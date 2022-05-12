Украина проверяет каждый выданный гражданам РФ документ, дающий вид на жительство в стране

Государственная миграционная служба вместе с правоохранительными органами проводит аудит каждого документа, выдаваемого гражданам России и позволявшего им временно или постоянно находиться на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время брифинга заявила глава Миграционной службы Наталья Науменко.

"Что касается граждан Российской Федерации, лица, имеющие виды на временное проживание, они продолжают находиться на законных основаниях на территории Украины и могут беспрепятственно осуществлять въезд и выезд с территории Украины, но через контролируемые пункты пропуска. В то же время, с правоохранительными органами мы проводим абсолютно полный аудит оснований выдачи вида на временное или постоянное проживание гражданам Российской Федерации, разрешений на иммиграцию, гражданств, чтобы выделить тех, кто может осуществлять против Украины определенную деятельность", - сказала она.

Также Науменко добавила, что сейчас готовится решение правительства, которое сменит алгоритм дальнейшей работы по выдаче таких документов гражданам РФ.

"Мы понимаем, что в этом направлении работу нужно усиливать", – сказала она.

Что касается граждан Беларуси, то для них пока ситуация кардинально не меняется.

"Политика по отношению к гражданам Беларуси пока не изменилась, мы будем в ближайшее время возобновлять принятие документов", - сказала она.

