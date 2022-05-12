Премьер Италии Драги говорит, что Германия заплатила России за газ в рублях. Германия отрицает

Крупнейший импортер российского газа в ФРГ, компания Uniper, уже рассчитавшийся с Россией в рублях, утверждает Марио Драги. В Uniper это отрицают.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на DW.

"На самом деле, доказательства, которые мы видели сегодня утром, свидетельствуют, что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях", - заявил Драги на пресс-конференции 11 мая.

В то же время представитель немецкой компании Uniper SE, крупнейшего покупателя российского газа в ФРГ, заявил, что предприятие не производило никаких платежей по новой схеме, поскольку срок оплаты истекает только в конце мая, пишет Bloomberg.

Ранее в Uniper уверяли, что компания сможет сохранить подачу газа без нарушений санкции, но отказывались комментировать, открыли ли рублевый счет в российском "Газпромбанке".

Также читайте: Чехия подтверждает, что не будет платить за российский газ рублями

Итальянский премьер также заявил, что европейские компании смогут платить за российский газ в рублях, не нарушая санкции, введенные Европейским Союзом в отношении России из-за войны войны против Украины. "Нет официального заявления о том, что именно будет считаться нарушением санкций. Никто никогда не говорил о том, что нарушают платежи в рублях санкции или нет. Это такая серая зона", - отметил Драги.

Такая интерпретация, очевидно, расходится с позицией, очерченной Европейской комиссией. Еще в конце апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала: "Наши разъяснения очень четкие: если это не предусмотрено контрактами, то платежи в рублях являются нарушением санкций". Схему по открытию двух счетов – валютного и рублевого – в "Газпромбанке", как того требует Россия, в ЕС также считают нарушением санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оплата российского газа в рублях – нарушение санкций, - фон дер Ляйен