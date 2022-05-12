Россия после тяжелых потерь выводит силы из Харьковской области для реорганизации, - разведка Британии
Россия выводит военные подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки.
"Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отразив несколько городов и сел в направлении российской границы. Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные на Харьковщине, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", - говорится в сообщении.
По данным британских спецслужб, выведенные из Харьковской области силы после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, сформировав блокирующие силы по защите западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей поставок операций в районе Изюма.
"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения", - отмечается в сообщении.
Дальше будет "Вот сейчас хрюске отводят войска от Херсонщины и перекинут на Донбасс. Будет очень тяжело". Ну и так до полного уничтожения кацапских оккупантов.
якщо теоретично і простою математикою, то зі 10 груп, які зайшли до Харкова вижили 7, які перегруповують і вкидають на донбас, де було також 10 груп, але вже також залишилось 7 і тепер москалі замість 20 груп в двох різних місцях сумарно мають тільки 14 в одному місці, що суттєво ситуацію не міняє, бо не збільшує їх присутність в рази і Україна також, я надіюсь, посилає якесь підкріплення!
А непублічно, по факту - продовжуватимуть інформувати. Жодних заборон. Вимога лише не розголошувати, і не більше того.
І ніколи ,рашисти ,не повертайтесь .