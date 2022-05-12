В воинской части в Хабаровском крае РФ раздался взрыв, есть погибший и пострадавшие, - СМИ
В воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края произошел взрыв, есть погибший и пострадавший.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС и местные СМИ.
Отмечается, что взрыв произошел на территории воинской части. По меньшей мере, один человек погиб, еще 8 обратились за медицинской помощью.
Пожар возник после взрыва пороха.
В то время военные якобы разгружали боеприпасы.
Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение с взрывоопасными предметами".
