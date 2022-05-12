Палата представителей США приняла 4 законопроекта о финансовых санкциях против России и Беларуси

Нижняя палата Конгресса США проголосовала подавляющим большинством голосов за четыре новых проекта законов, вводящих новые ограничения против России из-за войны против Украины, а также против Беларуси – за поддержку российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на официальной фейсбуке-странице посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Вчера, 11 мая, Палата представителей США приняла еще 4 законопроекта, связанных с агрессией РФ против Украины", - сказано в сообщении.

418 голосами было принято H.R. 7066 Закон о финансовых санкциях против России и Беларуси, требующий от финансовых учреждений США обеспечить соблюдение юридическими лицами и лицами, принадлежащими учреждению или контролируемыми им, соблюдение санкций против РФ и РБ.

Также 352 голосами был принят H.R.7081 Закон о комплексном ослаблении долговой нагрузки на Украину, обязывающий Министерство финансов США приложить усилия для улучшения ситуации с внешними долгами Украины.

Кроме того, 416 голосами был принят H.R.6891 Закон об изоляции российских чиновников 2022 года, требующий исключить чиновников российского правительства, насколько это возможно, из определенных международных встреч.

417 голосами был принят H.R.6899 Закон о запрете Министерству финансов США участвовать в любых операциях, связанных с обменом специальных прав заимствования (СДР), принадлежащих России или Беларуси.

Для вступления в силу законопроекты должны быть приняты Сенатом, а также подписаны президентом США.

