В воинской части в Хабаровском крае РФ раздался взрыв, есть погибший и пострадавшие, - СМИ

В воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края произошел взрыв, есть погибший и пострадавший.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС и местные СМИ.

Отмечается, что взрыв произошел на территории воинской части. По меньшей мере, один человек погиб, еще 8 обратились за медицинской помощью.

Пожар возник после взрыва пороха.

В то время военные якобы разгружали боеприпасы.

Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение с взрывоопасными предметами".

