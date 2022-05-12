РУС
У России нет ресурсов, чтобы ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис предположил, каким может быть ответ России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По его словам, Эстония поддерживает возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит безопасность в регионе Балтийского моря.

Карис отметил, что у России нет ресурсов для демонстрации значительной военной мощи в регионе в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но он считает возможным кибер- или гибридные операции со стороны РФ.

"Эстония выступает на стороне Финляндии и поддерживает ее как политически, так и практически", – добавил президент Карис перед своей встречей с финским президентом.

Говоря о ситуации с безопасностью в Европе, президент Эстонии отметил, что приоритетом является окончание войны с победой в ней Украины, а также энергетическая независимость и безопасность европейских стран.

"Пока важно поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций, - сказал Алар Карис. - Экономические санкции, согласованные в Европейском союзе, не могут быть ослаблены до возмещения ущерба от войны".

+6
Скоріше вы б уже вступили в нато, хай порвуться пердаки у параші
12.05.2022 10:37 Ответить
+6
Та кацапію не хвилює вступ у НАТО ні Фінляндії, ні тим більше Швеції. Ці країни не були ні у складі Варшавського договору, ні у складі сирисири. Тобто їх не планувалося повертати у склад відновлюваного пуциним совка. Це так, для ширми. Головне для кацапів - не пустити у НАТО Україну. Бо без неї сирисири відновити неможливо.
12.05.2022 10:59 Ответить
+5
Кацап детектед.
12.05.2022 11:24 Ответить
А слабо кацапам їм закинути пункт про невступ до НАТО??
12.05.2022 10:42 Ответить
Ну слабо как видишь. Если хотят дать настоящие гарантии безопасности их дают, как дали Финляндии и Швеции США в опасный период до момента их вступления. А если хотят использовать как щит для альянса, то используют как наживку для сумасшедшего диктатора. Даже премии выписывают за мужество. А зачем премии когда нужны гарантии безопасности?
12.05.2022 10:46 Ответить
Кацап детектед.
12.05.2022 11:24 Ответить
Кстати, интересная мысль. Почему-то Украине никто гарантий не давал (хотя у нас курс на НАТО записан в конституции), наоборот, всячески убеждали *****, что "мы за Украину воевать не будем".
12.05.2022 13:04 Ответить
В Украине на момент оглашении курса вступления страны в НАТО уже были проблемные области - Крым и ОРДЛО. В НАТО с таким "багажом" не принимает. Тут к сожалению ***** Украину опередил и не без помощи некоторых жителей Украины.
12.05.2022 16:28 Ответить
А він є, той "пункт" ??
12.05.2022 11:29 Ответить
Та воно так. Але їхня брехня для світу про те, що вони почали війну, щоб не допустити НАТО до кордонів, потроху розсипається, і це вже добре.
12.05.2022 11:30 Ответить
Мабуть ідея відновлення "СРСР" теж ширма. Інакше б так у нас по периметру не бомбили.
12.05.2022 11:32 Ответить
Московский улус коли приєднював до себе Новгород, Псков, Казань, то вирізав ці міста під корінь.
Коли приєднював Україну, то закріпачував, виселяв за спалював міста. Коли знов приєднювали Україну з красною тряпкою то цілеспрямовано вбили міліони людей.

В якому такому паралельному світі орки щось окупували іншим способом?
12.05.2022 12:45 Ответить
Эстония выступает на стороне Финляндии и поддерживает ее... А как же иначе. Финский и эстонский народы и языки родственные. Жители Эстонии очень благодарны финнам за поддержку в советские годы. Финское телевидение в связи с географией было видно в Таллине и прилегающих областях. А там можно было видеть западную жизнь и другие ништяки, которых в совке не было. Там по другому и быть не может
12.05.2022 16:34 Ответить
 
 