить
як мінімум - розпинає Правду.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:10 Ответить
Нинішній Папа як мінімум не на своєму місці. У соціаліста не може бути Господа у душі апріорі. Адже ідеологія соціалізму грунтується на запереченні Господньої волі і значить і самого Господа. Що стосується розпинання сьогоднішнім Папою Христа, то це звичайно перебільшення. 😊
показать весь комментарий
12.05.2022 11:43 Ответить
Він трішки неправильно висловився: у Росії були два шляхи - або демократичний або імперський Вона вибрала імперський А їй до часу до пори в цьому "попускали" А коли вона подумала що "отримала індульгенцію на агресію" і полізла реально воювать - їй "прищемлюють яйця" А вона все більше і більше влазить в авантюру з якої вихід тільки один - остаточне перетворення в "третьорозрядну" країну з якою перестануть рахуваться в світі А то і до розвалу дійде - як з СРСР після Афгану
показать весь комментарий
12.05.2022 10:09 Ответить
в контексті того, що я написав в пості нижче - тут уточню тебе по даті: касапи обрали імперський шлях ще 1993року. І вже тоді треба було їх бити "по рукам" за це.
Але це нам стало видно, стало зрозуміло лише через двадцять-тридцять років...
А зараз за ці неточності (якщо можна так це назвати) довдиться платити кров'ю українського народу...
показать весь комментарий
12.05.2022 10:18 Ответить
"А шо робить?" Як казав покійний Кравчук - "Шо маєм - то маєм!" Адже у нас до цих пір між нами ходить ціла купа "какаяразница"! Мені одне ЧМО ляпнуло під час блокади (коли нам 122-мм снаряди на голову падали (осколок в палець величиною за півметра від голови пролетів - руку обпік коли в руку взяв) : А вот если-бы наши придурки не сапративлялись то они-бы и не стреляли! Дадумались - паставить пушку на "канфетке" пасреди горада и па русским стрелять!" (А та "пушка" (зенітка) прикривала одну з основних насосних станцій міста по якій цілилися Су-25-ті І що було-б якби вони туди попали?!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:32 Ответить
та тут справа в тому,шо саме сир має зуби...і якщо не з'їсть,то добре понадкусує оту кацапську пику
показать весь комментарий
12.05.2022 09:58 Ответить
То не "сир" То "вродекарась" Російська щука підсліпувата - кинулась ковтать, а "карась" виявився навіть не "йоржем" з колючками, а "піраньєю" І колючки у спинному плавнику і зуби в пащі!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:21 Ответить
взагалі-то світове суспільство мало би бути переорієнтоване на подальший розвал касапії після 1996-го року, коли єльцин+грачов почали знищувати мирне населення Грозного. Це вже тоді мало бути стати зрозумілим, що навіть "нове" касапське начальство - суціль злочинці. І тоді вже потрібно було складати оперативні плани на знищення (чи хоча би відстороненні їх від влади) злочинців.

А тому відмова в ПДЧ Україні (та Грузії) в 2008-му році - це був просто черговий етап здачі незахищеної демократії на постсовковому просторі... До речі, перший етап почався в 1993-му році, з розстрілу касапської ВР. Тоді вперше світове суспільство промовчало...
показать весь комментарий
12.05.2022 10:00 Ответить
у рашенрабів ніколи не було вибору.

за них завжди вирішували царі...
показать весь комментарий
12.05.2022 10:13 Ответить
1.

наскільки мені відомо,не ЗАхід відмовив в ПДЧ у 2008..

Це путінська підстилка Тимошенко зірвала надання ПДЧ ІДІОТСЬКОЮ пропозицією зосередитись на створенні "європейських сил"...

2.До речі, перший етап почався в 1993-му році, з розстрілу касапської ВР. Тоді вперше світове суспільство промовчало.

???

це що,вважати демократами Хезбулатовський ВС ? ))))

21 сентября 1993 года Ельцин своим декретом распустил оба органа, превысив свои полномочия. В ответ Верховный совет и Съезд народных депутатов проголосовали за отстранение его от власти.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:18 Ответить
Так, саме тоді розпочася відкат до диктатури, до поновлення імперії. І навіть неважливо, що винуваті тоді були обидві сторони, що в обох виявився диктаторський менталітет.
До речі, Україна в своїй історії двіччі проходила не аналогічний, але дуже схожі за суттю етапи: в 1994-му та в 2006/07 роках. І народ, і еліта керівництва країни ці проблеми вирішили в найдемократичніший спосіб: новими достроковими виборами. Касапи на це піти не змогли.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:35 Ответить
А що на цю тему скаже інша голова фракції ВР Кіра Рудик ?
показать весь комментарий
12.05.2022 10:11 Ответить
Бункерные слухи Завершена предварительная часть по подготовке информационного пространства на время отсутствия президента России Владимира Путина которому предстоит хирургическая операция. Подготовлены свежие "консервы" с короткими выступлениями президента, видео участия Путина в совещаниях, реакция на запланированные события, одобрение ротаций, подписи указов, одобрение и порицание различных процессов и деятелей. По оценкам организаторов "прикрытия", заготовок должно хватить как минимум на десять дней. Несмотря на то, что врачи прогнозируют восстановление до состояния, когда можно будет показать полутруп публике от двух до пяти дней, организаторы решили перестраховаться. Передвижения президента в случае необходимости будет имитировать один из двух дублеров. Также подготовлена возможность "прохода" дублера перед публикой. Всё в принципе готово. Уже определено время, операция будет проходить ночью и начнётся в промежутке с 1:00 до 2:00, с датой ещё определяются, но весь медицинский персонал будет дежурить уже начиная с сегодняшней ночи. Дата варьируется в целях безопасности, но следует понимать, что врачи настаивают на скорейшем проведении. Среди медиков исключительно российские специалисты, все прошли многоуровневую проверку.

Смотрящим по стране, на время недееспособности президента будет Николай Патрушев, это решение было оговорено заранее, все ключевые фигуры в президентском окружении в курсе.

Хотим предупредить всех людей, от которых зависит принятие решений в силовых структурах, в армии, на любой государственной должности в Российской федерации, десять раз подумать перед тем как решить стоит ли выполнить преступный приказ исходящий от руководства пока ещё действующего режима. Перемены могут начаться быстрее, чем вы думаете. Выполнение любого преступного приказа сделает из вас преступника, который ответит по всей строгости закона, а отказ или саботаж выполнить преступный приказ сделает из вас героя и даст возможность благополучно жить после падения режима.

Вне зависимости от того как пройдёт хирургическая операция, и сколько времени протянет полутруп Путина, с его смертью придёт пора ответить за поддержку этой преступной власти.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:23 Ответить
Молодец, Гетьман! Огромное уважение и благодарность, за то, что не бросил свой глупый народ,
не обиделся на сплетни и грязь при выборах, остался действительно настоящим Гетьманом.
Один из немногих руководителей такого уровня, если не один, который реально тратит свои средства на помощь Армии, душой болеет за страну. О нём не слагают песен, как о следующем,
редко и печатают, он просто без бравады и Булавы делает то, что считает нужным стране.
Просто так, для приколу, напомните, кто из находящихся и бывших у власти хоть какие деньги со
своего карманчика потратил для фронта, маю на увазi и багатеньких наших. Вот так то!

Для сомневающихся, написано от чистого сердца, без заказа, на основании увиденного после выборов.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:12 Ответить
кацапи ще ******* в кінці казати\писати "как то так"..
фу гидота..
показать весь комментарий
12.05.2022 11:14 Ответить
де камндір мінамета ?
показать весь комментарий
12.05.2022 11:12 Ответить
Міну тобі в дупу пхає.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:46 Ответить
хоч хтось з дорослих в ВР є
показать весь комментарий
12.05.2022 12:08 Ответить
 
 