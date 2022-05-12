Предала Украину сама и вербовала коллег. ГБР сообщило о подозрении руководителю суда в Харьковской области
Оперативники ГБР установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду "единомышленников". Она активно призывала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое "судопроизводство" оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором", - говорится в сообщении.
Следователи ГБР сообщили ей о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает пожизненное заключения с конфискацией имущества.
Я строчу із України, якщо що.
Може ще й заарештували ?
Та да, це вже з фантастики.
в виде перевода на другое место с повышением. Такими кадрами не разбрасываются, еще пригодится
Єдиний вихід - перехід на принцип виборності суддей.
ОТГ обирає суддів першої інстанції, з'їзд суддей першої інстанції обирає суддей другої інстанції (обласного рівня), ті - суддей третьої інстанції (загальнодержавного рівня).
Суддя може обиратись на 4 роки, не більше, ніж на два терміни, жодних привілеїв, імунітетів і пожиттєвого утримання після завершення терміну перебування на посаді.
«Наша найбільша і найважча війна ще попереду.
Війна за розуми.
Війна за чесні суди.
За якісні медіа.
За справжні посадки навесні і покарання тих, хто весь час займався підривом інформаційної та військово-технічної безпеки держави.
Я лише можу уявити, як важко нашим бійцям стикатися з отаким в тилу.
Я лише можу уявити, що їх змушує тримати себе в руках.
Політика держави має бути безповоротна і немилосердна: викорінення російських та проросійських медіа, що засирають громадянам мізки.
Вони не мають зі свободою слова нічого спільного.
В цьому плані війна в певному сенсі безсила відкрити очі тим, хто її не бачить наживо, а спостерігає крізь призму соловйових, скабєєвих і шаріїв.
Та все буде Україна.
За 30 років подолано величезний ментальний шлях.
І добре, що «спровоцировані» російські танки горять, як сірники.
Слава Збройним Силам України.»
-Почему она не задержана?аррряя...
Потому что свалила она на мордор идиоты вы. Того и не задержана. И применнена к ней процедура заочного уголовного производства.
Зы: шо сталося тут на цензоре. Раньше ж адекватные были.
Але проблема не в ній, а у ментальності нашого народу. Її ж не з Венеры прислали? А львівського суддю-колядника прислали не з Марсу. Як і решту чиновників. Тож....