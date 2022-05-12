Предала Украину сама и вербовала коллег. ГБР сообщило о подозрении руководителю суда в Харьковской области

Оперативники ГБР установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду "единомышленников". Она активно призывала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое "судопроизводство" оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР сообщили ей о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает пожизненное заключения с конфискацией имущества.