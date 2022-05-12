РУС
РФ поставляет в подразделения, понесшие невосполнимые потери в Украине, технику и вооружение 50-60 годов производства, - разведка

гур

Следствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, является ощутимый упадок военно-промышленного комплекса РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, понесшие непоправимые потери, технику и вооружение 50-60 годов производства. Однако, такая ситуация не смущает руководство Кремля, ему все равно сколько и на чем отправлять "пушечное мясо" в бой за будущее "русского мира". Всегда найдется то, что ржавеет десятилетиями на складах и не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира", - говорится в сообщении.

Украинские разведчики информируют, что из складов долгосрочного хранения технику в большинстве даже не могут доставить в подразделения. Тем не менее, военные вынуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия после тяжелых потерь выводит силы из Харьковской области для реорганизации, - разведка Британии

В течение апреля с баз хранения РФ снято:

18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);

28 САУ "Акация" из 94 арсенала ГРАУ (Омск);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);

15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.).

"Восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ПО осуществляется, в том числе путем вооружения и военной техники снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар). Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой русского настоящего", – отмечают в ГУР.

в них ще десь законсервований ленд-ліз 1944 року - нехай і його вілправляють на фронт. Ну, просто так, для наочного порівняння: який ленд-ліз крутіший: поточний чи 70-тилітній.
12.05.2022 11:58 Ответить
Ждём танки Т-34.
12.05.2022 12:03 Ответить
озброєння 50-60 років виробництва
Про 60-і роки в совку:

12.05.2022 12:36 Ответить
12.05.2022 11:58 Ответить
12.05.2022 12:34 Ответить
12.05.2022 12:39 Ответить
12.05.2022 12:42 Ответить
12.05.2022 12:18 Ответить
12.05.2022 12:03 Ответить
12.05.2022 12:49 Ответить
12.05.2022 12:51 Ответить
12.05.2022 15:42 Ответить
12.05.2022 12:04 Ответить
12.05.2022 12:06 Ответить
12.05.2022 12:58 Ответить
12.05.2022 12:11 Ответить
12.05.2022 12:13 Ответить
12.05.2022 13:17 Ответить
12.05.2022 12:17 Ответить
12.05.2022 13:03 Ответить
12.05.2022 12:17 Ответить
12.05.2022 12:25 Ответить
12.05.2022 12:25 Ответить
Про 60-і роки в совку:

12.05.2022 12:36 Ответить
12.05.2022 13:05 Ответить
12.05.2022 13:24 Ответить
1. В https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 році нова самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С» була прийнята на озброєння артилерійських полків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 мотострілецьких і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 танкових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F дивізій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Радянської армії .Вперше була представлена широкому загалу на авіасалоні в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Жуковському в серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року.
2. САУ "Акація" Остання модифікація 2СЗМ2 у 2004 році. На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971
3. САУ 2С1 «Гвоздика» На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971
4.БМ-27 «Ураган» На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 - по т.ч.
5. Модернізований ракетний комплекс 9К79-1 «Точка-У» (позначення НАТО - Scarab B) і почав надходити у війська 1989 року.
Яка ще тут техніка 50-60 років виробництва? Все це дуже небезпечне озброєння. Не треба ГУР дурню писати та патякати що у москалів вже все закінчилися, та вони скоро з луками та стрілами будуть воювати. Краще мовчки якісно виконуйте свої обов'язки, бо просрали удар по єдиній пристойній трасі Гомель-Київ та безперешкодний перехід через Чонгар.
12.05.2022 13:33 Ответить
12.05.2022 15:50 Ответить
12.05.2022 14:14 Ответить
 
 