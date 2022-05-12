Медведев угрожает НАТО "катастрофическим сценарием" и риском ядерной войны из-за поставок оружия в Украину
Медведев заявил, что риск велик из-за "накачки странами НАТО Украины оружием".
Как передает Цензор.НЕТ, свои угрозы заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев изложил в своем Telegram-канале.
Медведева удивляет, что страны Запада "пытаются ввести тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом". В то же время он сам пишет о ядерных рисках и возмущается многоуровневой помощью, оказываемой странами НАТО Украине в войне против РФ.
"Накачка странами НАТО Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо "войны по доверенности". Такой конфликт всегда имеет риск перехода в полноценную ядерную войну", - отметил он.
Более того, Медведев обвинил западные страны в решении proxy war и даже призвал "просто думать о возможных последствиях своих действий".
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
русские долбо%бы уже всех за%бали со своими заявлениями, на вас никто уже внимания не обращает, у%баны конченные
В случае если мир продолжит поставлять украинским воинам, так необходимые им средства для ликвидации свинособак, а еще в случае если все скопом не перестанут помогать украине материально. То тогда медведевЪ очень обидится и закидает всех уточками. Ппц как страшно (нет). ПС: Скоро беларусским добровольцам на дрон денег соберется.
140 мл. клвєнтів психодиспансерів, але ж демстільки диспансерів набудувать ?
шавка х!йла, іди коротишка безмозка ще йому жопу цілуй чи що там карліки в бункері роблять