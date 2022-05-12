РУС
Российские войска разгромлены при попытке переправиться через Северский Донец. ФОТОрепортаж

За 4 дня безуспешных попыток переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами.

Об этом пишет издание InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем, 12 мая, рашисты попытались эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ. Тот, который два дня назад смог переправиться через Северский Донец, но распылился под ударами артиллерии ВСУ. Рашисты навели очередной понтон и ожидаемо получили прилеты на переправе. После того, как уничтожили их переправу для эвакуации, рашисты побросали технику и вплавь переплыли реку. За 4 дня безуспешных попыток переправиться рашисты потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами", - говорится в сообщении.

По данным InformNapalm, наибольшие потери - у 74-й ОМСБр ВС РФ (в/ч 21005). Военнослужащие этого подразделения принимали участие в агрессии против Украины с 2014 года.

