Россия после тяжелых потерь выводит силы из Харьковской области для реорганизации, - разведка Британии

Россия выводит военные подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки.

"Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отразив несколько городов и сел в направлении российской границы. Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные на Харьковщине, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", - говорится в сообщении.

По данным британских спецслужб, выведенные из Харьковской области силы после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, сформировав блокирующие силы по защите западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей поставок операций в районе Изюма.

"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения", - отмечается в сообщении.

