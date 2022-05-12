РУС
Оккупанты 4 раза ударили по Кременчугскому НПЗ, звуки взрывов слышны в Полтавском районе, - ОВА (обновлено)

кременчук

Российские оккупанты четыре раза обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали впоследствии. Не покидаем укрытия!" – говорится в сообщении.

Позже Лунин сообщил: "От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Не покидаем укрытия!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге. Фоторепортаж 

Кременчуг (381) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1267)
Топ комментарии
+34
Вод вчера 11.05.2022 показали по телеку НПЗ, там было видно, что остались целые бочки. А сеголня уже прилеты. Просто дурачье работает на телевидение.
12.05.2022 17:40 Ответить
+27
ну що, **** Бєнечка, домовився з мокалями про здачу України за 100 млрд. ?

страховка заводу за форс-мажорів не діє, надо полагать
12.05.2022 17:43 Ответить
+27
Прикро, що кацапи знищують нашу економіку, наші дорогі і необхідні підприємства. Я дуже вдячний наріду 73% за їх чуйку і вибір, що немає чим збивати кацапські ракети. Єй, наріде! Вдарте по московії і по ракетах кусками елітного асфальту, а по Кримському містку містками, які вже давно підірвано. Геніальність стада і їх вожака видніється на віки.
12.05.2022 17:51 Ответить
добили все таки сволочи!
12.05.2022 17:28 Ответить
ща офис скажет,шо им нужны пушки побольше...
12.05.2022 17:30 Ответить
К чему таой этот высер?
12.05.2022 17:32 Ответить
для стимуляции...тєжко самому допетрати?
12.05.2022 17:36 Ответить
Да, офіс такий, він маячню постійно продукує... Але, до чого тут ваша недолуга недодумка? Ви, перепрошую, "мислітель"?
12.05.2022 17:49 Ответить
Вчиняйте з москалями,як вчинив Мевлют Мерт Алтинташ.
12.05.2022 17:31 Ответить
тупі кацапи він не працює після 2 обстрілу
12.05.2022 17:31 Ответить
так тупі, але як на мене краще по зруйнованому металолому ніж по живих людях
12.05.2022 17:35 Ответить
он и не будет работать-нефть то кацапская,на чем работать он будет?
12.05.2022 19:49 Ответить
не треба язиком молоти кацапи вирішили остаточно добити-"Через завдані російськими військами руйнувань Кременчуцькому нафтопереробному заводу він не зможе запрацювати до кінця року.

Про це 6 травня заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Працівники НПЗ залучені до ремонту заводу, який зазнав значних руйнувань від ракетних ударів.
12.05.2022 17:33 Ответить
а что ему писать???, "врежьте еще раз!, недобили???")... посмотри где хоть изредка но есть бенз, а где его нет от слова "совсем"..и сделай выводы.....
12.05.2022 17:41 Ответить
згоден . менш пістіти тре...нічому життя не вчить млять...
12.05.2022 17:57 Ответить
Чому б нам не роз)(yярити нафтопровід дружба? Туди нормально долітає. Заодне вирішимо проблему Орбана, і хай не дякує.
12.05.2022 17:35 Ответить
З Дружби спочатку нада викачать нафти про запас. В трубу Одеса-Броды, та в інші ємності. У нас десятки неделгальних нафтопереробних заводів, була б нафта.
12.05.2022 17:40 Ответить
а куди дівається нафта з Борислава ? там качалки працюють вже десятки років
12.05.2022 17:54 Ответить
там уже все вичерпалось. а що не вичерпалось, те йде бородатій бабушкє. що, хіба даремно вона завела собі кишенькового презедента?
12.05.2022 19:30 Ответить
12.05.2022 18:11 Ответить
Бейте ответу, в близ лежащие районы роZZии.
12.05.2022 17:35 Ответить
тупые выбрали президента терпилу или предателя - вот теперь и терпите
12.05.2022 19:34 Ответить
пропало світло в Кременчуці
12.05.2022 17:36 Ответить
На скільки знаю нпз ще працює і виробляє паливо.
12.05.2022 17:37 Ответить
не працює 3 неділі
12.05.2022 17:43 Ответить
Де ж ті "добрі" люди, що в кожній темі пишуть про неохідність розкуркулення пана Ігора, а зараз оніміли. Порадуйтесь.
12.05.2022 17:39 Ответить
твой зебеня свое уже поимел - народ тупой не задумывается как его грабят
12.05.2022 19:36 Ответить
Питання в тому, чому стратегічне підприємство не захищене ППО досі?
12.05.2022 17:39 Ответить
а то что оно в частных руках и одно работающее на 40-ка миллионную Страну-это как бы и сомнений не вызывало???)
12.05.2022 17:43 Ответить
та донедавна і воно не работало, бо "работав" Абрахамія з білоруських НПЗ
12.05.2022 17:44 Ответить
Воно завжди работало, бо це завод Бєні, який переробляв там дешеву нафту українського видобутку! Заправки Укрнафта і ANP - це все кременчуцьке паливо!
12.05.2022 18:01 Ответить
Может потому, что их крайне мало даже для фронта? Не приходила тебе в голову такая "неожиданная" мысль?
12.05.2022 17:44 Ответить
а для чого на ФРОНТІ ппо???? чи може воно від градів захищає?
12.05.2022 23:18 Ответить
Вод вчера 11.05.2022 показали по телеку НПЗ, там было видно, что остались целые бочки. А сеголня уже прилеты. Просто дурачье работает на телевидение.
12.05.2022 17:40 Ответить
Нізя про це казати, Ви шо? Єдиний какал зроблений Самим Володькою на платформі Беняканалу, то Ви хочете сказати, шо то він, як колись Лєнка зробила "наводку"? Нігодіця!!! Перепишіть.
12.05.2022 18:40 Ответить
опять мрази тсн обосрались как с ремонтом танков только смотрел и через 2 дня прилет и ихних дебилов журналистов никакая тероборона ни пристрелит а жаль...
12.05.2022 22:01 Ответить
ну що, **** Бєнечка, домовився з мокалями про здачу України за 100 млрд. ?

страховка заводу за форс-мажорів не діє, надо полагать
12.05.2022 17:43 Ответить
Боже, який цей Беня ідіот. і досвід Ахметова на Донбасі нічому його не навчив. Чого він сподівався? що йому буде все?? та рашисти таких зрадників, як він, вішають першими.
скотина. продав нас, через свого маппета, безголового зе(((((
12.05.2022 19:33 Ответить
в кино "5-й элемент" один деятель тоже хотел с плохими инопланетянами договориться
12.05.2022 19:55 Ответить
Прикро, що кацапи знищують нашу економіку, наші дорогі і необхідні підприємства. Я дуже вдячний наріду 73% за їх чуйку і вибір, що немає чим збивати кацапські ракети. Єй, наріде! Вдарте по московії і по ракетах кусками елітного асфальту, а по Кримському містку містками, які вже давно підірвано. Геніальність стада і їх вожака видніється на віки.
12.05.2022 17:51 Ответить
нарід дуже мудрий і щедро дасть другий термін
12.05.2022 18:00 Ответить
Запевняю Вас що цей самий "мудрий нарід" заслиниться і обере ту ж саму владу,прогнозую навіть з більшим відсотком.
12.05.2022 18:09 Ответить
Вчора мені зателефонував бувший працівник ДАЇ, який дослужився до майора і пішов на пенсію і сказав, що у цьому всьому винен Порошенко, що не зробив багато ракет, бо він же знав, що клоун ракети робити не буде і сам їх не зробив. І це не жарт.
12.05.2022 18:42 Ответить
для бувшого працівника ДАЇ, такой высер неудивителен
12.05.2022 19:20 Ответить
мій тесть сказав те саме! а ще й рве на собі сорочку, що патріот!
12.05.2022 23:22 Ответить
він по своєму правий - дуже вже коаліція порошенка і яценюка гралася в демократію. І це під час війни. Коли будь-який висер (словами чи ділом) на шкоду країні мав бути наказаний. про що говорити, коли "партію шарія" зареєстрували. Ну своїми діями чи бездіяльністю призвели до вибору наївними громадянами залежного в багатьох проявах презедента.
13.05.2022 07:07 Ответить
Виберуть ще раз, побачите.
12.05.2022 20:04 Ответить
Исчё бальшее нада атблагадарить тех, хто выбрал тех гамасекав, которые продали мардве 500 х55 ракет, а остальные 500 порезали и уместа рокетов запускать сраки продавцов.
12.05.2022 20:39 Ответить
В українських реаліях створення ПРО потребувало щонайменше років 5, а то й 10. А от засоби для відповіді можливість виробляти була.
12.05.2022 21:26 Ответить
надайте будь ласка хоча б одне посилання на притомне джерело, де би зазначалось про придбання ******** систем ППО та\або військової авіації у період з 2014 - 2019. дякую.
13.05.2022 08:54 Ответить
Идиот ты, ответь чем ипашить?
13.05.2022 08:27 Ответить
рашисты фашисты XXI века, их конец будет как и у третьего рейха.
12.05.2022 17:56 Ответить
В полтавскький області добувають нафту. Якшо нема бензу - давайте людям нафту, підприємці самі наварять бенз без НПЗ. Вариться як самогон.
12.05.2022 17:58 Ответить
с октановым числом максимум 66
12.05.2022 19:51 Ответить
Насамперед потрібно дизпаливо, а воно виробляється де завгодно.
12.05.2022 21:50 Ответить
Зе-нововведення від Гетьманцева перед вторгненням - всі ПММ в податкових деклараціях повинні бути з вказаннями координатами GPS.
12.05.2022 18:13 Ответить
Каждый станок , на мелком производстве привязан , даже в селе ( но это было до Зе , не будем на него гнать напрасно - здесь тот редкий случай когда он не обосрался)
12.05.2022 18:19 Ответить
Зе винен навіть коли звиду не винен, це той випадок коли людина винна завжди.
12.05.2022 21:28 Ответить
намагаючись монополізувати ринок палива догралися до того, що під різними поводами забороняли зберігати паливо в фермерських господарствах вимагаючи сертифікації паливного складу. Прийшла агресія на всю територію. Роздайте суки хоча б соляру на зберігання підприємствам. Нє, краще хай москаль бази ракетами палить.
Те саме і з продуктовими базами в прифронтових районах - роздайте людям, аби вони потім ради їжі не стали мародерами. Ні, оставили кацапні.
Хіба це влада?
13.05.2022 07:15 Ответить
Немножко для поднятия настроения

ВСУ подорвали склад РСЗО в тылу российской армии - детонаций ракет убило 70 оккупантов,: попадание снаряда ВСУ пришлось на ящики ракет РСЗО.

Удар по скоплению оккупантов был сосредоточен в глубоком тылу российских военных. На видео зафиксировано попадание снаряда ВСУ в ящики ракет РСЗО, которыми российские оккупанты обстреливали населенные пункты и позиции украинской армии.

Как видите, уничтожать врага можно дешево и сердито с минимальным риском для гражданского населения даже в глубоком враждебном тылу (до 45 км). Прямое попадание авиабомбой. Детонация. Минус склад. Минус командный пункт. Минус полтора десятка единиц техники. Минус семьдесят россиян. Минус комендатура оккупантов"

https://www.dialog.ua/war/251700_1652357776
12.05.2022 18:15 Ответить
То там бомбу с беспилотника сбросили.

https://t.me/glavredinfo/36165
12.05.2022 20:45 Ответить
Когда до тупорылых Зе командиров дойдёт, что сейчас война. Это не шоу , а война. Нефтеперерабатывающие заводы есть в раше , в пределах досягаемости нашего оружия , есть нефтебазы, есть эшелоны с горючим И техникой. С начала войны мы не выстрелили по раше даже из рогатки- показываем любовь к ,, братьям,, Долбоебы! Проснитесь
12.05.2022 18:16 Ответить
І що тепер ?
12.05.2022 21:26 Ответить
ипанутся млять , уже по 12 ракет за раз прилетает.... а шо ПВО, ПРО ...ghjt,fkb ?
12.05.2022 18:39 Ответить
Так с 91 года Кравчук и Кучма распродали все ППО а то что осталось-его мизер
13.05.2022 11:32 Ответить
Треба,запустити фейк,що все працює, завод випускає бензин,хай *******,все одно його вже не відновиш,то хоть ракети курви потратять.
12.05.2022 19:38 Ответить
Когда эти власть имущие дебилы поймут что надо меньше языком пи*здеть ?
12.05.2022 19:40 Ответить
Вони як тільки обстріляють завод коломойського так шмаркля починає про перемовини співати
12.05.2022 19:54 Ответить
сволота на банковій через свої шалаво медіа сама зливає об'єкти під обстріл.Потім наш дупогляд заводить свою звичну маячню про хдєта пасірідінє.
12.05.2022 20:33 Ответить
***** оно ********!
12.05.2022 21:06 Ответить
А чому нічого не чутно в Бєлгороді, Курську, Воронежі, в Мацквє, а Генштаб ?
12.05.2022 21:24 Ответить
А де Абдристович, який казав, що у рашці ракети вже давно закінчилися?
13.05.2022 07:56 Ответить
 
 