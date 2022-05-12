РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8573 посетителя онлайн
Новости Война
6 953 18

Проводятся переговоры об обмене 38 тяжелораненых бойцов с "Азовстали", - Верещук

азовсталь,азов,поранені

Координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина заявила, что переговоры об эвакуации медиков и раненых с территории металлургического комбината "Азовсталь" в окруженном Мариуполе продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас ведутся переговоры о важном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых. Это около 500 человек. И также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются именно мариупольцы. И в городе все еще находятся около 100 тысяч человек. В основном это пожилые люди, женщины и дети", - сказала Ломакина во время брифинга.

Она напомнила, что раньше при поддержке ООН и Красного Креста из "Азовстали" удалось эвакуировать около 300 человек.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук позже уточнила, что в данный момент идут переговоры об эвакуации с территории комбината лишь 38 тяжелораненных военнослужащих.

"Сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - написала Верещук в телеграм-канале.

Читайте также: "Помоги нам выйти c Азовстали", - командир морпехов Волына обратился к Илону Маску

Министр призвала политиков, журналистов и общественных деятелей воздержаться от комментариев о содержании переговоров, поскольку они не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу.

"Я очень прошу. Речь идет о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, что не знаете. Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать", - подытожила Верещук.

Читайте также: Предложили России обменять раненых бойцов с "Азовстали" на военнопленных РФ, - Верещук

Автор: 

эвакуация (2182) Азовсталь (382) Верещук Ирина (507)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Олексо Грицик
@OleksoYkrop
·
3 год
на 5 му каналі йде прямий брифінг родичів бійців "Азова" та світових змі,
на "марафоні" Г+Г= про.балі показують як " швидко розтаможити авто",це якесь пекельне дно...
показать весь комментарий
12.05.2022 18:11 Ответить
+6
верещук, а решта Азову, то як??? Влада про- - али??? Вам це Українці не пробачать!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 18:23 Ответить
+5
крайне стрёмная тётка...буба ещё будет локти кусать...
показать весь комментарий
12.05.2022 18:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну если за дело взялась верещук, то
показать весь комментарий
12.05.2022 18:10 Ответить
Лучше бы Петя занялся этим. Вот у него получилось бы!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:23 Ответить
Олексо Грицик
@OleksoYkrop
·
3 год
на 5 му каналі йде прямий брифінг родичів бійців "Азова" та світових змі,
на "марафоні" Г+Г= про.балі показують як " швидко розтаможити авто",це якесь пекельне дно...
показать весь комментарий
12.05.2022 18:11 Ответить
крайне стрёмная тётка...буба ещё будет локти кусать...
показать весь комментарий
12.05.2022 18:20 Ответить
верещук, а решта Азову, то як??? Влада про- - али??? Вам це Українці не пробачать!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 18:23 Ответить
Краще туди їй не сунути носа, як і тому, що бере на "особистий контроль". Де вони, там горе. Краще хай цим займаються професіонали, а не піарщики.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:43 Ответить
Верещук не верещи!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:35 Ответить
Льотчиків віддадуть. 100%
показать весь комментарий
12.05.2022 20:22 Ответить
И земля налетит на небесную ось. 100%
показать весь комментарий
13.05.2022 06:22 Ответить
Те що робить Зе команда закінчується крахом.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:33 Ответить
Зе владі аби скинути з себе відповідальність, типу дивіться, ми ж це робили, домовлялись, а те що нічого не вийшло, то ми ж вчимось, бо Зе влада має право на помилки

показать весь комментарий
12.05.2022 21:55 Ответить
невжеж ??? Як то дивно. Це що ж виходить що вони тільки ЗАРАЗ почали це робити???? А до цього вони зовсім не вели перемовини хоч про поранених ??? зараз зрозуміло що вони навіть і не намагалися це зробити раніше вних мабуть думки не було мабуть
показать весь комментарий
12.05.2022 22:01 Ответить
це їх завезуть в динири на фільтрацію???
показать весь комментарий
12.05.2022 22:22 Ответить
Заберіть ту падаль верещук нах з переговорників!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 22:37 Ответить
дЄрмака,Абдристовича Зеров падли закінчать,всі вже все знають!
показать весь комментарий
12.05.2022 22:38 Ответить
Долго же вы чухаетесь, вот что значит, нет там ваших родственников, иначе давно бы их уже освободили.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:02 Ответить
Та наша влада не розуміє, що якщо вони не врятують Азовців, то журналісти, люди, всі родичі їм цього не пробачать. Вона ж, та влада, піде під трибунал за смерті наших воїнів. Це ж мова йде до 1000 людей. Ну от яка різниця між ними і кацапами. І ті, і ті вбивають людей.
От не розумію, для чого було звільняти від санкцій Абрамовича, який зараз нічого не робить для визволення Азовців? Цирк на дроті. Навіщо Абрамовичу 4 млрд фунтів? Може їх потратити і на гідну справу. Хватить вже в золоті купатись.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:27 Ответить
буде теж саме, що із Іловайським зеленим коридором
показать весь комментарий
13.05.2022 07:23 Ответить
 
 