Оккупанты вывезли в РФ почти 2 тыс. украинских детей из Луганской и Донецкой областей, - Денисова

Російські військові вивезли на територію РФ приблизно 2 тис. українських дітей із Луганської та Донецької областей.

Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Российские СМИ, ссылаясь на представителя при президенте РФ по правам ребенка, сообщают, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находящиеся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, будут получать гражданство РФ.

Для этого вроде бы были достигнуты договоренности с руководством оккупационных администраций", - написала Денисова.

Уполномоченный по правам человека также сообщает, что предоставление российского гражданства маленьким украинцам упростит возможность усыновлять их семьям из РФ. Ведь органы российской власти неоднократно озвучивали намерение подготовить изменения в законодательство именно с этой целью.

Сейчас готовятся соглашения между Кремлем и оккупационными администрациями в ОРДЛО, чтобы создать видимость "правовых процедур" для похищения несовершеннолетних украинцев и передачи их в российские семьи.

В настоящее время из Донецкой и Луганской областей на территорию Российской Федерации захватчики вывезли более 2 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Насильственная передача детей из одной национальной группы в другую содержит признаки геноцида в соответствии со статьей 2 Конвенции о Предупреждение преступления геноцида и наказание за него. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав человека в Украине", - отмечает Денисова.

