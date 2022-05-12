Будущее вступление Финляндии в НАТО – исторический шаг. Это мощный сигнал для РФ, – Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал "историческим шагом" решение Финляндии стать членом НАТО, констатировав, что в то время, как Россия ведет войну против Украины, этот шаг является "мощным сигналом сдерживания".

Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе. Ниинино и Марин прокладывают путь для вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, однажды сделанный, внесет большой вклад в европейскую безопасность. Поскольку Россия ведет войну в Украине, это мощный сигнал сдерживания", – написал Мишель.

Как сообщалось, 12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нииностио и Санна Марин выступили с общим заявлением, в котором сообщили о намерении страны "немедленно" подать заявку на членство в Организации Североатлантического договора.

"Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь Альянс. Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО", - заявили они.

Нииностио и Марин выразили надежду, что "национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней".