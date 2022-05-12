РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7729 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 317 35

В настоящее время главным и единственным предметом переговоров между Украиной и РФ является эвакуация тяжелораненых защитников "Азовстали", - Верещук

верещук

Дальнейшие переговоры между Украиной и Россией возможны только после достижения договоренностей о создании гуманитарного коридора и спасении защитников "Азовстали".

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире французского телеканала LCI, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Мы должны сделать абсолютно все, чтобы трагедия "Азовстали" не осталась в учебниках истории войн величайшей трагедией ХХІ века. Нам нужен гуманитарный коридор, чтобы начать диалог. И если он состоится, то люди, желающие спастись, получат такой шанс. Именно это зависит от России, и именно это сейчас предмет переговоров. Только тогда можно говорить о любых других шагах", - сказала она.

Верещук отметила, что организовывать гуманитарные коридоры сейчас очень тяжело, ведь РФ не хочет эвакуации, желая уничтожить "всех и вся".

Читайте: Экстракции защитников "Азовстали" не будет, - главарь террористов "ДНР" Пушилин

"Только вы, уважаемые журналисты, мировое сообщество, народы цивилизованного мира – не даете это сделать! Ваш фокус внимания – на "Азовстали" – и это не позволяет агрессору разбомбить и уничтожить всех, кто там находится. И это наше с вами общее дело – не позволить убить людей, которые не могут себя защитить", - добавила она.

Мариуполь (5747) Азов (835) Азовсталь (382) Верещук Ирина (507) переговоры с Россией (1327)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Ну ви ж безпорадні і думали продати Марік як Мелітополь, Херсон, Бердянськ, але бійці Азову стали вам як кістка в горлі.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:29 Ответить
+22
От як зрозуміти цю жінку? Збудувала шатл Каланчак Чонгар з розвагами і цнапом, розмінували за для цього перешийок, здали Херсон. А зараз "героїчно" вирішує питання Азовсталі. Чи в розумі вона взагалі?
показать весь комментарий
12.05.2022 13:36 Ответить
+19
Тільки не верещучці домовлятись.
Та мадама замішана в лихих справах.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ви ж безпорадні і думали продати Марік як Мелітополь, Херсон, Бердянськ, але бійці Азову стали вам як кістка в горлі.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:29 Ответить
Що ти лайно?
показать весь комментарий
12.05.2022 14:04 Ответить
**** Верещучка, мы с тебя спросим за Херсон. Тварь, ни стыда, ни совести не имеешь.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:47 Ответить
Верещук вже згодна на переговори з представником террорестичної ДНР пушиліним?да і він вже сказав що не відпустить нікого для них Азов залишити живим неможливий, надія тільки на ЗСУ
показать весь комментарий
12.05.2022 13:32 Ответить
пєтушилін маріонетка, від його слів нічого не залежить. Це повністю залежна людина.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:38 Ответить
пушилін ворог і його пора приземляти, а за Азов так точно
показать весь комментарий
12.05.2022 14:18 Ответить
Варіанти існують. Наприклад: скласти список важливих полонених орків, запропонувати обмін та попередити, що в разі відмови усі з цього списку в подальшому не будуть обмінюватися та сядуть на пожиттєве.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:57 Ответить
Тільки не верещучці домовлятись.
Та мадама замішана в лихих справах.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:36 Ответить
От як зрозуміти цю жінку? Збудувала шатл Каланчак Чонгар з розвагами і цнапом, розмінували за для цього перешийок, здали Херсон. А зараз "героїчно" вирішує питання Азовсталі. Чи в розумі вона взагалі?
показать весь комментарий
12.05.2022 13:36 Ответить
Нехай йде з білим прапором в Маріуполь.
І вся та дурна ОПа.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:37 Ответить
А як буде вірно повсісити суку,чи посадити на палю(за розмінування Чонгару******..,я не філолуг.На разом,чи окремо?
показать весь комментарий
12.05.2022 14:59 Ответить
а вона нині дуже нагадує лукашенка ..... , " ми тут не причем и нас тут не стояло и рыло наше не в пуху " ... на палю цю падлюку .
показать весь комментарий
12.05.2022 16:17 Ответить
Дурында, переговоры с рабссеей только о выводе рашоорков из всей Украины, включая Крым, и о размере ежегодной контрибуции на ближайшие лет 100. КоМанда зеленых идиотов.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:39 Ответить
Її треба посадити на парасольку.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:40 Ответить
якщо ОП не витягне бійців то це буде на їх совісті ..
показать весь комментарий
12.05.2022 13:57 Ответить
Пральна сексоти..То зе їх блмбить та стріляє.То не ***** та мордор напав на Україну
показать весь комментарий
12.05.2022 14:00 Ответить
А що зробив Зе для захисту Маріуполя??? По фонтанах побігав?!!! Памятаємо...
показать весь комментарий
12.05.2022 17:11 Ответить
просто тепер ніхто пред'яву ОП не кине ,або витягують хлопців ,або ідуть вслід за крейсером масква
показать весь комментарий
12.05.2022 14:00 Ответить



показать весь комментарий
12.05.2022 14:01 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 14:02 Ответить
2015 год. Война с РФ, море крови, а https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов
показать весь комментарий
12.05.2022 16:11 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 16:12 Ответить
Це реальний ЧЕРГОВИЙ зашквар для "сосни робочої" та для усієї зеленої плісняви!
Одне питання - ЯК? ЗА ЯКИМИ КРИТЕРІЯМИ ЗЕЛЕНЬ ОБИРАЄ СВОЇХ ПЕРСОНАЖІВ?
Курва, список колоборантів в рядах зелені скоро перевищить спискову кількість!.....
Хай би вас холера покосила, зелена ракова пухлина на тілі України .......
показать весь комментарий
12.05.2022 16:18 Ответить
Тепер кожен воїн із Азовсталі сержант Журавель?
показать весь комментарий
12.05.2022 14:59 Ответить
там ще й в самому Маріуполі позалишалося дужо люди, русскіє їх морять голодом. тепер зрозуміло чому вони Голодомори нам влаштовують. А їм так подобається.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:32 Ответить
на своей территории и еще о чем то договариваться. Политическим путем и договорами не получится. Только военным путем.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:16 Ответить
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что на Азовстали находится 600 тяжелораненых украинских военных

"Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок... Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону... Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация.

По его мнению, Киев "должен сделать невозможное" для спасения бойцов "Азова".
показать весь комментарий
12.05.2022 15:52 Ответить
В першу чергу треба евакуювати назавжди в Раву Руську тебе суку,щоб ти не плуталася між ногами
показать весь комментарий
12.05.2022 16:03 Ответить
ну який вождь , така і свита .. із тих що готувались .. но " не думали шо путен нападет " !!
показать весь комментарий
12.05.2022 16:22 Ответить
СУЦІ ПОКАРАННЯ!!
показать весь комментарий
12.05.2022 18:17 Ответить
единственное что у нас сейчас есть в наличии ценное для кацапов на обмен это гундяйская агентура - тысячи организованных, подготовленных, отмороженных предателей, которые до сих пор действуют у нас в тылу.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:21 Ответить
Потрібно євакуювати всі захисників,всіх!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 18:45 Ответить
а як ця счучка уявляє перемовини? Тіпа, ми обратілісь к Владіміру Владіміровічу Путіну, а он нас послал?
показать весь комментарий
12.05.2022 19:49 Ответить
 
 