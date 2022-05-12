РФ поставляет в подразделения, понесшие невосполнимые потери в Украине, технику и вооружение 50-60 годов производства, - разведка
Следствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, является ощутимый упадок военно-промышленного комплекса РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.
"Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, понесшие непоправимые потери, технику и вооружение 50-60 годов производства. Однако, такая ситуация не смущает руководство Кремля, ему все равно сколько и на чем отправлять "пушечное мясо" в бой за будущее "русского мира". Всегда найдется то, что ржавеет десятилетиями на складах и не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира", - говорится в сообщении.
Украинские разведчики информируют, что из складов долгосрочного хранения технику в большинстве даже не могут доставить в подразделения. Тем не менее, военные вынуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.
В течение апреля с баз хранения РФ снято:
18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);
28 САУ "Акация" из 94 арсенала ГРАУ (Омск);
15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);
15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.).
"Восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ПО осуществляется, в том числе путем вооружения и военной техники снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар). Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой русского настоящего", – отмечают в ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
*********
Про 60-і роки в совку:
а там кацапам жаба цицьки дасть.
2. САУ "Акація" Остання модифікація 2СЗМ2 у 2004 році. На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971
3. САУ 2С1 «Гвоздика» На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971
4.БМ-27 «Ураган» На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 - по т.ч.
5. Модернізований ракетний комплекс 9К79-1 «Точка-У» (позначення НАТО - Scarab B) і почав надходити у війська 1989 року.
Яка ще тут техніка 50-60 років виробництва? Все це дуже небезпечне озброєння. Не треба ГУР дурню писати та патякати що у москалів вже все закінчилися, та вони скоро з луками та стрілами будуть воювати. Краще мовчки якісно виконуйте свої обов'язки, бо просрали удар по єдиній пристойній трасі Гомель-Київ та безперешкодний перехід через Чонгар.