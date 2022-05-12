Еврокомиссия одобрила план, который поможет Украине экспортировать зерно из-за блокады портов Россией

Европейская комиссия представила план действий, направленный на помощь Украине экспортировать агропромышленную продукцию, так называемые "Полосы солидарности" Solidarity Lanes.

"После вторжения России в Украину и блокады ею украинских портов украинское зерно и другие сельскохозяйственные товары больше не могут добраться до места назначения. Ситуация угрожает глобальной продовольственной безопасности, и существует острая необходимость в создании альтернативных логистических маршрутов с использованием всех соответствующих видов транспорта", - констатировали в ЕК.

По словам еврокомиссара по транспорту Адины Велян, 20 млн тонн зерна должны быть отправлены из Украины менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС.

"Это гигантская задача, поэтому важно координировать и оптимизировать логистические цепочки, прокладывать новые маршруты и избегать, насколько это возможно, узких мест. Наши предложения касаются неотложных решений, а также среднесрочных и долгосрочных мер для лучшего соединения и интеграции инфраструктуры Украины с инфраструктурой ЕС. Как для краткосрочных, так и для долгосрочных решений мы будем работать с украинскими властями и в тесном сотрудничестве с соседними государствами-членами, которые не пожалели усилий, чтобы помочь во время этого кризиса", - пояснила Валеан.

В пресс-релизе, распространенном в этой связи, отмечается, что по состоянию на сегодня, несмотря на немедленные усилия ЕС и его государств-членов по упрощению пересечения границы между Украиной и ЕС, тысячи вагонов и грузовиков ожидают оформления на украинской стороне.

"Среднее время ожидания вагонов составляет 16 дней, а на некоторых границах доходит до 30 дней. Еще больше готового к экспорту зерна все еще хранится на украинских элеваторах. Среди проблем — разная ширина колеи: украинские вагоны несовместимы с большей частью железнодорожной сети ЕС, поэтому большинство товаров необходимо перегружать в грузовики или вагоны, соответствующие стандартной колее ЕС. Этот процесс занимает много времени, а перевалочные мощности вдоль границ ограничены", - перечислили в Еврокомиссии некоторые проблемы.

Для того, чтобы устранить эти препятствия и создать полосы солидарности, Комиссия вместе с государствами-членами и заинтересованными сторонами будет работать над приоритетными действиями в краткосрочной перспективе.

Первым приоритетам указан дополнительный грузовой подвижной состав, суда и грузовики. "С этой целью Комиссия призывает участников рынка ЕС срочно предоставить дополнительные транспортные средства. Чтобы согласовать спрос и предложение и установить соответствующие контакты, Комиссия создаст логистическую платформу для установления контактов и попросит государства-члены назначить специальные контактные пункты Solidarity Lanes.

Другим приоритетом названа пропускная способность транспортных сетей и перегрузочных терминалов: экспортные поставки украинской сельскохозяйственной продукции должны быть приоритетными, а управляющие инфраструктурой должны предоставить железнодорожные слоты для этого экспорта. "Комиссия также призывает участников рынка срочно перебросить мобильные зернопогрузчики на соответствующие пограничные терминалы для ускорения перевалки. Соглашение об автомобильных перевозках с Украиной также устранит узкие места", - озвучили механизм в Еврокомиссии.

Также среди приоритетов таможенные операции и другие проверки и хранение продукции на территории ЕС. С этой целью Комиссия призывает национальные власти проявлять максимальную гибкость и обеспечивать адекватное укомплектование персоналом для ускорения процедур в пунктах пересечения границы, оценит доступные складские мощности в ЕС и будет координировать свои действия с государствами-членами, чтобы помочь обеспечить больше мощностей для временного хранения украинского экспорта.

В среднесрочной перспективе для улучшения сообщения между ЕС и Украиной Европейская комиссия будет работать над увеличением пропускной способности инфраструктуры новых экспортных коридоров и над созданием новых инфраструктурных связей в рамках реконструкции Украины. "Следующий раунд конкурса Connecting Europe Facility (CEF) позволит поддержать проекты по улучшению транспортного сообщения с Украиной, в том числе для железнодорожного сообщения и железнодорожных терминалов. На этом фоне Комиссия сегодня приняла Решение подписать с Украиной соглашение высокого уровня об обновлении карт Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в рамках политики Комиссии по расширению TEN- Т в соседние страны", - отмечается в пресс-релизе.