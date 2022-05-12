РУС
"Никакой нормализации": Джонсон не видит путей к возвращению нормальных отношений с Путиным

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит вариантов нормализации отношений с президентом Владимиром Путиным после вторжения России в Украину.

Об этом Джонсон заявил в интервью LBC Radio, передаёт Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, можно ли было бы снова приветствовать Путина на мировой арене, если бы он покаялся, Джонсон ответил, что не видит таких возможностей.

"Покаяние сейчас будет очень трудным для Владимира Путина. Я считаю, что нет ничего невозможного, но я просто не могу понять, как мы можем сейчас нормализовать отношения с Путиным", – подчеркнул Британский премьер.

Джонсон отметил, что мир рискует повторить 2014 год, когда Россия аннексировала Крым.

Смотрите: "Россияне должны вас бояться. Для меня честь помогать вам", - британский доброволец Конор Брейсвейт в Харьковской области. ВИДЕО

"Мир в основном сказал, что это сплошной ужас. Мы осуждаем это. И мы ввели санкции. Но вместе с тем мы начали с ним переговоры о дальнейшем пути и Путин в основном использовал это как способ "провернуть нож в Украине". Если бы украинцы сейчас заключили любое соглашение с Путиным, риск заключается в том, что он сделал бы то же самое, и они это знают. Поэтому короткий ответ - нет. Никакой нормализации, и Великобритания очень четко об этом говорит", - подытожил Джонсон.

+49
Він теж боїться зради Зелі.
12.05.2022 15:58 Ответить
+47
Треба нову клізму Зеленському. Бо його знову застопорило на мирних перемовинах з хайлом.
12.05.2022 15:58 Ответить
+43
Нормальные отношения с убийцей женщин и детей, могут быть только у моральных уродов. А террорист тем более, должен быть уничтожен!
12.05.2022 15:59 Ответить
Він теж боїться зради Зелі.
12.05.2022 15:58 Ответить
Рашкоботи, як мухи, в кожній темі намагаються розділити та дестабілізувати суспільство. Коли не можуть на фронті, починають кричати про зраду всередині. Нах за кораблем, свинособаки ! Українці єдині у своєму прагненні позбутись рашистського ярма та відвойувати свої землі. Ботяр в спам !
12.05.2022 16:08 Ответить
Запитай в українців і тих що на фронті і тих що ні,чи потрібні їм "зелені" переговори з окупантом і вбивцею українців .??? Що, крім кровопролиття і багатомільйонних жертв,та втрати українських земель , за багатостоліть переговорів з рашистом отримала Україна і її народ? Любі переговори з рашистом,це є легалізація рашистського хомута на шиї України і кожного українця.
12.05.2022 16:25 Ответить
в спам, так в спам, тебе, зебільного зрадника
12.05.2022 16:31 Ответить
Тому томагавки і петріоти, і насрати на бажання путіна.
12.05.2022 16:41 Ответить
Треба нову клізму Зеленському. Бо його знову застопорило на мирних перемовинах з хайлом.
12.05.2022 15:58 Ответить
Кому про шо, а коммунякам и шоколядным про Зеленского
12.05.2022 16:19 Ответить
З брандспойта.
12.05.2022 19:21 Ответить
Нормальные отношения с убийцей женщин и детей, могут быть только у моральных уродов. А террорист тем более, должен быть уничтожен!
12.05.2022 15:59 Ответить
На суде в Гааге с ним возможны нормальные отношения. Дать сказать последнее слово перед казнью.
12.05.2022 16:06 Ответить
Борису респект!
12.05.2022 16:08 Ответить
Борису Джонсонюку - РЕСПЕКТ!

Щирий козарлюга! З чубом! Справжній патріот-українець!
12.05.2022 16:14 Ответить
Гопник хоче перемовин...з... Ізраілєм...після

Шкандалю з дєбілом лощаддю...це неможливо...
12.05.2022 16:14 Ответить
Хоть один адекватный политик в етом мире, понимающий что с маньяком невозможно договориться
12.05.2022 16:16 Ответить
Багато той Джонсон понімає. От наше сонечко хоче з ****** порозумітись
12.05.2022 16:20 Ответить
свій до свого по -своє
12.05.2022 16:27 Ответить
Сказал, что Вова теперь опущенный и любой контакт с ним - сразу зашквар.
12.05.2022 16:20 Ответить
А найвеличніший сказав навпаки. Кому вірити7
12.05.2022 16:25 Ответить
Борис, разъясни этому долбню шоб не искал что-то в ******** глазах
12.05.2022 16:32 Ответить
а для чого, взагалі, відносини з бандитом, терористом і йбнутою істотою?
12.05.2022 16:33 Ответить
Борис Джонсон як раз і є ******** Черчиллем . Віват Борисе !
12.05.2022 16:37 Ответить
Здається, у нього гени Бандери.
12.05.2022 16:42 Ответить
А хфамілію має змінити на - Джонсоненко
12.05.2022 17:20 Ответить
А дєрьмак баче,як можна нормалізувати відносини з путлером. А зєля підмахне.
12.05.2022 16:41 Ответить
Джонсон приклад для наслідування багатьом українським політикам, у тому числі найвидатнішому за версією Г+Г.
12.05.2022 16:41 Ответить
Похоже. что Джонсон больший патриот Украины, чем некоторые "украинцы" во власти и ВР
12.05.2022 16:43 Ответить
"я просто не можу зрозуміти, як ми можемо зараз нормалізувати відносини з Путіним"
та легко...живым прикопать и забуты.
12.05.2022 16:52 Ответить
Як казав Черчиіль...ми з Рузвельтом по факту 4 Роки годували Саветы тушонкою та скумбрією зі ставрідою..а вони все вили..Мирова ліварюція Сраліна-чЛєніна пабіділа хвошиздіав... ДєбілЫ...
12.05.2022 16:56 Ответить
Це потрібно в головеньку Zе забити, що окрім капітуляції оркостану інших варіантів немає!!! А то знову захотів заглянуть в очко Хуūлу і сайтісь десь "пасрєдінє". Це те ж саме, якби грабіжник вдерся у вашу квартиру, почав гвалтувати всю сім'ю, і сказав, що одна кімната його. А через 8 років вбив стареньких батьків, знову гвалтує і катує всю сім'ю, повиносив всю побутову техніку і продав і каже, що йому вже потрібна вся квартира! Хіба до Zе не доходить, що такими загляданнями в очко апетит терориста лиш збільшиться, і він буде хотіти ще одну квартиру, а потім і цілий будинок!
12.05.2022 17:04 Ответить
Джонсон мабуть сої наївся. Бо патаму шо не хоче з найвеличнішим лідером їхати до маскви дивитись там кудись посередині.
12.05.2022 17:28 Ответить
только петля ***** вот и вся нормализация!
12.05.2022 19:40 Ответить
 
 