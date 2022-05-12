РУС
Новости
16 564 41

В воинской части в Хабаровском крае РФ раздался взрыв, есть погибший и пострадавшие, - СМИ

вибух

В воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края произошел взрыв, есть погибший и пострадавший.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС и местные СМИ.

Отмечается, что взрыв произошел на территории воинской части. По меньшей мере, один человек погиб, еще 8 обратились за медицинской помощью.

Пожар возник после взрыва пороха.

В то время военные якобы разгружали боеприпасы.

Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение с взрывоопасными предметами".

армия РФ (20608) взрыв (6906) россия (97265)
Топ комментарии
+22
Бавооооовна!
показать весь комментарий
12.05.2022 09:54 Ответить
+16
В бєлгороді +1 хороший руцке, в Хабаровську +1, так і всі кацапи перетворяться на хороших!
показать весь комментарий
12.05.2022 09:54 Ответить
+12
мало руzzкіх здохло, а так в цілому новина гарна.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:55 Ответить
Комментировать
"хлапок с паслєдующім задьімлєнієм. Без патерь." ©
показать весь комментарий
12.05.2022 11:08 Ответить
Ще не говорять, що це "украінскіє віртальоти"?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:55 Ответить
Бо навіть ватоголові не повірять. Дуже вжеж далеко.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:14 Ответить
українці, вони такі, тим паче "вертольоти" їм американці надали і вони можуть пролітаит 100 тис. км!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:24 Ответить
О, ось такі новини зранку мені довподоби! )
показать весь комментарий
12.05.2022 09:58 Ответить
знову палять цигарки...
показать весь комментарий
12.05.2022 09:59 Ответить
Це тільки початок!!!
До ПЕРЕМОГИ!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:01 Ответить
Не не - вибух стався через "необережне поводження населення зі своїми бюлетенями під час виборів"...
показать весь комментарий
12.05.2022 10:01 Ответить
Чом так рідко,й так мало??? Піддавайте жару кацпчики. З вогником,з запалом!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:05 Ответить
Скільки на кацапєї українців живе, 4 мільйони? Хлопці, АГІНЬ!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:05 Ответить
А я перед сном думаю: блін, нічого вночі не вибухнуло ... (Білгород за вчора не рахується).

І тут - на тобі.

Пре-чу-до-во !
Давайте, москалі, не розслабляйтесь !
показать весь комментарий
12.05.2022 10:09 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 10:09 Ответить
То випадково не Зорян з Шкіряком розкидали ці візитки?
показать весь комментарий
12.05.2022 11:53 Ответить
Dalekovata na sej raz bojevyje gusi doleteli
показать весь комментарий
12.05.2022 10:15 Ответить
Японцы им про Курильские острова припоминает. Это как раз рядом.
показать весь комментарий
12.05.2022 16:00 Ответить
побольше взрывов, побольше жертв, побольше паники...
показать весь комментарий
12.05.2022 10:20 Ответить
Сибирь наш однако..
показать весь комментарий
12.05.2022 10:24 Ответить
После Хабаровска можно точно сказать что большинство взрывов и пожаров произошло из-за того что у них аврал, а они работают с опасными веществами. Я вот читал что ракеты, которые они начали запускать в недавнее время очень взрывоопасны. Интересно они уже взрывались и будут ли взрываться в ближайшее время.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:25 Ответить
Ракерти ракетами, але через аврал і рукожопість у них уже упали один Міг-31, один Су-25 і кілька Мі-8...
показать весь комментарий
12.05.2022 10:39 Ответить
Добре буде, коли в москві буде багато вибухів (краще ядерних).
показать весь комментарий
12.05.2022 10:31 Ответить
ОДИН загиблий? нема про шо писати. Хоча б сотня б
показать весь комментарий
12.05.2022 10:35 Ответить
Сподіваюсь не останній. Може на біз завтра ще раз зроблять
показать весь комментарий
12.05.2022 10:48 Ответить
https://t.me/berezoview/15994 Тарас Березовець повідомляє :
"ФСБ заявляет, что задержала гражданина РФ, планировавшего теракты в Курской области. По версии российских спецслужб, наградой должен был стать пропуск в Украину от СБУ.
Опасный прецедент. Многие россияне соблазнятся перспективой получить убежище в Украине. Как бы не привело к массовому партизанскому движению а также акции «Убей эфэсбешника - получи украинский паспорт»."
показать весь комментарий
12.05.2022 10:55 Ответить
Коли вони будуть змушені піти з України то почнуть гризтися в Росії між собою І там ТАКЕ почнеться що ми будем змушені "заслони" ставить на кордоні коли ця дика орда рятуючись від китайської анексії Сибіру і громадянської війни ломонеться до нас! От що буде страшним! Бо це буде навіть не "бидло" а "супербидло" і ми будемо змушені ще й в цьому порядок наводить!
показать весь комментарий
12.05.2022 11:40 Ответить
Треба щільніше працювати з населенням,вести організаційну роботу по спонуканню до спротиву окупаційній владі. Пробдженню української самосвідомості. Створенню партизанських формувань й органів самоуправління.!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 12:48 Ответить
"Нє пропадьот,наш скорбньій труд...!"
Тьірнет замість листівок. Працює!
показать весь комментарий
12.05.2022 12:50 Ответить
скоро Крым отрежут, тутэшние будут отлавливать зеленых человечкоув , привозить на Чонгар, обменивать на еду ))
показать весь комментарий
12.05.2022 23:33 Ответить
Тюю, всього один в гробу??? Навіть повода для радості замало... Малявато будет, малявато...
показать весь комментарий
12.05.2022 10:58 Ответить
маловато будет!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 11:15 Ответить
Тільки 1 свиня загинула? Жаль...
показать весь комментарий
12.05.2022 11:15 Ответить
Це все частинка одного плану. Так що як сказав піськов все йде за планом. те що сRuTube кірдик, теж було генієм заплановано https://theins.ru/news/251156
показать весь комментарий
12.05.2022 11:17 Ответить
С ка красиво ушел с салютом.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:20 Ответить
Розконсервовують старі запаси
показать весь комментарий
12.05.2022 11:42 Ответить
Ну - якщо "вибух пороху" у в/ч - то це може буть база зберігання ************** Могли утилізувать старий порох який залишився від снарядів гільзи яких "розпатронірували" для відправки на завод і перезарядки (бездимний порох за своїми хімічними властивостями обмежений у строках зберігання) Ну а якомусь контрактнику доручили той порох спалить А він замість розсипать його рівномірно "доріжками" і підпалить вивалив його купою і кинув сірника От воно і "гупнуло"
показать весь комментарий
12.05.2022 11:47 Ответить
Китайская дрг??
показать весь комментарий
12.05.2022 12:13 Ответить
БОГ ВОЙНЫ НЕ ХОЧЕТ !!!
показать весь комментарий
12.05.2022 18:19 Ответить
случилась БАВОВНА ( в переводе гугла хлопок )
показать весь комментарий
12.05.2022 23:30 Ответить
 
 