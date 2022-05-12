Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 650 человек, 199 самолетов, 161 вертолет, 1 195 танков и 2 873 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 мая потери личного состава противника составляют около 26 650 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 26 650 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1195 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 2873 (+17) ед,

артиллерийских систем - 534 (+6) ед,

РСЗО 191 (+6) ед,

средства ПВО - 87 (+0) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 161 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 398 (+8),

крылатые ракеты - 94 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+1) ед,

автомобильной техникии автоцистерн - 2019 (+22) ед,

специальной техники- 41 (+0).