"Никакой нормализации": Джонсон не видит путей к возвращению нормальных отношений с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит вариантов нормализации отношений с президентом Владимиром Путиным после вторжения России в Украину.

Об этом Джонсон заявил в интервью LBC Radio, передаёт Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, можно ли было бы снова приветствовать Путина на мировой арене, если бы он покаялся, Джонсон ответил, что не видит таких возможностей.

"Покаяние сейчас будет очень трудным для Владимира Путина. Я считаю, что нет ничего невозможного, но я просто не могу понять, как мы можем сейчас нормализовать отношения с Путиным", – подчеркнул Британский премьер.

Джонсон отметил, что мир рискует повторить 2014 год, когда Россия аннексировала Крым.

"Мир в основном сказал, что это сплошной ужас. Мы осуждаем это. И мы ввели санкции. Но вместе с тем мы начали с ним переговоры о дальнейшем пути и Путин в основном использовал это как способ "провернуть нож в Украине". Если бы украинцы сейчас заключили любое соглашение с Путиным, риск заключается в том, что он сделал бы то же самое, и они это знают. Поэтому короткий ответ - нет. Никакой нормализации, и Великобритания очень четко об этом говорит", - подытожил Джонсон.