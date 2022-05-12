В настоящее время главным и единственным предметом переговоров между Украиной и РФ является эвакуация тяжелораненых защитников "Азовстали", - Верещук

Дальнейшие переговоры между Украиной и Россией возможны только после достижения договоренностей о создании гуманитарного коридора и спасении защитников "Азовстали".

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире французского телеканала LCI, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Мы должны сделать абсолютно все, чтобы трагедия "Азовстали" не осталась в учебниках истории войн величайшей трагедией ХХІ века. Нам нужен гуманитарный коридор, чтобы начать диалог. И если он состоится, то люди, желающие спастись, получат такой шанс. Именно это зависит от России, и именно это сейчас предмет переговоров. Только тогда можно говорить о любых других шагах", - сказала она.

Верещук отметила, что организовывать гуманитарные коридоры сейчас очень тяжело, ведь РФ не хочет эвакуации, желая уничтожить "всех и вся".

"Только вы, уважаемые журналисты, мировое сообщество, народы цивилизованного мира – не даете это сделать! Ваш фокус внимания – на "Азовстали" – и это не позволяет агрессору разбомбить и уничтожить всех, кто там находится. И это наше с вами общее дело – не позволить убить людей, которые не могут себя защитить", - добавила она.