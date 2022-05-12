У России нет ресурсов, чтобы ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис предположил, каким может быть ответ России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По его словам, Эстония поддерживает возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит безопасность в регионе Балтийского моря.

Карис отметил, что у России нет ресурсов для демонстрации значительной военной мощи в регионе в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но он считает возможным кибер- или гибридные операции со стороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Швеции и Финляндии сейчас лучшее время вступить в НАТО. Путин ведь занят Украиной, - Расмуссен

"Эстония выступает на стороне Финляндии и поддерживает ее как политически, так и практически", – добавил президент Карис перед своей встречей с финским президентом.

Говоря о ситуации с безопасностью в Европе, президент Эстонии отметил, что приоритетом является окончание войны с победой в ней Украины, а также энергетическая независимость и безопасность европейских стран.

"Пока важно поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций, - сказал Алар Карис. - Экономические санкции, согласованные в Европейском союзе, не могут быть ослаблены до возмещения ущерба от войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы Украину приняли в НАТО, войны бы не было, - Зеленский