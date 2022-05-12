РУС
Еврокомиссия одобрила план, который поможет Украине экспортировать зерно из-за блокады портов Россией

Европейская комиссия представила план действий, направленный на помощь Украине экспортировать агропромышленную продукцию, так называемые "Полосы солидарности" Solidarity Lanes.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После вторжения России в Украину и блокады ею украинских портов украинское зерно и другие сельскохозяйственные товары больше не могут добраться до места назначения. Ситуация угрожает глобальной продовольственной безопасности, и существует острая необходимость в создании альтернативных логистических маршрутов с использованием всех соответствующих видов транспорта", - констатировали в ЕК.

По словам еврокомиссара по транспорту Адины Велян, 20 млн тонн зерна должны быть отправлены из Украины менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС.

"Это гигантская задача, поэтому важно координировать и оптимизировать логистические цепочки, прокладывать новые маршруты и избегать, насколько это возможно, узких мест. Наши предложения касаются неотложных решений, а также среднесрочных и долгосрочных мер для лучшего соединения и интеграции инфраструктуры Украины с инфраструктурой ЕС. Как для краткосрочных, так и для долгосрочных решений мы будем работать с украинскими властями и в тесном сотрудничестве с соседними государствами-членами, которые не пожалели усилий, чтобы помочь во время этого кризиса", - пояснила Валеан.

В пресс-релизе, распространенном в этой связи, отмечается, что по состоянию на сегодня, несмотря на немедленные усилия ЕС и его государств-членов по упрощению пересечения границы между Украиной и ЕС, тысячи вагонов и грузовиков ожидают оформления на украинской стороне.

"Среднее время ожидания вагонов составляет 16 дней, а на некоторых границах доходит до 30 дней. Еще больше готового к экспорту зерна все еще хранится на украинских элеваторах. Среди проблем — разная ширина колеи: украинские вагоны несовместимы с большей частью железнодорожной сети ЕС, поэтому большинство товаров необходимо перегружать в грузовики или вагоны, соответствующие стандартной колее ЕС. Этот процесс занимает много времени, а перевалочные мощности вдоль границ ограничены", - перечислили в Еврокомиссии некоторые проблемы.

Для того, чтобы устранить эти препятствия и создать полосы солидарности, Комиссия вместе с государствами-членами и заинтересованными сторонами будет работать над приоритетными действиями в краткосрочной перспективе.

Первым приоритетам указан дополнительный грузовой подвижной состав, суда и грузовики. "С этой целью Комиссия призывает участников рынка ЕС срочно предоставить дополнительные транспортные средства. Чтобы согласовать спрос и предложение и установить соответствующие контакты, Комиссия создаст логистическую платформу для установления контактов и попросит государства-члены назначить специальные контактные пункты Solidarity Lanes.

Другим приоритетом названа пропускная способность транспортных сетей и перегрузочных терминалов: экспортные поставки украинской сельскохозяйственной продукции должны быть приоритетными, а управляющие инфраструктурой должны предоставить железнодорожные слоты для этого экспорта. "Комиссия также призывает участников рынка срочно перебросить мобильные зернопогрузчики на соответствующие пограничные терминалы для ускорения перевалки. Соглашение об автомобильных перевозках с Украиной также устранит узкие места", - озвучили механизм в Еврокомиссии.

Также среди приоритетов таможенные операции и другие проверки и хранение продукции на территории ЕС. С этой целью Комиссия призывает национальные власти проявлять максимальную гибкость и обеспечивать адекватное укомплектование персоналом для ускорения процедур в пунктах пересечения границы, оценит доступные складские мощности в ЕС и будет координировать свои действия с государствами-членами, чтобы помочь обеспечить больше мощностей для временного хранения украинского экспорта.

В среднесрочной перспективе для улучшения сообщения между ЕС и Украиной Европейская комиссия будет работать над увеличением пропускной способности инфраструктуры новых экспортных коридоров и над созданием новых инфраструктурных связей в рамках реконструкции Украины. "Следующий раунд конкурса Connecting Europe Facility (CEF) позволит поддержать проекты по улучшению транспортного сообщения с Украиной, в том числе для железнодорожного сообщения и железнодорожных терминалов. На этом фоне Комиссия сегодня приняла Решение подписать с Украиной соглашение высокого уровня об обновлении карт Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в рамках политики Комиссии по расширению TEN- Т в соседние страны", - отмечается в пресс-релизе.

+12
12.05.2022 17:24 Ответить
+12
давно треба будувати в Україні євроколію
12.05.2022 17:48 Ответить
+10
В прошлом году Украина собрала 84 миллиона тонн зерновых. Это больше 2 тонн зерна на человека - включая новорожденных и стариков. Такие количества сажались с расчетом на то что будут экспортироваться.
12.05.2022 17:42 Ответить
12.05.2022 17:24 Ответить
Четверо? Чотири тисячі!
12.05.2022 19:53 Ответить
нехай застріляться ті митники разом з подільниками- погранцями товстомордими.
12.05.2022 21:32 Ответить
осенью бубочка булочки будэ импортировать...все при деле.
12.05.2022 17:25 Ответить
майськіє шашлики ми вже проїхали....
12.05.2022 17:40 Ответить
Я перепрошую, а ми шо їсти будемо? Чи в нас лишки зернових?
Чи мабуть нам по кишені буде буханець за 50 гривень?
12.05.2022 17:34 Ответить
Писали що практично двохрічний запас зерна, навіть якщо в цьому році нічого не сіяти.
12.05.2022 22:38 Ответить
Без експорту зерна наступного року будете їсти те , що зможуть вам завезти із Євросоюзу . Не рахуйте вартість буханця , а дайте відповідь де аграріям взяти обігові кошти якщо їхній урожай не буде продано ? Держава дає кредит на посівну , але кредити потрібно гасити , питання чим ?
13.05.2022 00:22 Ответить
Ти звідки сам? "Держава" ніякі кредити не дає - дають коменрційні банки
13.05.2022 00:40 Ответить
Шота я насторожился после новости, что нужно как можно скорее вывезти из Украины продовольствие. И весь цивилизованный мир будет на в этом помогать. Во как!
12.05.2022 17:39 Ответить
В прошлом году Украина собрала 84 миллиона тонн зерновых. Это больше 2 тонн зерна на человека - включая новорожденных и стариков. Такие количества сажались с расчетом на то что будут экспортироваться.
12.05.2022 17:42 Ответить
Так чому ціни на хліб тільки зростають, а не знижуються?
12.05.2022 23:21 Ответить
Ви ціну пального , міндобрива , запчастин , засобів захисту , посівного матеріалу бачили ? Чи вас цікавить тільки ціна на хліб ? Хочете мати дешевий хліб - забезпечте селян витратними матеріалами по таких же цінах ! Все виросло у ціні в 3-4 рази , а зерно по вашому повинне подешевшати ?(( Цікава логіка ((
13.05.2022 00:26 Ответить
Про яких "селян" ви розповідаєте? Які свої паї сдають? Нашо їх чимось "забезпечувати" - комунізм, чи шо?
13.05.2022 00:43 Ответить
Україна одночасно і москалів гамселить, і світ годує - точно що ненька для всієї планети.
12.05.2022 17:44 Ответить
давно треба будувати в Україні євроколію
12.05.2022 17:48 Ответить
Саме так,в прямому сенсі інтегруватися до ЕС разом з переходом на єврорейки!Бо з совковим стандартом ми прив'язані до росії.
12.05.2022 18:06 Ответить
То вона так тільки називається.
Україна, Болгарія, = 1520 мм
Португалія і Іспания = 1668
Італія = 950 і 1445
Німечина, Польща, Франція = 1435
12.05.2022 19:24 Ответить
Швейцарія взагалі 750мм
12.05.2022 19:26 Ответить
Це ви де про 1445-мм залізницю в Італії почули??

Лише кілька міських трамваїв.

1435-мм справді універсальна колія -- не лише Євро, а й Америки, Японії (всі Шінкансен будуються під неї) і Китаю.

У Швейцарії три чверті всіх колій теж шириною 1435 мм.

Вивчайте, будь-ласка, предмет перед тим, як писати.
12.05.2022 21:03 Ответить
от добре що у всіх буде добре... ОКРІМ НАС!
12.05.2022 17:48 Ответить
Помните, недавно один идиот из нашей (!) власти всерьёз предлагал строить гиперлупы, вместо того, чтобы обновлять подвижной состав, ремонтировать убитое грузовыми составами дорожное полотно. Где он теперь, этот идиот? В какой стране?
12.05.2022 17:53 Ответить
тварь точно в порядке а где мои поборы
12.05.2022 18:01 Ответить
Гиперлуп построил бы Илон Маск, чем обеспечил бы кучу рабочих мест в Украине!

Но зеленым ********* нужно было только "жрать-срать-ржать"

А еще Маки интернетом Старлинк обеспечил пол-Украины, где связь порушили кацапы - правда идиот?
13.05.2022 00:45 Ответить
О зачюхались
12.05.2022 17:59 Ответить
12.05.2022 20:58 Ответить
Элементарно....
Заходят в чёрное море воен корабли НАТО и на др кораблях стран НАТО вывозят зерно.
Рашка зассыт что то делать....
Но может мин накидать, что ей тоже помешает.
13.05.2022 03:13 Ответить
А чи не простіше було б відправити авіацію та кораблі НАТО в район Чорного моря та розбомбити нахер усі російські військові кораблі, які блокують українські порти? А заразом потопити російські підводні човни, які бовтаються там без діла, як лайно в ополонці.
13.05.2022 07:55 Ответить
Недавно слышала на канале Юрия Швеца новость о том, что под мандатом ООН корабли Великобритании и других стран НАТО могут создать типа гуманитарный коридор в море, чтобы разблокировать порты Украины для вывоза продовольствия, есть какая-то процедура
13.05.2022 08:39 Ответить
 
 