Будущее вступление Финляндии в НАТО – исторический шаг. Это мощный сигнал для РФ, – Мишель
Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал "историческим шагом" решение Финляндии стать членом НАТО, констатировав, что в то время, как Россия ведет войну против Украины, этот шаг является "мощным сигналом сдерживания".
Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе. Ниинино и Марин прокладывают путь для вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, однажды сделанный, внесет большой вклад в европейскую безопасность. Поскольку Россия ведет войну в Украине, это мощный сигнал сдерживания", – написал Мишель.
Как сообщалось, 12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нииностио и Санна Марин выступили с общим заявлением, в котором сообщили о намерении страны "немедленно" подать заявку на членство в Организации Североатлантического договора.
"Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь Альянс. Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО", - заявили они.
Нииностио и Марин выразили надежду, что "национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней".
для *****, це привід проїхатись по вухах тупорилим оркам
і сказати,
бачите, бидлата моя дорога.
я ж казав що нас оточують та хочуть на нас напасти.
в лукашенка навіть карта є..................
він колись її покаже.......
Финляндизация Украины говорите? Ну что ж, сами захотели.
а не так як параша захоче,
кому яке діло що той карлік в бункері верещить