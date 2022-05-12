В МАГАТЭ сообщили о возобновлении мониторинга ЧАЭС и намерении посетить Запорожскую АЭС

Удаленная передача данных о гарантиях (ядерной и эксплуатационной безопасности. – Ред.) с украинской Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) полностью восстановлена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на слова генерального директора агентства Рафаэля Мариано Гросси в среду.

"Это стало результатом развертывания новых каналов передачи данных на основе спутниковых технологий и других технических работ, проведенных агентством после визита инспекторов и техников по гарантиям на Чернобыльскую АЭС 26-27 апреля 2022 года", - заявил Гросси.

Все площадки, где такие системы передачи данных есть в Украине, включая все АЭС и связанные с ними отработавшие хранилища ядерного топлива, были полностью переданы штаб-квартире МАГАТЭ после двухмесячного перерыва на Чернобыльской АЭС.

"Это очень важный шаг для МАГАТЭ, чтобы продлить реализацию гарантий в Украине", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

В то же время, по его словам, введение гарантий также включает меры по проверке на местах, в то время как ситуация на Запорожской АЭС остается сложной из-за присутствия на площадке российских сил и персонала "Росатома".

Читайте: Работа Запорожской ТЭС остановлена из-за невозможности доставить уголь в результате оккупации Энергодара, - Энергоатом

"Несмотря на то, что МАГАТЭ продолжает корректировать свою деятельность по гарантиям, ситуация остается неустойчивой. Поэтому я предложил провести визит на Запорожскую АЭС с участием инспекторов по гарантиям и экспертам по ядерной безопасности после необходимых консультаций и при первой возможности", — добавил он.

В настоящее время 7 из 15 активных в Украине реакторов на четырех АЭС подключены к сети, в том числе два на оккупированной Россией Запорожской АЭС, два на Ривненской АЭС, два на Южноукраинской АЭС и один на Хмельницкой АЭС.

Восемь других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.