Будущее вступление Финляндии в НАТО – исторический шаг. Это мощный сигнал для РФ, – Мишель

мишель,шарль

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал "историческим шагом" решение Финляндии стать членом НАТО, констатировав, что в то время, как Россия ведет войну против Украины, этот шаг является "мощным сигналом сдерживания".

Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе. Ниинино и Марин прокладывают путь для вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, однажды сделанный, внесет большой вклад в европейскую безопасность. Поскольку Россия ведет войну в Украине, это мощный сигнал сдерживания", – написал Мишель.

Как сообщалось, 12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нииностио и Санна Марин выступили с общим заявлением, в котором сообщили о намерении страны "немедленно" подать заявку на членство в Организации Североатлантического договора.

"Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь Альянс. Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО", - заявили они.

Нииностио и Марин выразили надежду, что "национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней".

+4
12.05.2022 12:57
+3
Не кажіть. 64 примірники F-35, коли вони надійдуть до ВПС, "до лампочки" не будуть.
12.05.2022 13:03
+2
Ну вот, приходит праздник и на финскую улицу.
12.05.2022 12:56
Ну вот, приходит праздник и на финскую улицу.
12.05.2022 12:56 Ответить
12.05.2022 12:57 Ответить
Все потужне і дуже потужне. Запарєбріку ця потужність до лампочки.
12.05.2022 13:01 Ответить
Не кажіть. 64 примірники F-35, коли вони надійдуть до ВПС, "до лампочки" не будуть.
12.05.2022 13:03 Ответить
Мокші принишкнуть і без цих епітетів. Вони їх не розуміють, а F-15 це вже аргумент по голові.
12.05.2022 13:10 Ответить
це для цивілізованих країн, історичний крок
для *****, це привід проїхатись по вухах тупорилим оркам
і сказати,
бачите, бидлата моя дорога.
я ж казав що нас оточують та хочуть на нас напасти.
в лукашенка навіть карта є..................
він колись її покаже.......
12.05.2022 13:07 Ответить
Коли згинуть всі єрмаки, татарови, гетьманцеви, зелі з коломойшами - от тоді і приймуть
12.05.2022 14:31 Ответить
Ніколи. Поки в НАТО ФРН і Франція Україну ніхто не візьме. Тяжко зрозуміти ? Яка боєздатність НАТО , якщо забрати США і Брітанію ?
12.05.2022 16:18 Ответить
Кацапы у вас есть ещё три секунды чтобы напасть на Финляндию, 3, 2, 1...
Финляндизация Украины говорите? Ну что ж, сами захотели.
12.05.2022 14:35 Ответить
Дуже чіткий і потужний сигнал: росіся іди на*уй 🖕
12.05.2022 14:55 Ответить
давно вже треба було самому все робити і планувати
а не так як параша захоче,
кому яке діло що той карлік в бункері верещить
