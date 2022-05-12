У России нет ресурсов, чтобы ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - президент Эстонии Карис
Президент Эстонии Алар Карис предположил, каким может быть ответ России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
По его словам, Эстония поддерживает возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит безопасность в регионе Балтийского моря.
Карис отметил, что у России нет ресурсов для демонстрации значительной военной мощи в регионе в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но он считает возможным кибер- или гибридные операции со стороны РФ.
"Эстония выступает на стороне Финляндии и поддерживает ее как политически, так и практически", – добавил президент Карис перед своей встречей с финским президентом.
Говоря о ситуации с безопасностью в Европе, президент Эстонии отметил, что приоритетом является окончание войны с победой в ней Украины, а также энергетическая независимость и безопасность европейских стран.
"Пока важно поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций, - сказал Алар Карис. - Экономические санкции, согласованные в Европейском союзе, не могут быть ослаблены до возмещения ущерба от войны".
Коли приєднював Україну, то закріпачував, виселяв за спалював міста. Коли знов приєднювали Україну з красною тряпкою то цілеспрямовано вбили міліони людей.
В якому такому паралельному світі орки щось окупували іншим способом?