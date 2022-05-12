Оккупанты 4 раза ударили по Кременчугскому НПЗ, звуки взрывов слышны в Полтавском районе, - ОВА (обновлено)
Российские оккупанты четыре раза обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали впоследствии. Не покидаем укрытия!" – говорится в сообщении.
Позже Лунин сообщил: "От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Не покидаем укрытия!"
Про це 6 травня заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Працівники НПЗ залучені до ремонту заводу, який зазнав значних руйнувань від ракетних ударів.
страховка заводу за форс-мажорів не діє, надо полагать
скотина. продав нас, через свого маппета, безголового зе(((((
Те саме і з продуктовими базами в прифронтових районах - роздайте людям, аби вони потім ради їжі не стали мародерами. Ні, оставили кацапні.
Хіба це влада?
ВСУ подорвали склад РСЗО в тылу российской армии - детонаций ракет убило 70 оккупантов,: попадание снаряда ВСУ пришлось на ящики ракет РСЗО.
Удар по скоплению оккупантов был сосредоточен в глубоком тылу российских военных. На видео зафиксировано попадание снаряда ВСУ в ящики ракет РСЗО, которыми российские оккупанты обстреливали населенные пункты и позиции украинской армии.
Как видите, уничтожать врага можно дешево и сердито с минимальным риском для гражданского населения даже в глубоком враждебном тылу (до 45 км). Прямое попадание авиабомбой. Детонация. Минус склад. Минус командный пункт. Минус полтора десятка единиц техники. Минус семьдесят россиян. Минус комендатура оккупантов"
