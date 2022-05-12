РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7883 посетителя онлайн
Новости Война
7 943 25

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 650 человек, 199 самолетов, 161 вертолет, 1 195 танков и 2 873 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

музей,техніка

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 мая потери личного состава противника составляют около 26 650 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 26 650 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1195 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 2873 (+17) ед,

артиллерийских систем - 534 (+6) ед,

РСЗО 191 (+6) ед,

средства ПВО - 87 (+0) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 161 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 398 (+8),

крылатые ракеты - 94 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+1) ед,

автомобильной техникии автоцистерн - 2019 (+22) ед,

специальной техники- 41 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 650 человек, 199 самолетов, 161 вертолет, 1 195 танков и 2 873 бронированных машины 01

Генштаб ВС (6973) потери (4558)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
12.05.2022 12:19 Ответить
+7
Корабель.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:57 Ответить
+7
https://t.me/BerezaJuice/14590 Борислав Береза з окопу доповідає:
"Только что узнал об операции в нашем секторе, в результате которой у рашистов серьёзные потери. Более 200 рашистских кандидатов в наполнители для целлофановых пакетов и несколько десятков единиц разбитой техники. Количество раненных пока не известно. Пока. Слава аэроразведке и артиллерии. Жду точных цифр и все расскажу."
показать весь комментарий
12.05.2022 12:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корабель.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:57 Ответить
Буль буль
показать весь комментарий
12.05.2022 12:00 Ответить
Не буль-буль, нажаль, але кажуть що подальша екплуатація нібито неможлива... Сподіваємось, що таки неможлива.
Судно тилового забеспечення проекту 23120, 95 метрів, 9500 тон, але це не підтверджена інфа
показать весь комментарий
12.05.2022 14:49 Ответить
Пишуть, що ось цей скоріш за все
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)

Новітній, і півпроку не поплавав. Неясно нащо його до Зміїного відправили, для північних морів ********
показать весь комментарий
12.05.2022 15:10 Ответить
Єдине пояснення - там є батискаф і можливості підіймання потонувших вантажів, щось дуже хочуть дістати з Москви на дні. Невже там дійсно ядерна зброя була і треба докази приховати
показать весь комментарий
12.05.2022 15:17 Ответить
чо-то малувато танчиків та БМ за вчора утилізували... Це що, їх наступ з ОРДЛО захлинувся?
показать весь комментарий
12.05.2022 12:03 Ответить
Кацапи з України телефонують Путіну:
- Владимир Владимирович! Хахлы у нас жгут массово танки! Уже наступать нечем!

- Танков полно! Только старых и разукомплектованных... Но вы держитесь!

показать весь комментарий
12.05.2022 12:24 Ответить
Новый кораблик нарисовался? Пока не слышно было или может есть подтверждение про Макарова?
показать весь комментарий
12.05.2022 12:11 Ответить
Речь идет о судне тылового обеспечения проекта 23120. Либо «Всеволод Бобров», либо «Эльбрус».
показать весь комментарий
12.05.2022 14:59 Ответить
Щось давненьнко не сбивають маcальотів путлєра...мабуть Покришкіни закінчилися...а Кожедубів рабZZeянськія баби не рожають...
показать весь комментарий
12.05.2022 12:16 Ответить
Так, Кожедуба українська земля народила
Космічні аси походу закінчилися запорєбріком
показать весь комментарий
12.05.2022 15:11 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 12:19 Ответить
эх, апять, ну когда уже 200 самалет?
показать весь комментарий
12.05.2022 12:23 Ответить
Путин:

- Пачему наступление буксует?

Шойгу:

- Хахлы танки жгут быстрее чем мы успеваем вытаскивать с баз хранения и приводить их в рабочее састаяние!
показать весь комментарий
12.05.2022 12:29 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/14590 Борислав Береза з окопу доповідає:
"Только что узнал об операции в нашем секторе, в результате которой у рашистов серьёзные потери. Более 200 рашистских кандидатов в наполнители для целлофановых пакетов и несколько десятков единиц разбитой техники. Количество раненных пока не известно. Пока. Слава аэроразведке и артиллерии. Жду точных цифр и все расскажу."
показать весь комментарий
12.05.2022 12:35 Ответить
Никак 200й пердолет не задвухсотится.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:54 Ответить
398 фотоапаратів краще б передали десь на гуртки дітям
показать весь комментарий
12.05.2022 13:00 Ответить
Шоб они буквой z на фотосессии выстраивались?
показать весь комментарий
12.05.2022 13:04 Ответить
Це точно! Щось не подумав
показать весь комментарий
12.05.2022 13:37 Ответить
Нууу юбилейный самолётик ты где?)
показать весь комментарий
12.05.2022 14:39 Ответить
+ Корабль обеспечения, хател сабака десант на *********** закинуть.
https://charter97.org/ru/news/2022/5/12/467422/
показать весь комментарий
12.05.2022 15:47 Ответить
З такими втратами, ніхрена собі спецоперація! А якщо війна що буде? Орки бухають два місяця???
показать весь комментарий
12.05.2022 16:39 Ответить
Як би путін свій останній су.-57 не беріг він все одно буде 200й
показать весь комментарий
12.05.2022 22:35 Ответить
 
 