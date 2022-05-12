РУС
Рашисты планируют выдавать паспорта РФ на оккупированных территориях Украины, - Минобороны

Российские оккупационные администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий Украины в состав Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские военно-гражданские администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав россии. В том числе: изменения административно-территориального деления; адаптация правоохранительной, банковской и пограничных систем к российскому законодательству; подготовка нормативно-правовой базы для выдачи паспортов рф и т.д.", - сказал Мотузяник.

Он отметил, что российские войска продолжают целенаправленно уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины путем нанесения ракетных/авиационных ударов и артиллерийских обстрелов жилых районов и объектов инфраструктуры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской областях, а также приграничных населенных пунктах Сумской области.

