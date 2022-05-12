РУС
12 182 50

Премьер Италии Драги говорит, что Германия заплатила России за газ в рублях. Германия отрицает

драгі

Крупнейший импортер российского газа в ФРГ, компания Uniper, уже рассчитавшийся с Россией в рублях, утверждает Марио Драги. В Uniper это отрицают.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на DW.

"На самом деле, доказательства, которые мы видели сегодня утром, свидетельствуют, что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях", - заявил Драги на пресс-конференции 11 мая.

В то же время представитель немецкой компании Uniper SE, крупнейшего покупателя российского газа в ФРГ, заявил, что предприятие не производило никаких платежей по новой схеме, поскольку срок оплаты истекает только в конце мая, пишет Bloomberg.

Ранее в Uniper уверяли, что компания сможет сохранить подачу газа без нарушений санкции, но отказывались комментировать, открыли ли рублевый счет в российском "Газпромбанке".

Также читайте: Чехия подтверждает, что не будет платить за российский газ рублями

Итальянский премьер также заявил, что европейские компании смогут платить за российский газ в рублях, не нарушая санкции, введенные Европейским Союзом в отношении России из-за войны войны против Украины. "Нет официального заявления о том, что именно будет считаться нарушением санкций. Никто никогда не говорил о том, что нарушают платежи в рублях санкции или нет. Это такая серая зона", - отметил Драги.

Такая интерпретация, очевидно, расходится с позицией, очерченной Европейской комиссией. Еще в конце апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала: "Наши разъяснения очень четкие: если это не предусмотрено контрактами, то платежи в рублях являются нарушением санкций". Схему по открытию двух счетов – валютного и рублевого – в "Газпромбанке", как того требует Россия, в ЕС также считают нарушением санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оплата российского газа в рублях – нарушение санкций, - фон дер Ляйен

Автор: 

Газ (10263) Германия (7282) Италия (1690) россия (97265) рубль (912) Драги Марио (48)
Топ комментарии
+31
Насправді це не так важко. Якщо б не США та Британія, то рашка скупила б усю Європу гуртом.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:34 Ответить
+26
Здав усю малину)))
показать весь комментарий
12.05.2022 10:32 Ответить
+24
Я в німцях не сумнівався)
показать весь комментарий
12.05.2022 10:35 Ответить
Здав усю малину)))
показать весь комментарий
12.05.2022 10:32 Ответить
Найбільший імпортер російського газу в ФРН, компанія Uniper, вже розрахувався з Росією в рублях, стверджує Маріо Драгі.

В Uniper це заперечують .

СТОВІДСОТКОВО хтось бреше.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:50 Ответить
обоє праві - євро в рублі конвертуються в самому Газпромбанку і на рахунок Газпрому зараховуються вже рублі
показать весь комментарий
12.05.2022 11:54 Ответить
Ну все правильно. И путин не в обиде и санкции просто адские.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:58 Ответить
В цьому випадку праві Uniper, а Драгі не дуже розуміється на фінансах.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:57 Ответить
Брешуть Всі. Кожен використовує брехню опонента,для виправдання,власної мерзотності
показать весь комментарий
12.05.2022 12:38 Ответить
Ще один намагається громити європейску спільноту
показать весь комментарий
12.05.2022 10:32 Ответить
Насправді це не так важко. Якщо б не США та Британія, то рашка скупила б усю Європу гуртом.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:34 Ответить
немає там ніякої спільноти.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:37 Ответить
Я в німцях не сумнівався)
показать весь комментарий
12.05.2022 10:35 Ответить
Драгі - той ще звіздун.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:15 Ответить
Отака "єдність" =партнерів=. І "відданість" принципам, цінностям, ідеалам.

Тепер зрозуміла: москалі, здається, днів два тому написали про відкриття рахунку - я в деталі не входила.
Отже, це про них.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:36 Ответить
Почему я верю Италии?
показать весь комментарий
12.05.2022 10:39 Ответить
цього разу ДРАГІ ПОВІРИВ ТАСС

https://www.bfm.ru/news/499658 ТАСС: в немецком энергоконцерне Uniper заявили о намерении платить за российский газ в евро
показать весь комментарий
12.05.2022 10:54 Ответить
А Ви відразу повірили чомусь німцям. І відмова не відповідати на питання про відкриття рубльового рахунку аж ніяк вас не напружує.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:18 Ответить
Это кацапские тролли они верят немцам - союзникам *****.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:22 Ответить
Почему кацапский банк не под санкциями? Кому это выгодно? Кто ведёт бизнесс с ******?
показать весь комментарий
12.05.2022 11:26 Ответить
Тому що ти - сраний кацапський троль, зареєстрований на цензорі декілька днів тому.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:17 Ответить
Тут на цензоре просто засилье кацапских троллей, таких как ты, которые гоняются за людьми, поэтому не удивительно. Не кацапского тролля тут банят на счёт раз - два - три.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:33 Ответить
И что теперь? Германию исключат из НАТО и ЕС?
показать весь комментарий
12.05.2022 10:41 Ответить
ні, тепер решта "відданих європейським принципам" прогнеться раком і буде платити ***** рублями.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:48 Ответить
Да похрен на их принципы. Они в мощном альянсе состоят, который создавался чтобы их защитить от советского союза, пусть сами с его правоприемником и воюют. А то получается они торгуют, а у нас люди погибают ни за что и экономика разрушена.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:58 Ответить
кацапи на нас напали, а не на них, тож і воюємо ми. ніколи ці меркелі-штайнмайєри-макрони не будуть за нас воювати.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:14 Ответить
Цікаво спостерігати як люди намагаються щось довести кацапському тролю. Шановний, нахіба ви це робите?
показать весь комментарий
12.05.2022 12:45 Ответить
От вам і шваби, ну така шваль просто слов немає, французи і шваби, з кожним днем для мене вони опускаються навіть нижче сербів і угрів обриганих, ті хоч не ховають свою їбланську проросійскість, А ЦІ Гнойні собаки, все роблять за спиною!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:48 Ответить
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвіч.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:48 Ответить
Драгі "прихопили за яйця" за заклики до США сісти за стіл перемовин з РФ стосовно війни в Україні так він вирішив "стрілки перевести" - "А у сусіда штани засрані"!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:49 Ответить
ruskij podhaluj mutjit vodu , no uzhe pozna .
показать весь комментарий
12.05.2022 10:51 Ответить
Тут потрібно зрозуміть. Що економіка Німеччини працює на газі росії (поки що).
І якщо Німеччина перестане купувать газ ,то економіка зупиниться не тільки Німеччини ,а всього ЄС. І тоді ЄС буде не до допомоги. Основний дохід росіі це не газ ,а нафта. ТОму перш ніж цькувати німеччину ,потрібно розібратись в своїх політичних силах ,де голова розвідки живе на дачі громадянина росії ,а можливо і агента фсб
показать весь комментарий
12.05.2022 10:51 Ответить
Не надо нам их допомога. Нам нужен мир.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:00 Ответить
Яким чином мир без західної допомоги. Прошу роз'яснень.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:05 Ответить
Нейтральный статус. У раши претензии к НАТО, якобы альянс угрожает их безопасности. Пусть от альянса и требуют себе что хотят. Нас это не касается. Если члены альянса, которые прячутся за нашей спиной будут торговать с ****** на нашей крови мы долго не продержимся. Поэтому пусть идут за русским кораблем.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:18 Ответить
Кацап детектед.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:19 Ответить
тебе какой нейтральный статус? до 2014, после 2014 или после 2019 со всем чем можно на крови и предателями везде?
показать весь комментарий
12.05.2022 11:38 Ответить
А зачем тебе в НАТО где решающий голос имеют союзники ***** и бизнеспартнеры Газпрома?
показать весь комментарий
12.05.2022 11:45 Ответить
Ой дураак...ты серьезно воспринимаешь официальный бред раши как реальные причины нападения на Украину??
Раша бредит восстановлением Империи - для этого им необходимо захватить Украину. А Украина в НАТО угрожает не безопасности РФ, а планам РФ по захвату Украины.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:17 Ответить
Veritj etamu italjashke , vsjoravno chto Peskovu 🤣
показать весь комментарий
12.05.2022 10:52 Ответить
Складається враження, що тотальна корупція по всій Європі і в нас звісно існує лише за гроші і за підтримки рашистів.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:02 Ответить
Так может и Украину в НАТО и ЕС не берут по причине тотальной европейской коррупции? Надо чтобы США подумали хорошо где она эта коррупция мешающая Украине вступить в НАТО и ЕС.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:52 Ответить
********** думают, что война где-то далеко
показать весь комментарий
12.05.2022 11:12 Ответить
І ці кловани ще кажуть, що в Україні корупція?
показать весь комментарий
12.05.2022 11:16 Ответить
Одно не отменяет другого. От того, что кацапы в европе купили кучу политиков, наша запредельная украинская коррупция меньше не становится.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:06 Ответить
Если платить в рублях то только в советских.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:48 Ответить
Интересно, а где фубли они взяли?
показать весь комментарий
12.05.2022 12:28 Ответить
Марио как-то больше доверия чем немецким *********.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:42 Ответить
Кончені вископоставлені європейські проститутки.
Звичайні громадяни цих країн думаю в шоці з їх проституції кремлю.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:07 Ответить
Як не крути, ну підараси німці, і все.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:36 Ответить
той випадок, коли німцям не вірю
показать весь комментарий
12.05.2022 13:42 Ответить
немцы являются спонсором терроризма!!! Нужно признать Германию спонсором терроризма!!! Германия спонсирует Россию деньгами и не только!
показать весь комментарий
12.05.2022 14:36 Ответить
 
 