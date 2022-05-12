РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
Россия после тяжелых потерь выводит силы из Харьковской области для реорганизации, - разведка Британии

Россия выводит военные подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки.

"Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отразив несколько городов и сел в направлении российской границы. Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные на Харьковщине, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", - говорится в сообщении.

По данным британских спецслужб, выведенные из Харьковской области силы после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, сформировав блокирующие силы по защите западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей поставок операций в районе Изюма.

"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ограничили передачу Украине разведданных о высшем военном командовании РФ, - The Washington Post

Якщо знищити русню на Донбасі, то і з півдня залишки підуть.
12.05.2022 10:24 Ответить
потрібно з Харківської області бити в тил наступаючим оркам з ОРДЛО.
12.05.2022 10:24 Ответить
Добрі новини з рідного краю. Земний уклін героїчним хлопцям і дівчатам, які боронять Неньку. Дай, Боже, здоровля і наснаги. Слава Героям!
12.05.2022 10:25 Ответить
Похоже, со Слобожанщины орки уползают. Теперь сосредоточатся на Юге (Херсонская и часть Запорожской области) и особенно на Донбассе, там будет тяжело.
12.05.2022 10:20 Ответить
Якщо знищити русню на Донбасі, то і з півдня залишки підуть.
12.05.2022 10:24 Ответить
потрібно з Харківської області бити в тил наступаючим оркам з ОРДЛО.
12.05.2022 10:24 Ответить
Сейчас хрюске отведут войска от Киева и перекинут на Донбасс. Будет очень тяжело. Помните такие комменты, когда кацапов гнали с Киевщины, Сумщины и Черниговщины?
Дальше будет "Вот сейчас хрюске отводят войска от Херсонщины и перекинут на Донбасс. Будет очень тяжело". Ну и так до полного уничтожения кацапских оккупантов.
12.05.2022 11:05 Ответить
И что, таки стало тяжелее. Если они весь кулак сосредоточат на узком участке, там будет тяжело их сдержать.
12.05.2022 11:36 Ответить
нє, бо вони відводять з великим втратами і поповнюють бомжоармію залишками тих, хто 'відвівся', а поки поповнили, то попереднє поповнення трохи 'обнуляється'....

якщо теоретично і простою математикою, то зі 10 груп, які зайшли до Харкова вижили 7, які перегруповують і вкидають на донбас, де було також 10 груп, але вже також залишилось 7 і тепер москалі замість 20 груп в двох різних місцях сумарно мають тільки 14 в одному місці, що суттєво ситуацію не міняє, бо не збільшує їх присутність в рази і Україна також, я надіюсь, посилає якесь підкріплення!
12.05.2022 13:56 Ответить
Хотелось бы, чтобы это было так, но, тяжёлые бои на бамбасе свидетельствуют немного обратном
12.05.2022 18:17 Ответить
Якраз тут кацапня буде впитатися всіма силами, щоб відкусити ці землі і присобачити до московії, як пару років назад Крим. Тут і "сухопутний коридор" і тут всі домовленності з "Я не втік" в Омані, бо розмінування Чонгара і миттєва окупація Херсонської області без єдиного вистрілу про це і каже. І як тільки пуйло опиняється в найтяжчій ситуації, то із Київського бункера лунають посили і бажання переговорів, причому мирних, із пуйлом. Не пались так Володя, ми Херсонщину будемо звільняти попри твої домовленності, а тебе запитаємо по закінченні війни і подивимося проекти документів, які готували єлдаки, мамамії і подоляки.
12.05.2022 11:09 Ответить
Я не Володя, я Ігор Якович (про всяк випадок). Щодо Зе, то це не мій кумир, але зараз він - Президент та Верховний головнокомандувач. Не думаю, що він особисто давав команду розмінувати шляхи наступу з Криму, зрадників там вистачає.
12.05.2022 11:39 Ответить
Шашлык дружеский с агрессром и оккупантом Пушкин или ЗЕбил кушать собирался и кто кукарекал, что с ****** на мирных переговорах сойдемся посередине?
12.05.2022 12:48 Ответить
Ну якщо ви так думаєте, що він не давав команду розмінувати кримський перешийок, то що нам за це Зеленського не чіпати? Якраз те що ви написали що зараз він Президент і Верховний і робить загалом його відповідальним за пройоби і сліпоту його ж ОПи(і це в кращому випадку..?). Чи не так?І сказане вами попробуйте пояснювати згвалтованим і покаліченим і родичам загиблих громадян в Украіні за ці 77 днів війни.
12.05.2022 13:40 Ответить
Абсолютно згоден з вами, Анатолій. Прикро але цього не бачить дві третини, їм подобається італійська страва на вухах.
12.05.2022 13:19 Ответить
Потрібно знищувати руску армію за межами України, нехай падли знають. Яка реорганізація?
12.05.2022 10:20 Ответить
публічно, навіть не заборонили - а сказали, що установочних даних розвідки не даватимуть.
А непублічно, по факту - продовжуватимуть інформувати. Жодних заборон. Вимога лише не розголошувати, і не більше того.
12.05.2022 10:26 Ответить
Вони не заборонили, а лише не надаватимуть розвідувальну інформацію по території РФ і відносно вищих посадових осіб РФ.
12.05.2022 10:29 Ответить
Надіюсь повністю з усієї Харківської області йдуть.
12.05.2022 10:21 Ответить
нізащо вони Куп'янськ не залишать, будуть тримати до останнього. без Куп'янська жопа руzzкім у лугандоні настане дуже швидко.
12.05.2022 10:24 Ответить
Тодi ЗСУ будуть дальнобiйними по постачанню оркiв в Куп'янську працювати.
12.05.2022 11:10 Ответить
катапультами? щоб впевнено бити по потягах руzzкіх, що йдуть через Куп'янськ, ЗСУ потрібно підійти на відстань не більше 20-ти кілометрів до Куп'янська.
12.05.2022 11:17 Ответить
У новинах було, що вони саме до Куп'янська й відходять. Мабуть там буде "наступна зупинка". А як вони тримали "лднр" 8 років без Куп'янська? Мабуть, не все так просто.
12.05.2022 12:36 Ответить
а що там було тримати ті 8 років? чи там були такі бойові дії, які потребують нинішньої логістики? не неси маячню.
12.05.2022 17:21 Ответить
У 2014 бої були.
12.05.2022 18:57 Ответить
" росія виводить ...''
І ніколи ,рашисти ,не повертайтесь .
12.05.2022 10:24 Ответить
Добрі новини з рідного краю. Земний уклін героїчним хлопцям і дівчатам, які боронять Неньку. Дай, Боже, здоровля і наснаги. Слава Героям!
12.05.2022 10:25 Ответить
Давайте, забирайтеся, покидьки.
12.05.2022 10:25 Ответить
Пішли підмиватися,отримавші приголомшливий секс в усі отвори!!!!!!))))
12.05.2022 10:33 Ответить
Нужно выбивать и минировать направление, чтобы там никто не шастал, особенно харьковчане в первую очередь, а то любят катятся на заробітки в белгород. Я как коренной харьковчанин только за это!
12.05.2022 10:35 Ответить
Та нє...То коzапи рани зализують,костилі і протези підбирають.
12.05.2022 10:58 Ответить
 
 