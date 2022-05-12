РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7729 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
933 4

Оккупанты вывезли в РФ почти 2 тыс. украинских детей из Луганской и Донецкой областей, - Денисова

війна,діти,бомбардування

Російські військові вивезли на територію РФ приблизно 2 тис. українських дітей із Луганської та Донецької областей.

Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Российские СМИ, ссылаясь на представителя при президенте РФ по правам ребенка, сообщают, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находящиеся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, будут получать гражданство РФ.

Для этого вроде бы были достигнуты договоренности с руководством оккупационных администраций", - написала Денисова.

Уполномоченный по правам человека также сообщает, что предоставление российского гражданства маленьким украинцам упростит возможность усыновлять их семьям из РФ. Ведь органы российской власти неоднократно озвучивали намерение подготовить изменения в законодательство именно с этой целью.

Сейчас готовятся соглашения между Кремлем и оккупационными администрациями в ОРДЛО, чтобы создать видимость "правовых процедур" для похищения несовершеннолетних украинцев и передачи их в российские семьи.

Также читайте: Более 1 млн украинцев оккупанты вывезли на территорию РФ, - Денисова

В настоящее время из Донецкой и Луганской областей на территорию Российской Федерации захватчики вывезли более 2 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Насильственная передача детей из одной национальной группы в другую содержит признаки геноцида в соответствии со статьей 2 Конвенции о Предупреждение преступления геноцида и наказание за него. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав человека в Украине", - отмечает Денисова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я бы им письки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу", - жена оккупанта об украинских детях. АУДИО

Денисова Людмила (996) дети (6732)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не без твоєї допомоги!
Денісова - безвідповідальне і безмозгле створіння, з історією розкрадання державних коштів і зловживання службовим становищем
Саме через її пост у медіа про дітей, що ховаються у херсонській церкві, москалі прочесали усі церкви в місті, знайшли і вивезли у мордер близько 70 українських дітей! ...
Отака державна курва ..... безмозгла .... а може і навмисно ..... тварюка ....
показать весь комментарий
12.05.2022 15:43 Ответить
Абсолютно з Вами згоден! Чем менше ****..... ть наші високо і просто посадовці в ЗМІ і в соцмережах, тим краще успіхи нашої армії. З дитинства пам'ятаю дуже доречний під час війни лозунг : "БОЛТУН НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА і ВРАГ ПОДСЛУШИВАЕТ"
показать весь комментарий
12.05.2022 16:09 Ответить
Якщо послухати росіянку Денисову (розповідала, що в Бучі вбивали українців не росіяни, а кадирівці і буряти), то 2 тисячі дітей вивезли буряти і чеченці, росіяни-московити ж добрі. Так пані росяянка? Не соромно?
показать весь комментарий
12.05.2022 18:50 Ответить
Детей жалко.... Ведь кроме картинки на ТВ они рашке на хер не нужны....
У них бабки по мусоркам кормятся....
А с сиротами ещё хуже....
Да ещё это дети укр нациков.... Жизнь детей раскулаченых и врагов народа в рашке была не сахар....
показать весь комментарий
13.05.2022 03:11 Ответить
 
 