РУС
В Тростянце возле больницы на мине подорвался трактор, - Живицкий. ФОТО

В городе Тростянец Сумской области на мине взорвался трактор.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

В Тростянце возле больницы на мине подорвался трактор, - Живицкий 01

"Тростянец. Возле больницы (там, где стоял вражеский танк, стрелявший по больнице) на мине взорвался гражданский трактор. Все живы, один человек получил контузию", - написал глава ОВА.

Случилось это сегодня, 12 мая, после обеда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевской области на противотанковых минах взорвались трактор и автомобиль ГСЧС. ФОТО

взрыв (6907) минирование (1449) Сумская область (3676) Тростянец (28)
Трактор это мелочь. Наши власти радостно рассказывают о посевной. Посеять это многое, но не главное. Вопрос в другом. Сможем ли мы собрать урожай хлеба в этом году. ведь достаточно одного залпа из РСЗО чтобы 100% уничтожить хлебное поле. А как горит хлеб лучше и не знать
12.05.2022 16:52 Ответить
що ти несеш? і навіщо з погріба виходив? сиди там і не виходь.
12.05.2022 17:00 Ответить
сможем. Им тогда не до залпов будет. А вот смогут ли этот хлеб в этом году есть бедуины и прочие феллахи - это вопрос.
12.05.2022 17:02 Ответить
Ну так є центральні і західні області, де ніяких РСЗО нема і близько... Думаю, для себе має вистачити урожаю, але про експорт поки доведеться забути!
12.05.2022 17:04 Ответить
У рашистів ще є крилаті ракети. Хіба переорювати поле, ділячи його на квадрати, щоб згоріло не все.
12.05.2022 17:17 Ответить
А по противопажарке и должны быть квадраты по 50 га...
12.05.2022 20:49 Ответить
Терпляче чекаю на чергове слововиверження наших форумних ікспердів. Варіантів за сьогодні два: міна не така, трактор не такий якийсь. Вивернуті уявлення інколи у наших диванних...
12.05.2022 17:02 Ответить
Точно. Отмечусь; мина ПОМка, трактор ремонтопригоден.
12.05.2022 17:06 Ответить
 
 