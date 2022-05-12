Пострадавшие области будут иметь собственные каталоги потребностей, – ОП

Для каждой пострадавшей области создается исчерпывающий каталог инфраструктурных потребностей, что впоследствии будет основой для помощи от международных партнеров, которые будут участвовать в восстановлении соответствующих регионов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Тимошенко, каталог потребностей будет включать в себя список всех поврежденных инфраструктурных объектов, которые предстоит отстроить. Уже в ближайшие дни первая редакция такой базы данных будет представлена Президенту Владимиру Зеленскому.

"Каждый регион разделен на более чем 14 кластеров, это – инфраструктура разрушенная и поврежденная, инфраструктура жилая, дорожная, социальная, то есть школы и садики, инфраструктура административная и еще много инфраструктурных объектов. Мы уже сейчас собрали первые данные, наши аналитики их обрабатывают, поэтому еще день-два и у нас будут "персональные" каталоги каждой области", – отметил он.

Тимошенко добавил, что именно эти каталоги будут впоследствии использоваться в переговорах с теми странами, которые готовы будут помочь восстановить соответствующие регионы.

"Уже предварительные разговоры были, они проходят практически ежедневно, и страны заявляют о кураторах регионов, можно это так назвать. Мы над этим работаем, и я думаю, что уже в ближайшее время будет коммюнике с результатами, и мы будем переходить на другой этап восстановления", – рассказал заместитель руководителя ОП.

Смотрите также: Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В свою очередь, государство в качестве временных решений активно занимается частичным восстановлением пострадавших регионов для того, чтобы люди могли безопасно вернуться и проживать в освобожденных населенных пунктах. Однако окончательное решение о полном обновлении регионов будет приниматься совместно с военными.

"Никто пока не говорит о полном восстановлении или реконструкции мостов или дорог. Все это временные решения, а не временные решения будут делаться в послевоенное время или по разрешению наших ВСУ", – подчеркнул Тимошенко.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, Украина не будет сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где уже прекратились боевые действия.