В настоящее время главным и единственным предметом переговоров между Украиной и РФ является эвакуация тяжелораненых защитников "Азовстали", - Верещук
Дальнейшие переговоры между Украиной и Россией возможны только после достижения договоренностей о создании гуманитарного коридора и спасении защитников "Азовстали".
Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире французского телеканала LCI, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
"Мы должны сделать абсолютно все, чтобы трагедия "Азовстали" не осталась в учебниках истории войн величайшей трагедией ХХІ века. Нам нужен гуманитарный коридор, чтобы начать диалог. И если он состоится, то люди, желающие спастись, получат такой шанс. Именно это зависит от России, и именно это сейчас предмет переговоров. Только тогда можно говорить о любых других шагах", - сказала она.
Верещук отметила, что организовывать гуманитарные коридоры сейчас очень тяжело, ведь РФ не хочет эвакуации, желая уничтожить "всех и вся".
"Только вы, уважаемые журналисты, мировое сообщество, народы цивилизованного мира – не даете это сделать! Ваш фокус внимания – на "Азовстали" – и это не позволяет агрессору разбомбить и уничтожить всех, кто там находится. И это наше с вами общее дело – не позволить убить людей, которые не могут себя защитить", - добавила она.
Та мадама замішана в лихих справах.
І вся та дурна ОПа.
Одне питання - ЯК? ЗА ЯКИМИ КРИТЕРІЯМИ ЗЕЛЕНЬ ОБИРАЄ СВОЇХ ПЕРСОНАЖІВ?
Курва, список колоборантів в рядах зелені скоро перевищить спискову кількість!.....
Хай би вас холера покосила, зелена ракова пухлина на тілі України .......
"Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок... Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону... Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация.
По его мнению, Киев "должен сделать невозможное" для спасения бойцов "Азова".