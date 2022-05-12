Медведев угрожает НАТО "катастрофическим сценарием" и риском ядерной войны из-за поставок оружия в Украину

Медведев заявил, что риск велик из-за "накачки странами НАТО Украины оружием".

Как передает Цензор.НЕТ, свои угрозы заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев изложил в своем Telegram-канале.

Медведева удивляет, что страны Запада "пытаются ввести тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом". В то же время он сам пишет о ядерных рисках и возмущается многоуровневой помощью, оказываемой странами НАТО Украине в войне против РФ.

"Накачка странами НАТО Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо "войны по доверенности". Такой конфликт всегда имеет риск перехода в полноценную ядерную войну", - отметил он.

Читайте: Песков: Вступление Финляндии в НАТО – угроза для России

Более того, Медведев обвинил западные страны в решении proxy war и даже призвал "просто думать о возможных последствиях своих действий".