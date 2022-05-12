Проводятся переговоры об обмене 38 тяжелораненых бойцов с "Азовстали", - Верещук
Координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина заявила, что переговоры об эвакуации медиков и раненых с территории металлургического комбината "Азовсталь" в окруженном Мариуполе продолжаются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас ведутся переговоры о важном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых. Это около 500 человек. И также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются именно мариупольцы. И в городе все еще находятся около 100 тысяч человек. В основном это пожилые люди, женщины и дети", - сказала Ломакина во время брифинга.
Она напомнила, что раньше при поддержке ООН и Красного Креста из "Азовстали" удалось эвакуировать около 300 человек.
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук позже уточнила, что в данный момент идут переговоры об эвакуации с территории комбината лишь 38 тяжелораненных военнослужащих.
"Сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - написала Верещук в телеграм-канале.
Министр призвала политиков, журналистов и общественных деятелей воздержаться от комментариев о содержании переговоров, поскольку они не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу.
"Я очень прошу. Речь идет о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, что не знаете. Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать", - подытожила Верещук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@OleksoYkrop
·
3 год
на 5 му каналі йде прямий брифінг родичів бійців "Азова" та світових змі,
на "марафоні" Г+Г= про.балі показують як " швидко розтаможити авто",це якесь пекельне дно...
От не розумію, для чого було звільняти від санкцій Абрамовича, який зараз нічого не робить для визволення Азовців? Цирк на дроті. Навіщо Абрамовичу 4 млрд фунтів? Може їх потратити і на гідну справу. Хватить вже в золоті купатись.