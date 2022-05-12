На Черниговщине снесут монумент "Три сестры", посвященный дружбе с РФ и Беларусью
Монумент стоит в селе Сеньковка на границе Украины, России и Белоруссии. Его снимут с учета как памятку истории местного значения и демонтируют.
Такое решение приняла Черниговская областная военная администрация, сообщает Цензор.НЕТ.
Монумент был установлен в 1975 году. Он является памяткой истории и имеет охранный номер 574-Чр. Чтобы соблюсти все процедуры, монумент сначала снимут с учета - для этого сейчас готовят документы в Минкульт. После этого постройку можно будет демонтировать.
Решение о подготовке документов было единогласно принято на заседании Консультативного совета по охране культурного наследия при Департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОВА.
Его нужно взорвать, и развалины оставить как символ разваленной дружбы!