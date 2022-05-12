РУС
Предала Украину сама и вербовала коллег. ГБР сообщило о подозрении руководителю суда в Харьковской области

Оперативники ГБР установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду "единомышленников". Она активно призывала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое "судопроизводство" оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР сообщили ей о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает пожизненное заключения с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+39
а от дерьмак, тот очень и очень осторожен. занимаясь тем же в оп-е.
12.05.2022 16:25 Ответить
+37
Більший гнидник корупціі,ніж судова система,хіба що на Банковій та Грушевського!!!!!)))))
12.05.2022 16:25 Ответить
+34
Ще одна подружка портнова... Який *******.
12.05.2022 16:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
а от дерьмак, тот очень и очень осторожен. занимаясь тем же в оп-е.
12.05.2022 16:25 Ответить
Из австрийского окопа строчишь, или просто от войны свалил сыто пожить?
12.05.2022 16:56 Ответить
Із приводу дЄрьмака, то тільки лінивий не писав.
Я строчу із України, якщо що.
12.05.2022 17:30 Ответить
Та вы же всё знаете,так чего в прокуратуру не идёте или Джонсону-Байдену не напишите?
12.05.2022 17:58 Ответить
а ты где тем же занимаешься?
12.05.2022 17:00 Ответить
Ще одна подружка портнова... Який *******.
12.05.2022 16:25 Ответить
Говорят судьям надо ещё и ещё повышать зарплаты и пенсии..ага ватнику ничего не надо главное сосать гнилой пенис Х..ло
12.05.2022 16:30 Ответить
Судді бувають різними. Там же згадується суддя Мамалуй (до речі, з Харкова).
12.05.2022 16:37 Ответить
Це так - люди всюди різні. Але, якби (не дай Бог) мордор захопив Україну - гарантую - до 60% суддів вчинили би, як ця.
12.05.2022 16:48 Ответить
73%
12.05.2022 17:24 Ответить
Де там *******? Це наша повсякденність вже котре десятиліття. Таких суддів 90%.
12.05.2022 16:43 Ответить
Как и Прокуроров...и СБУ тоже не ангелы...все же помнят как Глава СБУ вышел на пенсию и тут же увеличил свои статки в 3 раза?...
12.05.2022 17:29 Ответить
Більший гнидник корупціі,ніж судова система,хіба що на Банковій та Грушевського!!!!!)))))
12.05.2022 16:25 Ответить
Тому,що немжливо бдувати з осіб з урвлячою ментальністю здоровий судоустрій.Сотня поганих чоботарів незробить нормальні чоботи
12.05.2022 17:18 Ответить
у нас такої малоросні, ДУЖЕ багато, не будьте наївними, їх просто доухіща!
12.05.2022 16:26 Ответить
Фаміліі немає і в якому місці , теж відсутнє - шкодА 😠
12.05.2022 16:26 Ответить
тільки то...повідомили їй про підозру в державній зраді.....а чому не взята під варту.....завтра вже втече....зелене шапіто продовжується....
12.05.2022 16:28 Ответить
А тепер замислиться чому ми не в ЄС та НАТО !!!)))
12.05.2022 16:29 Ответить
И почему?)))
12.05.2022 16:41 Ответить
З такою корумпованою на 99,9% судовою системою нас лише у Тайожний союз приймут !!!!))))
12.05.2022 16:50 Ответить
Та ладно, ее же реформировали!!!)))
12.05.2022 17:05 Ответить
Реформувати почали тільки якийсь із судів вищої інстанції.
12.05.2022 17:33 Ответить
На скрізь корумповану систему реформувати неможливо,лише докорінний демонтаж і з чистого аркуша!!!!)))))
12.05.2022 17:39 Ответить
Вона злочина на рівніформувпння й підходів. Це аналгог жОПи
12.05.2022 17:14 Ответить
Ну в судьи другие не попадают из за естественного отбора по Дарвину.
12.05.2022 16:30 Ответить
как єто слідчі ДБР посмєлі ссуДЬє підозру зробити ?
Може ще й заарештували ?
Та да, це вже з фантастики.
12.05.2022 16:35 Ответить
Вірне зауваження. Де прізвища, де фотографії ? Коли оборотні з ДБР ліпили справи на Порошенка, то зебіли про це верещали на всіх олігархічних ЗМІ.
12.05.2022 17:06 Ответить
Без малого 10 лет утверждаю- судебная система Украины должна быть полностью очищена и переформатирована. Никакого пожизненного статуса судьи, никакой уголовной неприкосновенности. И никаких похорон за счет государства
12.05.2022 16:37 Ответить
Понимаешью какая котовасия, судья без неприкосновенности-однозначно чиновник-взяточник,рай, обл, администрации. Со статусом неприкосновенности-просто взяточник. Никакое "реформирование" не поможет, это все фантазии на вольную тему. Нельзя "реформировать" отдельно взятую структуру от всего общества построенного на коррупции. Единственно-Верховный суд должен состоять из судей-англосасов, те которые в отставку ушли в США и Британии. Но и тут проруха-там англосаксонская модель права. А немцев-быстро коррумпируют.
12.05.2022 16:54 Ответить
А де пiдозра тим хто здав Чонгар? Чи це вже небезпека вийти на самих себе?
12.05.2022 16:37 Ответить
Це не на часі,ще є що здавати !!!!!))))
12.05.2022 16:41 Ответить
Проаналізуйте рішення судів і дійдете часом до висновку, що з такими судами і ворог не потрібен. Є випадки просто бізнесу, поліціянт та його родина ймовірно, що грабує громадян, ті скаржаться, до поліції, їх залякують,та потім подають до знайомої судді, та намагаються віджати все, що тільки можливо.
12.05.2022 16:37 Ответить
хоча і суддя (голова суду) а інтелекту ноль. Ну в якій країні під час бойових дій функціонують цивільні суди. Діваха видно постійно "употребляет"
12.05.2022 16:43 Ответить
Санкція статті передбачає покарання Джерело:
в виде перевода на другое место с повышением. Такими кадрами не разбрасываются, еще пригодится
12.05.2022 16:45 Ответить
просто у дэушки особый склад ума...даже у добкина козацькый осэлэдэць з вусамы ростэ прышвыдшенымы тэмпами...
12.05.2022 16:47 Ответить
пока не уничтожите внутреннего врага, покоя не будет.
12.05.2022 16:49 Ответить
Як мародерів прив'язати до дерева на нулі, хай насолоджується асвабадітелями!
12.05.2022 16:50 Ответить
Судова гілка влади геть прогнила вже давно. Жодні ВАКСи, Вищи ради юстиції та т.п. - імітація реформи правосуддя.
Єдиний вихід - перехід на принцип виборності суддей.
ОТГ обирає суддів першої інстанції, з'їзд суддей першої інстанції обирає суддей другої інстанції (обласного рівня), ті - суддей третьої інстанції (загальнодержавного рівня).
Суддя може обиратись на 4 роки, не більше, ніж на два терміни, жодних привілеїв, імунітетів і пожиттєвого утримання після завершення терміну перебування на посаді.
12.05.2022 16:51 Ответить
З 2004 цю пропозицію херив Ющ.
12.05.2022 17:17 Ответить
Кожен Президент хотів мати кишеньковий суд.
12.05.2022 18:07 Ответить
тот же московский патриархат, просто судебный. Ничего личного, просто интересы...
12.05.2022 16:52 Ответить
Поки не будуть реальні вироки з покаранням по максимуму санкції статті КК, справа з місця не зрушить. Зраджувати країну не страшно
12.05.2022 16:53 Ответить
а что у предательницы которая поддерживала оккупанта конфисковали?
12.05.2022 16:56 Ответить
Допоки судів не обиратиме громада не буде порядку.
12.05.2022 16:59 Ответить
Якщо проаналізувати якісний, насамперед моральний, склад наших суддів, то подібні дії не дивні.
12.05.2022 16:59 Ответить
А как же вынесенные ранее приговоры госизменником? Отменяются? Как госизменник может "судить" граждан Украины????
12.05.2022 17:08 Ответить
Антон Сененко

«Наша найбільша і найважча війна ще попереду.

Війна за розуми.

Війна за чесні суди.

За якісні медіа.

За справжні посадки навесні і покарання тих, хто весь час займався підривом інформаційної та військово-технічної безпеки держави.

Я лише можу уявити, як важко нашим бійцям стикатися з отаким в тилу.

Я лише можу уявити, що їх змушує тримати себе в руках.

Політика держави має бути безповоротна і немилосердна: викорінення російських та проросійських медіа, що засирають громадянам мізки.

Вони не мають зі свободою слова нічого спільного.

В цьому плані війна в певному сенсі безсила відкрити очі тим, хто її не бачить наживо, а спостерігає крізь призму соловйових, скабєєвих і шаріїв.

Та все буде Україна.

За 30 років подолано величезний ментальний шлях.

І добре, що «спровоцировані» російські танки горять, як сірники.

Слава Збройним Силам України.»

12.05.2022 17:10 Ответить
Що характерно,вона вважала,що посада(стан) судді,її, власність!!! Що виразно окреслює Злочинні засади формування суддівського корпусу. Неприпустимо робити суддів незалежними від громад!!! Неприпустима відсутність зворотнього зв'язку,й неможливість контролю за діяльністю чиновника суспільством. Злочинні концепції судоустрою,породжують злочинне функціонування системи
12.05.2022 17:11 Ответить
А фото где? Ведь даже если доведут до суда, наш самый гуманный суд в мире сразу её отпустит... Так хоть зеленкой можно будет облить...
12.05.2022 17:14 Ответить
Коли ДБР заарештує своїх колег-під@расів, що переслідували Пашинського і Чорновол за порятунок розробок КБ "Луч"?
12.05.2022 17:28 Ответить
Тут на цензоре в каментах сборище дол@@@бов стало.
-Почему она не задержана?аррряя...

Потому что свалила она на мордор идиоты вы. Того и не задержана. И применнена к ней процедура заочного уголовного производства.

Зы: шо сталося тут на цензоре. Раньше ж адекватные были.
12.05.2022 17:30 Ответить
звідки така освідомленість? В статті цього немає.... А в мордор свалить бо незаарештували...
12.05.2022 17:42 Ответить
Так, вона - лайно! Так, таких багато!
Але проблема не в ній, а у ментальності нашого народу. Її ж не з Венеры прислали? А львівського суддю-колядника прислали не з Марсу. Як і решту чиновників. Тож....
12.05.2022 17:35 Ответить
НА КОЛ ТВАРЬ
12.05.2022 17:46 Ответить
скiльки рокiв дали???
12.05.2022 17:49 Ответить
Почему среди предателей больше всего именно судей или полицейских? Не зажрались ли они на огромных зарплатах и левых доходах, результаты которых боятся потерять?
12.05.2022 18:57 Ответить
 
 