Оккупанты 4 раза ударили по Кременчугскому НПЗ, звуки взрывов слышны в Полтавском районе, - ОВА (обновлено)

Российские оккупанты четыре раза обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали впоследствии. Не покидаем укрытия!" – говорится в сообщении.

Позже Лунин сообщил: "От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Не покидаем укрытия!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фото разрушенного НПЗ в Кременчуге. Фоторепортаж