В Тростянце возле больницы на мине подорвался трактор, - Живицкий. ФОТО

В городе Тростянец Сумской области на мине взорвался трактор.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Тростянец. Возле больницы (там, где стоял вражеский танк, стрелявший по больнице) на мине взорвался гражданский трактор. Все живы, один человек получил контузию", - написал глава ОВА.

Случилось это сегодня, 12 мая, после обеда.

