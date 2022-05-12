РУС
29 517 137

Медведев угрожает НАТО "катастрофическим сценарием" и риском ядерной войны из-за поставок оружия в Украину

путин,медведев

Медведев заявил, что риск велик из-за "накачки странами НАТО Украины оружием".

Как передает Цензор.НЕТ, свои угрозы заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев изложил в своем Telegram-канале.

Медведева удивляет, что страны Запада "пытаются ввести тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом". В то же время он сам пишет о ядерных рисках и возмущается многоуровневой помощью, оказываемой странами НАТО Украине в войне против РФ.

"Накачка странами НАТО Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо "войны по доверенности". Такой конфликт всегда имеет риск перехода в полноценную ядерную войну", - отметил он.

Читайте: Песков: Вступление Финляндии в НАТО – угроза для России

Более того, Медведев обвинил западные страны в решении proxy war и даже призвал "просто думать о возможных последствиях своих действий".

Топ комментарии
+79
Дымит и пылает очко фашиста от бессилия
показать весь комментарий
12.05.2022 13:10 Ответить
+72
Жириновский - человек слова. Сказал - "Россия победит или я сдохну!" И сдох.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:13 Ответить
+71
показать весь комментарий
12.05.2022 13:09 Ответить
Западные страны накачали засрашку еврами и долларами в обмен на украденные у коренных народов севера нефть и газ распалив в больных головах кремлядских идиотов имперские преступные замыслы,теперь они вынуждено исправляет свои ошибки.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:00 Ответить
Все карлики - фантазеры Кацапам надо молиться и креститься, чтобы не вступить в прямое столкновение с НАТО. Если НАТО вступит в войну с россией(парашей) - кацапов порвут в клочья за сутки))
показать весь комментарий
12.05.2022 14:01 Ответить
ума нет, вы держитесь там кацапы
показать весь комментарий
12.05.2022 14:03 Ответить
кумедний Медвепут ! конфлікт з НАТО буде тривати недовго , з повним руйнуванням росії і знищенням цього режиму , і він сам про це добре знає . То так, роздування щік
показать весь комментарий
12.05.2022 14:06 Ответить
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:09 Ответить
у%бище у твоего хозяина душка не хватит на кнопку нажать, потому что знает, что после этого американцы его точно прип%здят вместе со всей его семьей
русские долбо%бы уже всех за%бали со своими заявлениями, на вас никто уже внимания не обращает, у%баны конченные
показать весь комментарий
12.05.2022 14:13 Ответить
І що за прізвище Медведев ? він більше на ховрачка схожий
показать весь комментарий
12.05.2022 14:14 Ответить
Митя , дам тебе подсказку , вы забираете своих орков , со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс, и все конфликт исчерпан , как тебе такое, и не благодари, бесплатный совет
показать весь комментарий
12.05.2022 14:18 Ответить
пі-дар..одногначно
показать весь комментарий
12.05.2022 14:23 Ответить
Рекомендую ***** ознакомиться как закончил жизнь Боголюбский вскоре после повторного и неудачного штурма Киева.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:29 Ответить
ой ой ой.
В случае если мир продолжит поставлять украинским воинам, так необходимые им средства для ликвидации свинособак, а еще в случае если все скопом не перестанут помогать украине материально. То тогда медведевЪ очень обидится и закидает всех уточками. Ппц как страшно (нет). ПС: Скоро беларусским добровольцам на дрон денег соберется.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:29 Ответить
Тупица.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:35 Ответить
Катигорошок, та ще й смішний як медведик іграшковий))) Плюшевий... Податливий... Наразі нікчемний...
показать весь комментарий
12.05.2022 14:37 Ответить
НАТО дрочив на димона...
показать весь комментарий
12.05.2022 14:37 Ответить
Димон, в Украине деньги есть, но вы держитесь.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:42 Ответить
*******.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:44 Ответить
этот танцор верит,что у него две жизни,как и вся биомасса рабов
показать весь комментарий
12.05.2022 14:47 Ответить
черговий раз недоперепив - випив більше чим міг, але меншне чим хотів, алкоопудало
показать весь комментарий
12.05.2022 14:53 Ответить
ядерні бомби гниють. ядерний матеріал необхідно вивозити та переробляти кожні кілька років, інакше потужність вибуху зменшується і навіть може не вибухнути. Ядерну зброю, ймовірно, зберігають, як і решту російської армії.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:01 Ответить
Драсті, Діма... Це ми так хотіли/планували "напасти" на ваш кацапстан, що нам додаткова зброя потрібна? Ну не дебіл?
показать весь комментарий
12.05.2022 15:10 Ответить
Краще б думав про можливі наслідки дій путлера і його, а вони здається відомі і вже близько.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:12 Ответить
Закрий хавало, карлик 2
показать весь комментарий
12.05.2022 15:37 Ответить
Аналітика кацапских зомбі в яких на генетичному рівні відсутні поняття причинно -гаслідкових звязків ...
140 мл. клвєнтів психодиспансерів, але ж демстільки диспансерів набудувать ?
показать весь комментарий
12.05.2022 15:45 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 15:52 Ответить
Зеленский и рад бы помочь, но тогда и ему писец
показать весь комментарий
12.05.2022 20:58 Ответить
...''сатурну більше неналивати''...довго не було чутно...видно таки знайшов ''адєкалончік шипра або русскаго лєса''..
показать весь комментарий
12.05.2022 15:55 Ответить
ну то само би і подумало про наслідки війни яку мордор розпочав,
шавка х!йла, іди коротишка безмозка ще йому жопу цілуй чи що там карліки в бункері роблять
показать весь комментарий
12.05.2022 16:00 Ответить
А медведев не перезиває за своїх вилупків
показать весь комментарий
12.05.2022 16:43 Ответить
Говорили тебе, Дима, что дихлофос для замены кокса не годится. Иди штаны поменяй.
показать весь комментарий
12.05.2022 16:53 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 16:55 Ответить
видимо Хйла вообще никто слушать не может и от его рожи всех тошнит, вот и вытащили, хотя кто он там, секретарь-референт?
показать весь комментарий
12.05.2022 17:40 Ответить
УГРОЖАЕТ ТОТ КТО ЗЛИТЬСЯ ИЛИ БОИТСЯ !)
показать весь комментарий
12.05.2022 17:48 Ответить
повизгиванием карлика-гидроцефала удовлетворена
показать весь комментарий
12.05.2022 18:28 Ответить
ты же первый и издохнешь,падаль **********!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:49 Ответить
Был опять на каблуках?
показать весь комментарий
12.05.2022 19:53 Ответить
Вот моська, знать она сильна коль лает на слона
показать весь комментарий
12.05.2022 21:01 Ответить
Мєдвєдєв як той, що "всю жизнь сідєл за друґіх")) То презом рашки побував, типу тримав місце *****. А то висирає те, що ***** не наважується сам сказати. Типу, ти скажи це, а я тут пагляжу.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:48 Ответить
