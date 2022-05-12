Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 650 человек, 199 самолетов, 161 вертолет, 1 195 танков и 2 873 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 мая потери личного состава противника составляют около 26 650 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 26 650 (+300) человек ликвидировано,
танков - 1195 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 2873 (+17) ед,
артиллерийских систем - 534 (+6) ед,
РСЗО 191 (+6) ед,
средства ПВО - 87 (+0) ед,
самолетов - 199 (+0) ед,
вертолетов - 161 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 398 (+8),
крылатые ракеты - 94 (+0),
кораблей /катеров - 13 (+1) ед,
автомобильной техникии автоцистерн - 2019 (+22) ед,
специальной техники- 41 (+0).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Судно тилового забеспечення проекту 23120, 95 метрів, 9500 тон, але це не підтверджена інфа
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
Новітній, і півпроку не поплавав. Неясно нащо його до Зміїного відправили, для північних морів ********
- Владимир Владимирович! Хахлы у нас жгут массово танки! Уже наступать нечем!
- Танков полно! Только старых и разукомплектованных... Но вы держитесь!
Космічні аси походу закінчилися запорєбріком
- Пачему наступление буксует?
Шойгу:
- Хахлы танки жгут быстрее чем мы успеваем вытаскивать с баз хранения и приводить их в рабочее састаяние!
"Только что узнал об операции в нашем секторе, в результате которой у рашистов серьёзные потери. Более 200 рашистских кандидатов в наполнители для целлофановых пакетов и несколько десятков единиц разбитой техники. Количество раненных пока не известно. Пока. Слава аэроразведке и артиллерии. Жду точных цифр и все расскажу."
https://charter97.org/ru/news/2022/5/12/467422/