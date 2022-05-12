Украина проверяет каждый выданный гражданам РФ документ, дающий вид на жительство в стране
Государственная миграционная служба вместе с правоохранительными органами проводит аудит каждого документа, выдаваемого гражданам России и позволявшего им временно или постоянно находиться на территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время брифинга заявила глава Миграционной службы Наталья Науменко.
"Что касается граждан Российской Федерации, лица, имеющие виды на временное проживание, они продолжают находиться на законных основаниях на территории Украины и могут беспрепятственно осуществлять въезд и выезд с территории Украины, но через контролируемые пункты пропуска. В то же время, с правоохранительными органами мы проводим абсолютно полный аудит оснований выдачи вида на временное или постоянное проживание гражданам Российской Федерации, разрешений на иммиграцию, гражданств, чтобы выделить тех, кто может осуществлять против Украины определенную деятельность", - сказала она.
Также Науменко добавила, что сейчас готовится решение правительства, которое сменит алгоритм дальнейшей работы по выдаче таких документов гражданам РФ.
"Мы понимаем, что в этом направлении работу нужно усиливать", – сказала она.
Что касается граждан Беларуси, то для них пока ситуация кардинально не меняется.
"Политика по отношению к гражданам Беларуси пока не изменилась, мы будем в ближайшее время возобновлять принятие документов", - сказала она.
Гогілашвілі чоловік секретарки Зеленського з роспаспортом?
Зелені курви все "про*бали"(
З глузду з'їхали чи що ?
....
А тепер давайте серйозно. Хлопці, є Роман Цимбалюк. Він на інформаційному фронті зробив більше проти росіян, ніж решта журналістів разом. У нього дружина - громадянка Росії. І у них діти - українці. І що її виганяти?
Я естонець, але я мав громадянство СРСР, і потім відразу за замовчуванням російське, тому що в момент розпаду я навчався на території рашки. Проте я звідти поїхав до України, у мене дружина українка та діти українці. Я перед війною склав іспит на мову, зібрав усі документи на отримання громадянства України - не встиг, так і залишився з посвідкою на постійне проживання. У рішці на мене полюють. І що, мене теж видати їм? Чи Айдера Муждабаєва? Чи Бабченко?
А яке громадянство у Ківи, у Шарія, у Медведчука? Вони начебто 100-відсоткові українці. Вони, виходить, хороші, бо вони українці та паспорти кацапії у них немає?
Так ось. Зараз у світі приблизно 5 мільйонів людей, які мають громадянство рашкостану, але не є росіянами ні за національністю, ні за способом мислення. А в Україні приблизно 50 тисяч людей, які очікували на рішення щодо громадянства України, і більшість з них мають громадянство рашкостану. І більшість із них воювали проти русні на Донбасі. Як мені говорили в міграційній службі, за Зеленського жодного разу не збиралася комісія з громадянства, тобто жодному з них не надали громадянства.
А тепер подумайте, щоправда тільки паспорт вже визначає рашиста?