РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5733 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 225 23

Украина проверяет каждый выданный гражданам РФ документ, дающий вид на жительство в стране

на,вид,жительство

Государственная миграционная служба вместе с правоохранительными органами проводит аудит каждого документа, выдаваемого гражданам России и позволявшего им временно или постоянно находиться на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время брифинга заявила глава Миграционной службы Наталья Науменко.

"Что касается граждан Российской Федерации, лица, имеющие виды на временное проживание, они продолжают находиться на законных основаниях на территории Украины и могут беспрепятственно осуществлять въезд и выезд с территории Украины, но через контролируемые пункты пропуска. В то же время, с правоохранительными органами мы проводим абсолютно полный аудит оснований выдачи вида на временное или постоянное проживание гражданам Российской Федерации, разрешений на иммиграцию, гражданств, чтобы выделить тех, кто может осуществлять против Украины определенную деятельность", - сказала она.

Также Науменко добавила, что сейчас готовится решение правительства, которое сменит алгоритм дальнейшей работы по выдаче таких документов гражданам РФ.

"Мы понимаем, что в этом направлении работу нужно усиливать", – сказала она.

Что касается граждан Беларуси, то для них пока ситуация кардинально не меняется.

"Политика по отношению к гражданам Беларуси пока не изменилась, мы будем в ближайшее время возобновлять принятие документов", - сказала она.

Читайте: Путин должен смириться с тем, что он проиграет, – Уоллес

документ (401) россия (97265) Украина (45126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Баканова жонушка під перевірку теж піде?
Гогілашвілі чоловік секретарки Зеленського з роспаспортом?
Зелені курви все "про*бали"(
показать весь комментарий
12.05.2022 13:40 Ответить
+12
Це мєрзость тіпи. Скоро знову скажуть ,що в оркостані живуть мільйони українців і ми не можемо ламати їх життя. А про кацапів це взагалі сюр, можуть заїхати та виїхати як і раніше.Та ви там зовсім ****...лись. Всіх кацапів нах , хто не воює і офіційно не волонтерить.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:45 Ответить
+10
Є ще один документ, який дозволяє кацапо-зольдатен залишатися в Україні:

показать весь комментарий
12.05.2022 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де Мураєв?
показать весь комментарий
12.05.2022 13:28 Ответить
Лише один документ для громадян кацапії може служити дозволом для проживання в Україні - контракт з ВСУ.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:29 Ответить
"Що стосується громадян Білорусі, то для них поки що ситуація кардинально не змінюється." Мало 9 років війни, мало літаків і ракет залетіла з території Білорусії, мало окупантів вдерлось з тих картопляних полів. Ну і ФСБ теж надо якось працювати. Розуміємо. А як те, що то союзна держава агресора? Один, понімаєш, народ тока "зі знаком якості"?
показать весь комментарий
12.05.2022 13:40 Ответить
Ніякий папір підписаний з кацапом нічого не вартий. Звісно, що є гарні кацапи, але за іронію долі це тільки кожний 200-й. Коли мова йде про геноцид нашої Нації шукати у лайні шоколадку не варто.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:45 Ответить
Є ще один документ, який дозволяє кацапо-зольдатен залишатися в Україні:

показать весь комментарий
12.05.2022 13:47 Ответить
Баканова жонушка під перевірку теж піде?
Гогілашвілі чоловік секретарки Зеленського з роспаспортом?
Зелені курви все "про*бали"(
показать весь комментарий
12.05.2022 13:40 Ответить
Це мєрзость тіпи. Скоро знову скажуть ,що в оркостані живуть мільйони українців і ми не можемо ламати їх життя. А про кацапів це взагалі сюр, можуть заїхати та виїхати як і раніше.Та ви там зовсім ****...лись. Всіх кацапів нах , хто не воює і офіційно не волонтерить.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:45 Ответить
Росіяни - наші споконвічні вороги. Не треба їх в Україні.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:47 Ответить
Осмелюсь спросить, кому-нибудь изветсна судьба пресловутой секретарши Зеленского и её быковатого муженька-приятеля Валуева?
показать весь комментарий
12.05.2022 13:47 Ответить
Принципово не видавати жоднісіньких дозволів.
З глузду з'їхали чи що ?
показать весь комментарий
12.05.2022 13:48 Ответить
Є люди з москови, які отримали посвідки, чи навіть громадянство і зараз в ЗСУ чи ТРО.
показать весь комментарий
12.05.2022 19:59 Ответить
Білорусів так само треба перевіряти, там є норм люди, які нам допомагають, але є і купа вати з промитими рос. ТБ мізками. + це держава агресор.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:51 Ответить
Треба не тільки дозволи на проживаня,а й наданя громадянства!
показать весь комментарий
12.05.2022 14:00 Ответить
Краще б провели аудит *********, яки мають громадянство ворога хоча б серед представників влади!
показать весь комментарий
12.05.2022 14:07 Ответить
Евгений Киселев после разгрома его НТВ уже насобирал целую банду типа "рюccких спецов"... своих Мосейчук и прочих Наташ Влащенко полный сад

....
показать весь комментарий
12.05.2022 14:19 Ответить
До ВСУ и ТРО не беруть, я звертався. Кажуть, що молодше вистачає.

А тепер давайте серйозно. Хлопці, є Роман Цимбалюк. Він на інформаційному фронті зробив більше проти росіян, ніж решта журналістів разом. У нього дружина - громадянка Росії. І у них діти - українці. І що її виганяти?

Я естонець, але я мав громадянство СРСР, і потім відразу за замовчуванням російське, тому що в момент розпаду я навчався на території рашки. Проте я звідти поїхав до України, у мене дружина українка та діти українці. Я перед війною склав іспит на мову, зібрав усі документи на отримання громадянства України - не встиг, так і залишився з посвідкою на постійне проживання. У рішці на мене полюють. І що, мене теж видати їм? Чи Айдера Муждабаєва? Чи Бабченко?
А яке громадянство у Ківи, у Шарія, у Медведчука? Вони начебто 100-відсоткові українці. Вони, виходить, хороші, бо вони українці та паспорти кацапії у них немає?

Так ось. Зараз у світі приблизно 5 мільйонів людей, які мають громадянство рашкостану, але не є росіянами ні за національністю, ні за способом мислення. А в Україні приблизно 50 тисяч людей, які очікували на рішення щодо громадянства України, і більшість з них мають громадянство рашкостану. І більшість із них воювали проти русні на Донбасі. Як мені говорили в міграційній службі, за Зеленського жодного разу не збиралася комісія з громадянства, тобто жодному з них не надали громадянства.

А тепер подумайте, щоправда тільки паспорт вже визначає рашиста?
показать весь комментарий
12.05.2022 14:56 Ответить
Щодо перевірок, то, я думаю, будь-хто з нас, які чекали дозволу на громадянство, готовий їх пройти. Чесно кажучи, я взагалі не уявляю, як рашистські диверсанти отримували українські паспорти та посвідки. Хто не в курсі - це ппц якийсь геморой. Якщо ти не перебуваєш у шлюбі з українкою (більше 3 років), або не маєш батьків українців, або дітей українців (більше 2 років), то жодні дозволи і тим більше громадянство тобі взагалі не світять, в Україні закони про громадянство дуже жорсткі. Море довідок та документів, нотаріуси, і ЗАВЖДИ ТІЛЬКИ особиста присутність. І це кілька років треба повторювати, перш ніж до останнього етапу прийдеш, і приїжджають перевіряють також, сусідів опитують. Я 3 роки ходив тільки з тимчасовою посвідкою, перш ніж отримав дозволу на постійне проживання, потім півроку збирав на громадянство - а ви спробуйте хоча б скласти іспит на мову для громадянства - туди тільки щоб записатися, це треба вже щоб дуже пощастило. Тож якщо хтось із рашистів зміг обійти все це, це лише корупція серед українців.
показать весь комментарий
12.05.2022 15:09 Ответить
Тобто чиновники вирішили добілетити тих хто вже заплатив за громадянство але іншим
показать весь комментарий
12.05.2022 15:03 Ответить
не зеленые давали им посвидки и не им их лишать. Может и родителей оставить и не приезжать?
показать весь комментарий
12.05.2022 15:26 Ответить
а що їх перевіряти, анулювати і викинути нафіг з України
показать весь комментарий
12.05.2022 15:39 Ответить
А що робити з сепарнею і відвертою кацапнею з українськими паспортами?
показать весь комментарий
12.05.2022 16:59 Ответить
Попів з мп сатанату теж перевірять ? Щось не віриться .
показать весь комментарий
12.05.2022 22:36 Ответить
 
 